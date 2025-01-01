Вместе помогаем детям победить рак
Каждый год в эти даты мы выходим с важными новостями, статьями или анонсами, а в этом году, юбилейном для фонда (в ноябре «Подари жизнь» — 20 лет), решили, что посвятим весь месяц разговору о том, как важно быть вместе. Вместе с детьми, которые лечатся. Вместе с врачами, которые лечат. Вместе с родителями, которые «болеют» вместе с ребенком.
Семья обращается в фонд за поддержкой и получает ее: как будто один за другим загораются огоньки на приборной панели, и нерешенных задач становится меньше. Ведь рядом сотни, тысячи еще вчера незнакомых людей: благотворителей, волонтеров, доноров, психологов, учителей, координаторов в клиниках, сотрудников фонда. Всех, кого объединяет «Подари жизнь». Всех, без кого пройти этот путь было бы невозможно.
Мы уже подробно говорили об этом, а сейчас хотим привести примеры. Рассказать истории детей, которые прошли весь путь, а кто-то и не один раз, но уже перелистнули страницу. Нет, не забыли, но помнят обычно только хорошее, а еще говорят про себя, что они неубиваемые.
Марианна Булыгина, Вика Воробьева, Андрей Клиничев — герои нашего февраля. Вы, конечно, помните их, на сайте и в соцсетях фонд собирал средства на дорогостоящие лекарства. Вы помогали, и теперь для вас — благодарность из первых рук. И еще одно доказательство, что детский рак — это не приговор. Да, болезни лечатся, хотя тяжело и долго, и обычно для этого необходима помощь многих людей.
Весь месяц мы будем говорить о том, что значит ваша поддержка. Потому что без вас ни одна программа фонда не смогла бы работать. Способов быть рядом много. Иногда помощь заключается в том, чтобы сделать перепост новости в соцсетях или купить билет на концерт. А иногда — в том, чтобы поддержать большой проект, который помогает врачам двигать вперед науку. Да, именно 100 рублей однажды становятся той каплей, которая дополняет миллион и дает ребенку возможность получить пересадку костного мозга по новейшей технологии. Об этом мы тоже расскажем: «Деплеция 2.0: итоги и перспективы» — ждите 15 февраля.
Будьте рядом, верьте в то, что все возможно, читайте истории выздоровления, вдохновляйтесь успехами наших врачей и знайте, что во всем этом есть и ваше участие! Спасибо, что вы рядом.