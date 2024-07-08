Андрей (снова) готов победить

Год назад Андрей вышел в ремиссию, вернулся домой и попросил папу купить раков: очень захотелось попробовать. Раки ему понравились. Теперь мальчик снова просит папу их купить, но сначала — нужно снова выйти в ремиссию.

Год назад курс стандартного лечения от лимфомы привел к ремиссии, но два месяца назад, к сожалению, болезнь вернулась. Андрей снова оказался в больнице. Поэтому сейчас ему нельзя ни раков, ни арбузов (а их тоже очень хочется). Обычная химиотерапия, по мнению врачей, в этот раз, будет малоэффективна. Нужно сразу переходить к терапии иммунопрепаратом «Блинцито». Но вторая линия терапии не подпадает под государственное финансирование. Именно поэтому мы просим вас помочь с покупкой дорогостоящего лекарства. Шесть флаконов лекарства стоят 968 268 рублей.

«Еще первого июня мы всей семьей были на турбазе, ребенок отлично себя чувствовал, ничто не предвещало беды, — рассказывает Евгений, папа Андрея . — А через несколько дней у сына заболела спина. Мы подумали, наверное, кровать была неудобная. Потом поднялась температура. До последнего не хотелось думать, что болезнь вернулась. За десять месяцев, что мы находились дома на поддерживающей терапии, мы уже немного расслабились и думали, что эта болячка прошла, как страшный сон. Но случилось то, что случилось».

Правда, Андрей держится очень оптимистично и видит только плюсы в том, что вернулся в Центр Димы Рогачева. Именно тут год назад он серьезно увлекся шахматами и архитектурным моделированием. Поэтому первое, что попросил у папы мальчик, сходить и сфотографировать расписание занятий и активностей в больнице. «Мне кажется, сын морально сильнее нас всех в семье. Он достойно и терпеливо переносил лечение в первый раз. И делает это снова», — говорит Евгений.

Впереди у Андрея непростой путь и мы очень просим вас его поддержать. После терапии препаратом «Блинцито» мальчику предстоит контрольное обследование, и в случае ремиссии — трансплантация костного мозга. А уж потом — раки, арбузы и прочее счастье. Шесть флаконов лекарства стоят 968 268 рублей.