Было страшно. Но потом все стало налаживаться

Сегодня, во Всемирный день борьбы против рака, рассказываем истории детей, которые победили. В каждой из них очень много вашей поддержки и любви. А ведь это именно то, что нужно, чтобы не сдаваться и идти вперед.

Февраль с «Подари жизнь» Вместе поможем детям победить рак

«Было очень страшно. Но потом по чуть-чуть все стало налаживаться». Мы начали этот рассказ словами Дарьи, мамы маленькой Вики. История девочки трогает до самой глубины сердца! Вика болела с самого рождения и свой первый день рождения встречала в больнице — после пересадки костного мозга. Сейчас ей три года — это ли не праздник? Следующий наш герой — Андрей, который поражал всех своей невероятной стойкостью во время лечения. И Марианна! Она приехала в больницу с копной красных волос, мечтой стать стюардессой, и с неизменной улыбкой на лице. Даже когда после реанимации ей пришлось сесть в инвалидное кресло. Мы приглашаем вас читать эти истории и радоваться. Ведь в каждой из них есть вы, ваше участие, сочувствие, эмпатия и любовь.

Знакомьтесь, это Вика! Фото: из архива семьи

«Мы не зря назвали дочь Викторией» «Когда Вика родилась, у нее обнаружили много лейкоцитов в крови, — рассказывает Дарья, мама трехлетней Вики Воробьевой. — Мы провели две недели в больнице, и, как только лейкоциты снизились почти до нормы, нас отпустили домой. Через месяц на плановой медицинской комиссии выяснилось, что лейкоциты снова повышены. Вику обследовали, взяли пункцию, но установить причину лейкоцитоза не смогли. Нас экстренно госпитализировали в Москву, в Центр Димы Рогачева. Там сделали более обширный анализ, и оказалось, что у Вики ювенильный миеломоноцитарный лейкоз. Мне сказали, что таким болеют в основном мальчики, у девочек он встречается редко. В нашем случае была необходима трансплантация костного мозга: редкий и сложный тип лейкоза, да и Вика слишком маленькая — ей только исполнилось три месяца. Нужен был донор со стопроцентной совместимостью. Нам повезло: такой донор нашелся в Германии. «Подари жизнь» оплатил его поиск и активацию (а это больше 2 миллионов рублей!) и помог приобрести препараты для профилактики осложнений после пересадки.

Вике три месяца, она впервые в Центре Димы Рогачева Фото: из архива семьи 1 из 7

После трансплантации началось очень непростое для нас время. Вика долго и тяжело восстанавливалась. Ей сделали пункцию, и оказалось, что все показатели крови у нее… по нулям. Врачи думали, что понадобится вторая пересадка. Было очень страшно. Но потом по чуть-чуть показатели стали расти, трансплантат начал приживаться. Все стало налаживаться. Поддержка фонда чувствовалась во всем, не только в медицинских вопросах. Для нас устраивали новогоднее представление от актеров театра. К детям приходили клоуны, чтобы повеселить и развлечь. А когда мы лежали в отделении ТКМ после пересадки, к Вике приходили сотрудники «Подари жизнь», чтобы поздравить с первым днем рождения. Столько игрушек тогда подарили — Вика с ними до сих пор играет!

Поддержка фонда чувствовалась во всем. К детям приходили клоуны, артисты. А когда мы лежали после пересадки, Вику поздравляли с первым днем рождения сотрудники «Подари жизнь». Дарья Губенина, мама подопечной фонда

«Подари жизнь» поддерживает нас и сейчас. Мы, например, летаем из Читы, где живем, на реабилитацию в Москву, а с билетами помогает фонд. Я очень рада, что у нас есть «Подари жизнь», и благодарна ему за всю помощь! Наша дочка оказалась сильной девочкой. Не зря мы назвали ее Викторией — Вика всех победила, и теперь все самое страшное позади. Каждые полгода мы ездим на реабилитацию в «Русское поле». Скоро прививки сделаем, и можно будет в детский сад: думаю, Вике там понравится — ей важно общаться, играть с детьми. Вика — непоседа, любит петь и танцевать, обожает рисовать. Вовсю болтает, правда, пока на своем языке, то есть не очень понятно, но старается. Я смотрю на Вику и вижу: у нас все хорошо. И все будет хорошо дальше!»

