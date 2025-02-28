Прежде чем проводить пересадку костного мозга, врачам нужно, чтобы Элеонора вышла в ремиссию. Девочка относится к пациентам так называемой группы высокого риска. Обычная химиотерапия ей не помогает — необходимо более интенсивное лечение, в том числе иммунопрепаратом «Блинцито». Шесть флаконов стоят 968 267 рублей.