Отчет фонда, сентябрь 2025

Много вложений в строительство пансионата (повод имеется!), важное оборудование в больницы, наборы для деплеции, а еще конференция и поддержка безвозмездного донорства крови… Больше цифр — в excel-таблице.
Важные цифры сентября
314 810 770 рублей составили общие расходы.
Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 265 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.
70 423 761 рубль направлен на помощь детям, которые лечатся в клиниках прямо сейчас.
19 624 375 рублей направлено на закупку лекарств в больницы.
Теперь подробно обо всех проектах.
Помощь детям в клиниках
В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В сентябре общие траты на проект составили 70 423 761 рубль.
Лекарства. Общая сумма — 20 252 034 рубля.
В сентябре иммунопрепарат «Биспонса» был закуплен для трех детей. Среди них Алиса Анохина, которой благодаря терапии удалось достичь ремиссии, и Матвей Дранов, который пока еще только пытается в нее выйти. Другой иммунопрепарат, «Арфлейда», был закуплен для четырех детей из Центра имени Димы Рогачева на сумму 774 400 рублей.
На препарат «Блинцито» в московских клиниках были выделены дополнительные квоты от государства, поэтому в сентябре он был оплачен на относительно небольшую сумму — 484 134 рубля — для двух подопечных фонда из Центра имени Димы Рогачева с острым лимфобластным лейкозом. Однако восемь детей из областного МООД в Балашихе и из других региональных клиник обеспечены препаратом «Блинцито» со счета фонда «Новая жизнь» на сумму 8 557 547 рублей. Среди них Даша Козлова, у которой запланирован второй курс терапии на конец октября и Родион Теппонен.
Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для Леры Кобелевой и Вани Калмакова на сумму 1 080 000 рублей. Также для пяти пациентов Центра имени Димы Рогачева закуплено противоопухолевое лекарство «Опдиво» на сумму 1 947 900 рублей. Среди них Артем Андриевский, которому врачи разрешили поехать домой после очередного этапа лечения.
Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для четырех пациентов Центра Рогачева на сумму 1 453 694 рубля. Другой противогрибковый препарат, «Позаконазол», на сумму 134 400 рублей получили четыре ребенка. Среди них Элеонора Афанасьева, у которой прошло уже семь месяцев после трансплантации костного мозга, — врачи даже готовы отпустить девочку домой из больницы.
Отметим, что в сентябре со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противоопухолевого препарата «Даунобластин» для пяти пациентов Центра Димы Рогачева. Это лекарство показало свою высокую эффективность в лечении острых лимфобластных лейкозов на этапе консолидации болезни. Всего на покупку препарата направлено 619 935 рублей. Также был закуплен дорогостоящий препарат «Месна», который необходим для лечения детей со злокачественными опухолями.
Препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» был закуплен для Пети Янова и Андрея Клиничева, которые пока еще находятся на стационарном лечении в Центре имени Димы Рогачева.
Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 2 448 000 рублей для девяти пациентов той же клиники, в том числе для Маши Олениной, Вани Бобкова, Юли Исламовой, Ромы Гайдукова, Пети Янова и Андрея Клиничева (лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга).
Также в сентябре в клиники были куплены «Розлитрек», «Космеген», «Пролиа», «Авегра» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.
Диагностика и анализы. Общая сумма — 16 842 295 рублей.
В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в сентябре для Центра имени Димы Рогачева были закуплены контейнеры универсальные разных размеров, бальзамирующая жидкость, дезинфицирующее средство, необходимые питательные среды, коктейли для стимуляции клеток, наборы реагентов для пермеабилизации лейкоцитов, витальный внутриядерный краситель, антитела к антигенам для проточной цитометрии (специальные вещества, которые помогают врачам и исследователям «узнавать» разные типы клеток в образце крови, костного мозга или ткани), картриджы GeneFusion (современный набор реагентов, который используется в лабораториях для точного выявления генетических мутаций, связанных с онкологическими заболеваниями, с его помощью специалисты проводят ПЦР-анализ в режиме реального времени — метод, который позволяет обнаружить даже мельчайшие изменения в ДНК опухолевых клеток. Картридж GeneFusion помогает определить наличие мутаций в важных онкогенах, которые отвечают за рост и деление клеток, и, если в них происходят поломки, клетки начинают делиться бесконтрольно, образуя опухоль), набор Idylla IDH1-2 Mutation Assay Kit (современный диагностический тест, позволяющий быстро и точно определить мутации в генах IDH1 и IDH2, которые часто встречаются при некоторых видах лейкозов и опухолях головного мозга, например при глиомах), конъюгаты, антитела, реактивы, наборы для окрашивания, коктейли моноклональных антител для иммунологических исследований, стекла покровные для микроскопических исследований, набор ExtractDNA Blood & Cells (комплект реагентов, который используется для выделения (извлечения) ДНК из образцов крови и клеток, с его помощью из биологического материала получают чистую ДНК, пригодную для дальнейших лабораторных исследований). Сумма — 5 368 276 рублей.
