Вместе помогаем детям победить рак

Февраль — важный месяц для фонда «Подари жизнь». Из-за двух дней, которые выделены в календаре: 4 февраля — Всемирный день борьбы против рака, 15 февраля — Международный день детей, больных раком.

Каждый год в эти даты мы выходим с важными новостями, статьями или анонсами, а в этом году, юбилейном для фонда (в ноябре «Подари жизнь» — 20 лет), решили, что посвятим весь месяц разговору о том, как важно быть вместе. Вместе с детьми, которые лечатся. Вместе с врачами, которые лечат. Вместе с родителями, которые «болеют» вместе с ребенком.

Семья обращается в фонд за поддержкой и получает ее: как будто один за другим загораются огоньки на приборной панели, и нерешенных задач становится меньше. Ведь рядом сотни, тысячи еще вчера незнакомых людей: благотворителей, волонтеров, доноров, психологов, учителей, координаторов в клиниках, сотрудников фонда. Всех, кого объединяет «Подари жизнь». Всех, без кого пройти этот путь было бы невозможно.

Мы уже подробно говорили об этом, а сейчас хотим привести примеры. Рассказать истории детей, которые прошли весь путь, а кто-то и не один раз, но уже перелистнули страницу. Нет, не забыли, но помнят обычно только хорошее, а еще говорят про себя, что они неубиваемые.

Марианна Булыгина, Вика Воробьева, Андрей Клиничев — герои нашего февраля. Вы, конечно, помните их, на сайте и в соцсетях фонд собирал средства на дорогостоящие лекарства. Вы помогали, и теперь для вас — благодарность из первых рук. И еще одно доказательство, что детский рак — это не приговор. Да, болезни лечатся, хотя тяжело и долго, и обычно для этого необходима помощь многих людей.