Прошлой осенью у Мехроны появились сильные головные боли и судороги. Обследование выявило доброкачественную опухоль головного мозга. Девочке уже сделали одну операцию, но, чтобы удалить остатки опухоли, нужна вторая. Провести вторую операцию могут в Центре нейрохирургии имени Бурденко, однако лечение для иностранцев (а Мехрона приехала из Таджикистана) предоставляют там только платно. Стоимость операции — 536 300 рублей. Пожалуйста, помогите Мехроне!