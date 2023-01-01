Диагностика и анализы

148,5 млн рублей
расходы фонда «Подари жизнь» на диагностику и анализы в 2022
Очень важно, чтобы в распоряжении докторов были самые лучшие лаборатории и самые современные реактивы — ведь от этого напрямую зависит жизнь ребенка. Часть исследований дети получают бесплатно. Но не все.
Составные части проекта
Инструментальная диагностика
Магнитно-резонансная томография (МРТ) широко применяется при диагностике опухолей (например, центральной нервной системы) и при контроле за изменением их распространенности в ходе болезни и лечения. Позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ) позволяет не только обнаружить опухоль и (при использовании в сочетании с КТ) точно понять ее местонахождение, но и оценить ее активность. Сцинтиграфия с препаратом MIBG незаменима в ходе диагностики и контроля хода лечения нейробластомы, сцинтиграфия с технецием позволяет оценить очаги поражения в костях и т. п.
Лабораторная диагностика
Очень часто пациентам различных клиник бывает нужно провести специализированные анализы в лабораториях, расположенных за пределами этих клиник. Во многих случаях оплата этих исследований (порой весьма дорогостоящих) в рамках системы ОМС невозможна, а значит, нужна помощь фонда.
Научный проект — ОЛЛ
В рамках проекта проводятся молекулярная диагностика и мониторинг острого лимфобластного лейкоза: для каждого ребенка определяется конкретный вариант заболевания, вырабатываются рекомендации по терапии и осуществляется лабораторный контроль за ходом болезни. У проекта две цели: улучшение результатов лечения и анализ данных, который позволит сделать выводы о роли различных молекулярных маркеров в прогнозе развития болезни и назначении оптимальной терапии.
Проект начат в 2019 году, годовой бюджет — 80 млн рублей, включая покупку реактивов и оплату труда участников научного проекта.
Реактивы и расходные материалы
Не всегда и не все необходимые реактивы и лабораторные расходные материалы обеспечиваются за счет государства. Например, у многих реагентов, которые позволяют получать максимально качественный результат, нет регистрационного удостоверения в России. При этом производители не торопятся его получать: хлопот много, а российский рынок не такой уж большой. А если нет такого регистрационного удостоверения, нет и возможности закупки этих реактивов за государственный счет для клинических целей.
Кроме того, чтобы лаборатория работала на полную мощность, нужны не только реактивы, но и масса «мелочей»: одноразовые пробирки, крышки, наконечники для дозаторов, пипетки, планшеты для серологических анализов, предметные и покровные стекла, самоклеящаяся пленка и др.