Андрей никогда не падал духом Фото: из архива семьи

Ехать в больницу было не страшно За три года борьбы с лимфомой 14-летний Андрей Клиничев два года провел в Центре детской гематологии имени Димы Рогачева. И это целая жизнь, которую мы с вами прошли вместе с мальчиком и его семьей. Сначала мы (вернее, вы!) помогали Андрею выйти в ремиссию: оплачивали покупку дорогостоящего препарата «Блинцито». А потом делали все возможное, чтобы мальчик справился с осложнениями после первой пересадки костного мозга с помощью «Энтивио» и «Джакави». «Мили милосердия», которые вы переводили в фонд, подарили Андрею возможность улететь домой в самом конце декабря 2024 года и встретить Новый год с семьей. Вы были рядом, когда родители мальчика узнали, что у ребенка рецидив и снова нужен иммунопрепарат «Блинцито».

А вы помните историю про Андрея и раков? Фото: из личного архива 1 из 4

Каждое новое возвращение в больницу Андрея не пугало, потому что он знал, что там его ждут координаторы фонда, волонтеры, учителя — люди, которые постараются сделать каждый его день интересным и насыщенным. Именно в больнице Андрей открыл для себя шахматы и архитектурное моделирование, занялся лепкой и познакомился с артистами, музыкантами и даже настоящими летчиками, которые приходили к детям в больницу. Андрей никогда не сдавался и стойко переносил каждый этап лечения. И мы с вами продолжали его поддерживать. Ведь ему снова были нужны препараты для борьбы с осложнениями после второй пересадки. И снова — «Мили милосердия»: на этот раз Андрей вернулся домой не только в ремиссии, но и с уверенностью, что дальше все точно будет хорошо!

Все плохое давно забылось Видео: Евгения Ванеева

Всегда с улыбкой Мы познакомились с Марианной, когда она мечтала стать стюардессой и красила волосы в красный цвет. Потом волосы выпали, выросли снова, закудрявились, распрямились… Марианна лечилась, уезжала домой, приезжала обратно в больницу (рецидив, а потом и второй), снова лечилась. Попала в реанимацию и выехала из нее на инвалидном кресле. Правда, просидела в нем недолго. Встать и сделать первый шаг очень помогала мысль о том, что все ровесники прекрасно передвигаются сами, а ей приходится торчать в коляске. Было много боли, а еще больше — работы (и не только над собой): упражнения, реабилитация. Летом Марианна окончила 11-й класс, сдала экзамены прямо в больнице, пришла на выпускной, но пропустила вальс (не смогла физически). А потом врачи сказали: «Все, можно домой». И Марианна почувствовала себя очень счастливой.

Сумма собралась за неделю. Мы с мамой плакали. Буквально. Не могли понять, как это возможно. Почему столько людей, совершенно незнакомых, решили нам помочь. Это трогало невероятно. Марианна Булыгина, бывшая подопечная фонда

«Страшно надоели таблетки. Мне кажется, я пила их сотнями. Все по какому-то особому графику. Даже антидепрессанты были, но с ними я быстро разделалась. Сейчас почти все отменили. И это тоже большое счастье. Но больше всего я радуюсь тому, что могу работать. О мечте стать стюардессой пока пришлось забыть, даже учиться не могу пойти из-за инвалидности. Но я всегда хотела попробовать себя в роли бармена, стала стажироваться и вот уже три месяца работаю. Сначала было тяжело физически, но о-о-очень интересно. И у меня все получилось: я привыкла, и тело тоже». Марианна вспоминает о времени, проведенном в больнице, с большим теплом. Говорит, что все плохое давно забылось, и даже когда раз в три месяца она приезжает на проверки, то заходит в Центр с легким сердцем. С радостью общается с координаторами фонда, а с Катей Колосовой подружилась еще во время лечения. Постоянно говорит о том, как ее поддерживали близкие, и рассказывает о папе, который провел с дочерью 90% времени в клинике: «Его до сих пор все помнят. Человек-позитив. Когда его видишь, сразу улыбаешься. Папа сильный, отлично держался все это время и меня постоянно поддерживал, с ним не соскучишься».

Знаменитые красные волосы Фото: из личного архива 1 из 6

Марианна тоже всегда улыбается. Даже когда говоришь с ней по телефону, чувствуешь ее улыбку. «Мы с мамой отлично помним, как на сайте фонда объявили первый сбор мне на лечение. Надо было купить противоопухолевый “Адцетрис”, а стоил он ни много ни мало больше миллиона рублей. Эта сумма собралась за неделю. Мы с мамой плакали. Буквально. Не могли понять, как это возможно. Почему столько людей, совершенно незнакомых, решили нам помочь. Это трогало невероятно. Я до сих пор храню это в сердце. И благодарю всех, кто помогал». Вот такая история. Одна из множества других. О жизни и любви. О том, что все возможно, что добро победит зло, о вере и силе. И о том, что любая помощь всегда кстати. Кстати, откроем маленький секрет: Марианна влюблена. Взаимно. И это тоже совершенно прекрасно.