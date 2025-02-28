Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Помочь детям

Элеонора Афанасьева

Помочь
968 267 ₽964 067 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
Городс. Ой (Республика Саха (Якутия))
Возраст4 года
Поделиться:
У девочки очень ранний рецидив, впереди трансплантация костного мозга.

Ход лечения

28.02.2025

Прежде чем проводить пересадку костного мозга, врачам нужно, чтобы Элеонора вышла в ремиссию. Девочка относится к пациентам так называемой группы высокого риска. Обычная химиотерапия ей не помогает — необходимо более интенсивное лечение, в том числе иммунопрепаратом «Блинцито». Шесть флаконов стоят 968 267 рублей.

Ваша помощь Элеоноре

28.02.25
3 000 ₽
28.02.25
1 200 ₽
Все пожертвования

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari