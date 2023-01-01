Диагностика и анализы

В рамках проекта проводятся молекулярная диагностика и мониторинг острого лимфобластного лейкоза: для каждого ребенка определяется конкретный вариант заболевания, вырабатываются рекомендации по терапии и осуществляется лабораторный контроль за ходом болезни. У проекта две цели: улучшение результатов лечения и анализ данных, который позволит сделать выводы о роли различных молекулярных маркеров в прогнозе развития болезни и назначении оптимальной терапии.

Проект начат в 2019 году, годовой бюджет — 80 млн рублей, включая покупку реактивов и оплату труда участников научного проекта.