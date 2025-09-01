Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Мехрона Аламуротова

536 300 ₽536 300 ₽ осталось собрать
ДиагнозХориоидпапиллома правого бокового желудочка
Городдеревня Унчи, Таджикистан
Возраст13 лет
У девочки опухоль головного мозга, ей необходима операция в Центре нейрохирургии имени Бурденко.

01.09.2025

Прошлой осенью у Мехроны появились сильные головные боли и судороги. Обследование выявило доброкачественную опухоль головного мозга. Девочке уже сделали одну операцию, но, чтобы удалить остатки опухоли, нужна вторая. Провести вторую операцию могут в Центре нейрохирургии имени Бурденко, однако лечение для иностранцев (а Мехрона приехала из Таджикистана) предоставляют там только платно. Стоимость операции — 536 300 рублей. Пожалуйста, помогите Мехроне!