В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для ОДКБ Екатеринбурга были закуплены обратная транскриптаза Mint (фермент, который используется в молекулярно-биологических исследованиях для получения копий ДНК из РНК, он «переписывает» генетическую информацию с РНК на ДНК, чтобы с ней можно было дальше работать в лаборатории), фосфатный буфер и питательные среды, лабораторная посуда для in vitro исследований, штативы лабораторные, криоштатив, реагенты для проведения ИФТ на проточных цитометрах (используются для того, чтобы выявлять и измерять различные молекулы и клетки в образцах крови или тканей: ИФТ (иммунофлуоресцентный тест) основан на том, что специальные антитела, помеченные флуоресцентными метками, связываются с нужными клетками или белками, когда образец проходит через проточный цитометр — прибор, который анализирует клетки по одной, — эти метки начинают светиться, и прибор фиксирует интенсивность свечения), расходные материалы для ИФТ (клеточные сита, дозаторы, наконечники, пробирки разных размеров), набор реагентов для секвенирования генов HLA методом NGS (используется для точного анализа генов, которые отвечают за совместимость тканей между донором и реципиентом при трансплантации костного мозга).
Также по программе «Диагностика и анализы» продолжается помощь в реализации научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза: оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Оренбурга, Ижевска, Нижневартовска и Кургана на сумму 476 670 рублей.
Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 10 997 350 рублей, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Спасибо, что делаете такую масштабную помощь для клиник возможной!
Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 4 900 981 рубль.
В сентябре основные расходы по этому проекту направлены на наборы для деплеции в Центре имени Дмитрия Рогачева: были закуплены магнитные частицы к CD3 GMP для деплеции (специальные микроскопические частицы, покрытые антителами, которые «узнают» и связываются с клетками, несущими маркер CD3, то есть с Т-лимфоцитами, они применяются при подготовке трансплантата костного мозга или стволовых клеток: когда необходимо удалить из образца Т-клетки, чтобы снизить риск реакции «трансплантат против хозяина» — опасного осложнения после пересадки, благодаря магнитным свойствам после связывания с нужными клетками частицы легко удаляются из образца с помощью магнитного поля, оставляя только те клетки, которые нужны для пересадки), порт-системы, калоприемники, магистраль инфузомата, имплант индивидуального изготовления «Тиос» (медицинское устройство, созданное по индивидуальным параметрам пациента, чтобы заменить «растущую» часть эндопротеза, то есть участок, который должен увеличиваться по мере роста ребенка).
Медицинское оборудование. Общая сумма — 16 760 664 рубля.
Была внесена вторая часть платы за электрокоагулятор для Российской детской клинической больницы. Благодаря помощи крупных частных благотворителей для НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко была внесена вторая часть платы за амплификаторы планшетного типа CFX Opus 96 (лабораторный прибор для проведения ПЦР в реальном времени, который позволяет исследовать генетический материал быстро и точно). За счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка» для Центра имени Дмитрия Рогачева приобретен проточный цитометр DxFLEX (современный лабораторный прибор, который позволяет анализировать отдельные клетки в жидкости, например кровь или костный мозг, по различным характеристикам).
Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 2 442 792 рубля.
Оплачены поездки за донорскими клетками, а также расходы на поиск и активацию неродственного донора для одного пациента Центра Димы Рогачева с апластической анемией.
Образование врачей. Общая сумма — 454 220 рублей.
Оплачены командировочные расходы на обучение по дополнительной программе переподготовки «Детская онкология» в НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева для врача-педиатра Кобыжакова Ю. В. и врача-хирурга Монакова Л. А. из КККБЦОМД (Красноярск). Также были оплачены расходы на командировку врача — анестезиолога-реаниматолога Клишиной С. С. (ККБУЗ ЦОМД, Красноярск) на II Российский конгресс «Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии» в НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева. Оплачена командировка на обучение по повышению квалификации для биолога иммунологического отделения Курочкина Д. В. (КККБЦОМД, Красноярск). Для врача Цаура Г. А. (ГАУЗ СО ОДКБ), выступившего с докладом на конференции ACUTE LEUKEMIAS XIX были также оплачены командировочные расходы. О том, как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей и как это влияет на развитие врачебной помощи в целом, можно почитать здесь.
Также в сентябре были оплачены расходы на организацию и изготовление информационных материалов для участников 15-й конференции «Благотворительность против рака», которая в этом году прошла в Челябинске.
В сентябре были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей.
Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.
Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За сентябрь они составили 2 065 298 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.
Адресная помощь
Адресная помощь — индивидуальная помощь конкретным подопечным фонда как на стационарном, так и на амбулаторном этапе лечения. В сентябре общие траты на проект составили 11 413 699 рублей.
Платное лечение. Общая сумма — 2 267 912 рублей.
В сентябре было оплачено нейрохирургическое лечение для двоих иностранных пациентов Центра нейрохирургии имени Бурденко. Среди них Мехрона Аламуротова. Благодаря вашей помощи девочка была успешно прооперирована и в стабильном состоянии выписана под наблюдение врачей по месту жительства. Также для одного иностранного пациента и одного пациента (гражданина РФ) была оплачена лучевая терапия (в Центре временно заканчивались квоты на этот вид лечения). Одному подопечному с нейрофиброматозом была оплачена стереотаксическая радиохирургия на аппарате «Гамма-нож». Также в рамках проекта для одного подростка из Центра имени Димы Рогачева была оплачена лучевая терапия.
Лекарства. Общая сумма — 2 645 332 рубля.
Произведено 28 закупок на выписку и для амбулаторного этапа лечения для 23 пациентов. Среди них Дарина Туманян. Девочка приезжала в клинику на проверку, и врачи выявили у нее перегрузку организма железом, поэтому ей потребовался препарат «Джадену». Для Хатичи Худжаерзоды был закуплен препарат «Позаканазол». Девочка выписана домой, но пока семье не удается наладить процесс получения лекарства по месту жительства, его закупает фонд. Все расходы на лекарства на выписку уже не первый год полностью оплачивает ФК «Пульс». Спасибо!
Качество жизни. Общая сумма — 4 251 959 рублей.
В этом месяце для подопечных было произведено 24 закупки лекарств, лечебного питания и расходных материалов (специальные кремы, уходовые средства, ходунки, тонометр и так далее). Как обычно, обеспечены медицинские и психологические консультации для подопечных программы и их близких. Благотворительную социальную помощь получили восемь семей. Оказана помощь в оплате ритуальных услуг для пяти семей.
Анализы и исследования. Общая сумма — 902 166 рублей.
Лабораторная диагностика. В рамках проекта адресной помощи диагностические исследования были проведены для пациентов Морозовской ДГКБ, МООД в Балашихе и Центра имени Димы Рогачева. Для одного пациента было оплачено HLA-типирование ближайших родственников, чтобы подобрать оптимального донора для трансплантации костного мозга. Для пациентов Морозовской ДГКБ и Центра имени Димы Рогачева было оплачено секвенирование. Также в рамках проекта были оплачены МРТ, анализ спектра аминокислот и ацилкарнитинов и другое.
На административные расходы по проекту адресной помощи — оплату труда координаторов адресной и паллиативной помощи — со счета фонда «Подари жизнь» ушло 1 313 508 рублей (остальная часть этих зарплат выплачивается со счета фонда «Новая жизнь»). Большая часть финансирования паллиативного проекта в сентябре была осуществлена в рамках программы сотрудничества со Сбербанком по картам VISA и «МИР» — за счет той части пожертвования, которую добавляет сам банк. Спасибо!
Социальные проекты
Помимо помощи в обеспечении лечения, нашим подопечным необходима и помощь с оплатой амбулаторных квартир, транспортных расходов, с покупкой средств гигиены, а еще они могут нуждаться в помощи нянь и психологов.
В сентябре вместе с вами и благодаря вам мы собрали и направили в клиники 22 «Коробки храбрости» с игрушками.
