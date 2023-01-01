О перегрузке организма железом говорят в случаях, когда в организме больного происходит избыточное накопление железа. О первичной перегрузке говорят при генетически обусловленных нарушениях обмена железа. Вторичная перегрузка железом может возникнуть по различным причинам, в том числе в результате многочисленных переливаний донорских эритроцитов больным с анемиями различной природы – как врожденными (талассемия, анемия Блэкфана-Даймонда, серповидноклеточная анемия, анемия Фанкони), так и приобретенными (анемии при миелодиспластических синдромах и лейкозах, приобретенная апластическая анемия).

Из-за перегрузки железом возникает гемосидероз – отложение железосодержащего пигмента в тканях организма. Это ведет к поражениям печени (вплоть до развития цирроза) и сердца (нарушения функции миокарда), а также легких, эндокринных желез и др. Постоянная перегрузка железом ухудшает состояние больного и при отсутствии лечения может даже привести к смерти в течение нескольких лет.

Для профилактики и лечения этого осложнения используют хелаторы («ловушки») ионов железа – препараты, связывающие ионы железа и способствующие их выведению из организма. Скажем, «Эксиджад» или «Джадену» (деферазирокс) принимается перорально, в виде таблеток. Необходимость и продолжительность приема лекарств определяет врач.