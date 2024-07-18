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Андрей Клиничев

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322 756 ₽322 256 ₽ осталось собрать
ДиагнозЛимфобластная лимфома
ГородКалининград
Возраст12 лет
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Месяц назад у Андрея диагностировали рецидив лимфобластной лимфомы.

Ход лечения

18.07.2024

Теперь мальчику необходимо снова выйти в ремиссию, для того чтобы врачи смогли провести ему трансплантацию костного мозга. С этим ему должна помочь комбинированная терапия: сначала высокодозная химиотерапия, а затем иммунотерапия препаратом «Блинцито». Мы просим вас помочь купить для Андрея два флакона «Блинцито» стоимостью 322 756 рублей.

Ваша помощь Андрею

18.07.24
А*****н А.500 ₽
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