В МООД в Балашихе были переданы детские стаканы и влажные салфетки. В Центр имени Димы Рогачева — влажные салфетки, порошок детский, зубные пасты и щетки, жидкое мыло и гели для душа, пеленки одноразовые и шампуни детские. В НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко — влажные салфетки, зубные пасты и щетки, гели для душа и шампуни, одноразовые пеленки и стиральные порошки. Также в Морозовскую ДГКБ были переданы влажные салфетки, стиральные порошки и одноразовые пеленки, а в РДКБ — влажные салфетки.
Кроме того, от благотворителей были получены и переданы подопечным фонда, которые проживают на амбулаторных квартирах, влажные салфетки и порошки, зубные пасты и щетки, жидкое мыло и гели для душа, детские кремы, шампуни и одноразовые пеленки.
Услуги няни в сентябре были предоставлены для четырех семей (так происходит, когда никто из близких по разным и очень веским причинам не может остаться в больнице с ребенком). По ходатайству лечащего врача для одного подопечного была согласована стоматологическая консультация и лечение зубов. Также одному подопечному была оказана материальная помощь.
Проект частично финансируется со счета дочернего фонда «Новая жизнь». В сентябре в фонд «Новая жизнь» от «Подари жизнь» переведено 110 миллионов рублей для реализации социальных и иных программ, в том числе на административные расходы социального проекта.
Донорство
Фонд поддерживает только безвозмездное донорство крови. Поиск доноров ведется и по запросам ОПК, и по адресным просьбам. Ведется регистр доноров крови, осуществляются массовые информационные рассылки.
В Центре имени Рогачева было четыре донации гранулоцитов, поиск доноров гранулоцитов велся в том числе для Арьяны Лхамаевой и Артура Балаяна. Из Центра имени Димы Рогачева, РДКБ и ГКБ № 52 поступило 16 обращений с просьбами о поиске доноров. Доноры, откликнувшиеся на эти обращения, совершили в сентябре 287 донаций крови и ее компонентов.
В сентябре общие траты на проект составили 330 890 рублей. Основные расходы проекта составляют заработная плата координаторов, которые на ежедневной основе ведут поиск доноров, производство информационных, справочных и сувенирных материалов для доноров. Расходы на реализацию донорского проекта покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».
Волонтерство
Волонтеры развлекают, учат и подбадривают заболевших детей, поддерживают их родителей, оказывают профессиональную помощь, помогают на акциях фонда, выполняют самые разные поручения.
Программа «Возвращение детства»
В сентябре больничные волонтеры 34 раза приходили к детям в больницы. Ребята с удовольствием лепили, играли в настольные игры, занимались термомозаикой, делали магнитики и брелки, смотрели фильмы и просто общались. Кроме того, волонтеры трижды посетили семьи, проживающие на амбулаторных квартирах фонда.
Программа «Окно в мир»
Волонтеры проекта «Больничные мероприятия» организовали 29 мероприятий в больницах, из них 18 мероприятий — это встречи с интересными гостями и шоу с артистами, 10 мастер-классов было организовано волонтерами-мастерами проекта «Творческая мастерская», и еще одна игра-шоу силами волонтеров из группы «ПереДВИЖники». Гостей встречали и провожали волонтеры-сопровождающие. Было проведено собеседование в проект, вскоре группа пополнится новыми волонтерами.
Волонтеры проекта «Выездные мероприятия» в сентябре организовали для 720 человек посещение 75 городских событий. Ребята ходили в театр и на экскурсии, были в парке развлечений и смотрели цирковое представление, побывали на концертах и шоу.
В проекте «На связи!» волонтеры организовали 29 групповых занятий, и четыре индивидуальных онлайн-занятия с подопечными, на которые пришло 102 участника. А еще волонтеры провели три занятия йогой для родителей.
Программа Pro bono
Волонтеры административного проекта продолжают помогать с обработкой данных, заполнением таблиц и написанием благодарственных писем, поддерживая работу больничных координаторов и регионального проекта фонда. В офисе фонда волонтеры помогли обработать и подшить 372 документа.
Волонтеры-переводчики подготовили перевод двух медицинских документов общим объемом девятнадцать авторских страниц.
Волонтеры проекта внебольничной помощи выполнили пять заявок, в этом приняли участие девять волонтеров.
Волонтеры проекта «Помоги с авто» совершили восемь поездок с подопечными.
