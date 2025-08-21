Отчет фонда, сентябрь 2025

Много вложений в строительство пансионата (повод имеется!), важное оборудование в больницы, наборы для деплеции, а еще конференция и поддержка безвозмездного донорства крови… Больше цифр — в excel-таблице .

Из подопечных клиник после лечения и проверок выписано 265 детей, которые получали помощь фонда, — это те дети, которым вы помогли сделать шаг к выздоровлению.

Помощь детям в клиниках

В рамках этого проекта мы вместе с вами оплачиваем для детей на стационарном этапе лечения лекарства, которых по разным причинам не хватает в больницах. А также покупаем для клиник приборы и расходные материалы, поддерживаем диагностические и научные программы, мероприятия для повышения квалификации врачей и так далее. В сентябре общие траты на проект составили 70 423 761 рубль.

Лекарства. Общая сумма — 20 252 034 рубля.

В сентябре иммунопрепарат «Биспонса» был закуплен для трех детей. Среди них Алиса Анохина, которой благодаря терапии удалось достичь ремиссии, и Матвей Дранов, который пока еще только пытается в нее выйти. Другой иммунопрепарат, «Арфлейда», был закуплен для четырех детей из Центра имени Димы Рогачева на сумму 774 400 рублей.

На препарат «Блинцито» в московских клиниках были выделены дополнительные квоты от государства, поэтому в сентябре он был оплачен на относительно небольшую сумму — 484 134 рубля — для двух подопечных фонда из Центра имени Димы Рогачева с острым лимфобластным лейкозом. Однако восемь детей из областного МООД в Балашихе и из других региональных клиник обеспечены препаратом «Блинцито» со счета фонда «Новая жизнь» на сумму 8 557 547 рублей. Среди них Даша Козлова, у которой запланирован второй курс терапии на конец октября и Родион Теппонен.

Противоопухолевый препарат «Адцетрис» был куплен для Леры Кобелевой и Вани Калмакова на сумму 1 080 000 рублей. Также для пяти пациентов Центра имени Димы Рогачева закуплено противоопухолевое лекарство «Опдиво» на сумму 1 947 900 рублей. Среди них Артем Андриевский, которому врачи разрешили поехать домой после очередного этапа лечения.

Противогрибковый препарат «Креземба» оплачен для четырех пациентов Центра Рогачева на сумму 1 453 694 рубля. Другой противогрибковый препарат, «Позаконазол», на сумму 134 400 рублей получили четыре ребенка. Среди них Элеонора Афанасьева, у которой прошло уже семь месяцев после трансплантации костного мозга, — врачи даже готовы отпустить девочку домой из больницы.

Отметим, что в сентябре со счета фонда «Подари жизнь» была произведена закупка незарегистрированного противоопухолевого препарата «Даунобластин» для пяти пациентов Центра Димы Рогачева. Это лекарство показало свою высокую эффективность в лечении острых лимфобластных лейкозов на этапе консолидации болезни. Всего на покупку препарата направлено 619 935 рублей. Также был закуплен дорогостоящий препарат «Месна», который необходим для лечения детей со злокачественными опухолями.

Препарат «Джакави» для лечения и профилактики реакции «трансплантат против хозяина» был закуплен для Пети Янова и Андрея Клиничева, которые пока еще находятся на стационарном лечении в Центре имени Димы Рогачева.

Препарат «Энтивио» был оплачен на сумму 2 448 000 рублей для девяти пациентов той же клиники, в том числе для Маши Олениной, Вани Бобкова, Юли Исламовой, Ромы Гайдукова, Пети Янова и Андрея Клиничева (лекарство назначено детям для профилактики и лечения кишечной формы РТПХ до и после трансплантации костного мозга).

Также в сентябре в клиники были куплены «Розлитрек», «Космеген», «Пролиа», «Авегра» и другие лекарства, необходимые для подопечных фонда.

Диагностика и анализы. Общая сумма — 16 842 295 рублей.

