536 300 ₽536 300 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Хориоидпапиллома правого бокового желудочка
|Город
|деревня Унчи, Таджикистан
|Возраст
|13 лет
Ход лечения
01.09.2025
Прошлой осенью у Мехроны появились сильные головные боли и судороги. Обследование выявило доброкачественную опухоль головного мозга. Девочке уже сделали одну операцию, но, чтобы удалить остатки опухоли, нужна вторая. Провести вторую операцию могут в Центре нейрохирургии имени Бурденко, однако лечение для иностранцев (а Мехрона приехала из Таджикистана) предоставляют там только платно. Стоимость операции — 536 300 рублей. Пожалуйста, помогите Мехроне!