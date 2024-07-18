Теперь мальчику необходимо снова выйти в ремиссию, для того чтобы врачи смогли провести ему трансплантацию костного мозга. С этим ему должна помочь комбинированная терапия: сначала высокодозная химиотерапия, а затем иммунотерапия препаратом «Блинцито». Мы просим вас помочь купить для Андрея два флакона «Блинцито» стоимостью 322 756 рублей.