В рамках реализации проекта «Внедрение современных методов диагностики и лечения» в сентябре для Центра имени Димы Рогачева были закуплены контейнеры универсальные разных размеров, бальзамирующая жидкость, дезинфицирующее средство, необходимые питательные среды, коктейли для стимуляции клеток, наборы реагентов для пермеабилизации лейкоцитов, витальный внутриядерный краситель, антитела к антигенам для проточной цитометрии (специальные вещества, которые помогают врачам и исследователям «узнавать» разные типы клеток в образце крови, костного мозга или ткани), картриджы GeneFusion (современный набор реагентов, который используется в лабораториях для точного выявления генетических мутаций, связанных с онкологическими заболеваниями, с его помощью специалисты проводят ПЦР-анализ в режиме реального времени — метод, который позволяет обнаружить даже мельчайшие изменения в ДНК опухолевых клеток. Картридж GeneFusion помогает определить наличие мутаций в важных онкогенах, которые отвечают за рост и деление клеток, и, если в них происходят поломки, клетки начинают делиться бесконтрольно, образуя опухоль), набор Idylla IDH1-2 Mutation Assay Kit (современный диагностический тест, позволяющий быстро и точно определить мутации в генах IDH1 и IDH2, которые часто встречаются при некоторых видах лейкозов и опухолях головного мозга, например при глиомах), конъюгаты, антитела, реактивы, наборы для окрашивания, коктейли моноклональных антител для иммунологических исследований, стекла покровные для микроскопических исследований, набор ExtractDNA Blood & Cells (комплект реагентов, который используется для выделения (извлечения) ДНК из образцов крови и клеток, с его помощью из биологического материала получают чистую ДНК, пригодную для дальнейших лабораторных исследований). Сумма — 5 368 276 рублей.

В рамках научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза для ОДКБ Екатеринбурга были закуплены обратная транскриптаза Mint (фермент, который используется в молекулярно-биологических исследованиях для получения копий ДНК из РНК, он «переписывает» генетическую информацию с РНК на ДНК, чтобы с ней можно было дальше работать в лаборатории), фосфатный буфер и питательные среды, лабораторная посуда для in vitro исследований, штативы лабораторные, криоштатив, реагенты для проведения ИФТ на проточных цитометрах (используются для того, чтобы выявлять и измерять различные молекулы и клетки в образцах крови или тканей: ИФТ (иммунофлуоресцентный тест) основан на том, что специальные антитела, помеченные флуоресцентными метками, связываются с нужными клетками или белками, когда образец проходит через проточный цитометр — прибор, который анализирует клетки по одной, — эти метки начинают светиться, и прибор фиксирует интенсивность свечения), расходные материалы для ИФТ (клеточные сита, дозаторы, наконечники, пробирки разных размеров), набор реагентов для секвенирования генов HLA методом NGS (используется для точного анализа генов, которые отвечают за совместимость тканей между донором и реципиентом при трансплантации костного мозга).

Также по программе «Диагностика и анализы» продолжается помощь в реализации научного проекта молекулярной диагностики острого лимфобластного лейкоза: оплачены анализы в Екатеринбурге для пациентов из Оренбурга, Ижевска, Нижневартовска и Кургана на сумму 476 670 рублей.

Как и всегда, была оплачена работа сотрудников Центра Димы Рогачева, которые заняты реализацией и развитием проекта по диагностике острого лимфобластного лейкоза. Общие расходы на реализацию научного проекта составили 10 997 350 рублей, они покрываются за счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка».

Спасибо, что делаете такую масштабную помощь для клиник возможной!

Медицинские расходные материалы. Общая сумма — 4 900 981 рубль.