Волонтеры-юристы закрыли закрыли одно обращение за юридической помощью от родителя подопечного фонда.
Программы лояльности
В сентябре волонтеры провели девять уроков доброты для 167 учеников и участвовали в проведении школьной ярмарки в школе 1415. Также 20 сентября волонтеры программы представляли фонд на Дне основания Сколково, весь день играли с детьми и гостями мероприятия, помогая им собирать «Коробку храбрости» , делились добрыми пожеланиями на активности «От сердца к сердцу» , распространяли мерч фонда.
22 сентября волонтеры программы помогли в проведении субботника и благоустройстве территории строящегося пансионата Измалково.
Арт-волонтеры провели шесть художественных занятий для детей и родителей из разных клиник.
В течение августа арт-волонтеры провели шесть художественных занятий для детей разных клиник.
Восемь волонтеров помогали в проведении активности «Коробка храбрости» на фестивале «Лето яркого цвета» на «Острове мечты», целый день общаясь с гостями парка и в игровой форме рассказывая им о благотворительности.
Волонтеры проекта «Дети помогают детям» активно готовились к открытию нового учебного года, обучались и обновляли материалы в программах «Помоги мишке» и «Встреча с фондом».
Координатором программы «Начало» обработано 70 заявок на волонтерство от кандидатов старше 18 лет. К телеграм-каналу для кандидатов в волонтеры подключено 32 человека. Кроме того, было организовано восемь собеседований в больничные волонтеры, больничные мероприятия, выездные реабилитационные программы и программу «Мы в игре» и благотворительную школу. После собеседований и оформления документов в проекты направлено 17 волонтеров-новичков.
В сентябре общие траты на проект составили 558 809 рублей. Эти расходы включают в себя оплату труда координаторов волонтеров (они отвечают за привлечение и набор волонтеров, организацию их работы, обучение и сопровождение), оплату товаров для занятий с детьми (мастер-классы и так далее) и организации праздников.
Немедицинская реабилитация
Чтобы помочь ребенку и его семье преодолеть возникшие за время болезни трудности и начать жить в полную силу, нужна реабилитация.
В сентябре 59 участников получили поддержку в рамках реабилитационного проекта. В Благотворительной школе учителя провели 37 индивидуальных уроков для восьми учеников по пяти предметам. Двенадцать кандидатов в волонтеры проходят обучение, чтобы закрывать запросы на учителей, возобновившиеся с наступлением учебного года.
Также были выполнены все работы по подготовке программ «Сила лошади» и «Мы в игре», которые стартуют в октябре (набор участников, подготовка документов и инвентаря, набор и обучение волонтеров и другие необходимые вещи).
Расходы по реабилитационному проекту — это оплата труда координаторов и менеджера проекта: именно они разрабатывают, организуют и проводят все программы, обучают волонтеров, занимаются закупками необходимых материалов и готовят документы. Волонтеры проекта тратят свои силы и время бесплатно, но средства требуются на оплату проживания и питания участников программ, покупку и транспортировку инвентаря, приобретение билетов на поезд и самолет и другие траты. Расходы по проекту относятся к дочернему фонду «Новая жизнь».
Строительство пансионата «Измалково»
Фонд занимается строительством пансионата в усадьбе Самариных в поселке Переделкино для проживания детей — подопечных «Подари жизнь» и их родителей во время лечения.
Расходы по проекту в сентябре составили 107 033 451 рубль. Строительство пансионата для детей — это инфраструктурный проект фонда, который финансируется не за счет текущих пожертвований, а за счет целевых пожертвований крупных благотворителей и юридических лиц.
В сентябре продолжались чистовые отделочные работы в семи корпусах. Выполнен монтаж деревянных каркасов беседок. Продолжались работы по монтажу наружного освещения и облицовке цоколя и входных групп. Выполнено мощение дорожек на детских площадках, монтаж качелей, водных фонтанов и водных качелей игрового оборудования в зонах 7–15 лет. Завершен монтаж водного оборудования ручья. Выполнено мощение настилов во внутридворовых территориях и в беседке детской площадки. Выполнено обустройство технического въезда на территорию пансионата.
Расходы на содержание фонда в сентябре составили 9 398 342 рубля, или 2,99% всех трат за месяц.
Отчет о расходах в формате Excel можно скачать по ссылке.
