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968 267 ₽964 067 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Острый лимфобластный лейкоз
|Город
|с. Ой (Республика Саха (Якутия))
|Возраст
|4 года
Ход лечения
28.02.2025
Прежде чем проводить пересадку костного мозга, врачам нужно, чтобы Элеонора вышла в ремиссию. Девочка относится к пациентам так называемой группы высокого риска. Обычная химиотерапия ей не помогает — необходимо более интенсивное лечение, в том числе иммунопрепаратом «Блинцито». Шесть флаконов стоят 968 267 рублей.
Ваша помощь Элеоноре
28.02.25
|3 000 ₽
28.02.25
|1 200 ₽