В сентябре основные расходы по этому проекту направлены на наборы для деплеции в Центре имени Дмитрия Рогачева: были закуплены магнитные частицы к CD3 GMP для деплеции (специальные микроскопические частицы, покрытые антителами, которые «узнают» и связываются с клетками, несущими маркер CD3, то есть с Т-лимфоцитами, они применяются при подготовке трансплантата костного мозга или стволовых клеток: когда необходимо удалить из образца Т-клетки, чтобы снизить риск реакции «трансплантат против хозяина» — опасного осложнения после пересадки, благодаря магнитным свойствам после связывания с нужными клетками частицы легко удаляются из образца с помощью магнитного поля, оставляя только те клетки, которые нужны для пересадки), порт-системы, калоприемники, магистраль инфузомата, имплант индивидуального изготовления «Тиос» (медицинское устройство, созданное по индивидуальным параметрам пациента, чтобы заменить «растущую» часть эндопротеза, то есть участок, который должен увеличиваться по мере роста ребенка).

Медицинское оборудование. Общая сумма — 16 760 664 рубля.

Была внесена вторая часть платы за электрокоагулятор для Российской детской клинической больницы. Благодаря помощи крупных частных благотворителей для НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко была внесена вторая часть платы за амплификаторы планшетного типа CFX Opus 96 (лабораторный прибор для проведения ПЦР в реальном времени, который позволяет исследовать генетический материал быстро и точно). За счет поступлений по программе «Спасибо от Сбербанка» для Центра имени Дмитрия Рогачева приобретен проточный цитометр DxFLEX (современный лабораторный прибор, который позволяет анализировать отдельные клетки в жидкости, например кровь или костный мозг, по различным характеристикам).

Трансплантация костного мозга. Общая сумма — 2 442 792 рубля.

Оплачены поездки за донорскими клетками, а также расходы на поиск и активацию неродственного донора для одного пациента Центра Димы Рогачева с апластической анемией.

Образование врачей. Общая сумма — 454 220 рублей.

Оплачены командировочные расходы на обучение по дополнительной программе переподготовки «Детская онкология» в НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева для врача-педиатра Кобыжакова Ю. В. и врача-хирурга Монакова Л. А. из КККБЦОМД (Красноярск). Также были оплачены расходы на командировку врача — анестезиолога-реаниматолога Клишиной С. С. (ККБУЗ ЦОМД, Красноярск) на II Российский конгресс «Актуальные вопросы онкологии и хирургии в педиатрии» в НМИЦ ДГОИ имени Д. Рогачева. Оплачена командировка на обучение по повышению квалификации для биолога иммунологического отделения Курочкина Д. В. (КККБЦОМД, Красноярск). Для врача Цаура Г. А. (ГАУЗ СО ОДКБ), выступившего с докладом на конференции ACUTE LEUKEMIAS XIX были также оплачены командировочные расходы. О том, как международные конференции помогают российским врачам спасать жизни детей и как это влияет на развитие врачебной помощи в целом, можно почитать здесь.

Также в сентябре были оплачены расходы на организацию и изготовление информационных материалов для участников 15-й конференции «Благотворительность против рака», которая в этом году прошла в Челябинске.

В сентябре были выплачены надбавки к зарплатам врачей и ученых Центра имени Дмитрия Рогачева на сумму 6 950 000 рублей.

Это та статья расходов, на которую благотворители не всегда готовы переводить средства, однако мы в фонде считаем ее очень важной. Мы реализуем ее, чтобы сохранить уникальный коллектив врачей, который помогает детям в условиях ограниченного государственного финансирования. Такие статьи расходов фонд закрывает за счет процентов от средств, которые размещает на депозитах. Так как одна из задач профессионального фонда — максимально эффективно распоряжаться пожертвованиями благотворителей, с 2014 года мы не держим деньги просто на счете: деньги, которые не участвуют в обороте, приносят доход через размещение на депозите и возвращаются с пополнением. Например, мы запланировали трату, но она совершится по договоренности с поставщиком только по постоплате через месяц; чтобы эти деньги не просто лежали на счете, а «работали», мы отправляем их на депозит. Минфин подтверждает возможность НКО размещать свободные остатки средств целевых поступлений на депозитных счетах в банках.

Административные расходы по проекту включают в себя оплату труда больничных координаторов и сотрудников фонда, занимающихся обеспечением клиник. За сентябрь они составили 2 065 298 рублей. Фонд всегда делает все возможное, чтобы эти расходы были покрыты за счет целевых пожертвований.