Цепочка добрых дел

Волонтерство в фонде — слаженные действия многих людей. Каждый занят своей небольшой задачей, но, когда усилия объединяются, получается нечто невероятное — помощь, которая поддерживает, оберегает и дает силы.

Мы проследили за одной такой цепочкой помощи — как из спрессованной бумаги получается игрушка в подарок маме. Занятия по декопатчу очень популярны в клиниках, которым помогает фонд. Детям нравится украшать разноцветной бумагой и блестками незатейливые фигурки из папье-маше: раз — и у тебя в руках настоящая игрушка, ее можно оставить себе или подарить другу или маме. В мастер-классах участвуют не только ребята, но и родители и даже бабушки с дедушками.

Фото: из личного архива

Заготовки фигурок для мастер-класса делают заранее. Обычно в этом помогают волонтеры внебольничной помощи. Один из них, Андрей Загребин, поддерживает «Подари жизнь» уже больше десяти лет. Он пять лет был сотрудником фонда, а сейчас помогает как волонтер. «В этот раз мне нужно было загрунтовать фигурки из папье-маше для мастер-класса, — рассказывает Андрей. — Пришлось забрать их домой на выходные, чтобы успеть сделать все вовремя. Я работаю инженером-геофизиком, постоянно что-то изобретаю, придумываю. Думаю, это помогает мне и в волонтерстве. Но вообще, чтобы быть волонтером, необязательно иметь специальные навыки. Главное, чтобы было желание помочь. А мне это очень нравится».

Бумага, клей, блестки — и вот что получается! Фото: из личного архива 1 из 5

Загрунтованные фигурки подхватывают волонтеры, которые собирают посылки. Ян Кислицин — один из них. «Я стал помогать фонду больше полугода назад, — делится Ян. — В основном участвую во внебольничной помощи: убираюсь на складе и в больничных боксах, проверяю и раскладываю посылки для отправки в клиники — подарки для детей или материалы для творчества. Мне нравится такая работа! Она дарит много радости и наполняет мою жизнь смыслом». Эстафету помощи принимает Валентина Лазарева, волонтер проекта «Больничные мероприятия». Девушка организует и сопровождает мероприятия для подопечных фонда в клиниках. «Планирую мероприятия, связываюсь с участниками, договариваюсь о времени, — объясняет Валентина. — Я очень творческий человек. Мне интересно все, что связано с культурой и искусством, меня вдохновляют другие творческие люди, мне нравится с ними контактировать. А еще нравится, что дети радуются: приходят на мероприятия после процедур, иногда с капельницами, и улыбаются, смеются. И я как будто причастна к этому празднику. Пусть я не провожу мероприятия, но помогаю соединять людей, которые приходят, и детей. Я как мостик между ними».

Я уже не знаю, как не быть волонтером. Это такая крутая, такая любимая часть моей жизни, что она стала моим всегдашним качеством. Татьяна Доброгурская, волонтер фонда

Проводят мастер-классы волонтеры группы «Творческая мастерская». Алиса Ивкина ведет занятия по декопатчу около года. Старается выбираться в больницу три-четыре раза в месяц, обычно в выходные. «На последний мастер-класс пришло очень много детей и родителей, — рассказывает Алиса. — Все общались, рассказывали про свои родные города, смеялись. Было тепло, шумно и весело! Для меня волонтерство — это прежде всего про эмоции, про общение с другими людьми и, конечно, про помощь детям. Не нужно уметь делать что-то особенное, чтобы помогать, важно просто быть открытым, общительным и эмпатичным».

Татьяна Доброгурская называет себя ветераном фонда — она поддерживает «Подари жизнь» с 2016 года. Была волонтером на Играх победителей, автоволонтером, участвовала в проекте «Профессия». «Я уже не знаю, как не быть волонтером, — делится Татьяна. — Это такая крутая, такая любимая часть моей жизни, что она стала моим всегдашним качеством». Сейчас девушка помогает как волонтер-художник и волонтер «Творческой мастерской»: рисует с детьми и проводит творческие занятия в больницах. «Каких только мастер-классов за это время у нас не было, и все потрясающие! — рассказывает Татьяна. — Мы делали с детьми браслеты из бусинок, расписывали кружки, устраивали мастер-класс по декопатчу, раскрашивали елочные игрушки из гипса». Татьяна убеждена, что проводить такие мастер-классы может каждый. «Для этого не нужно обладать каким-то невероятным талантом, — уверяет девушка. — Можно посмотреть видеоуроки, инструкции. Мы и детей учим, и волонтеров научим. Приходите!»

Приходите! Фонду действительно нужны волонтеры. Порадовать ребенка новым творческим занятием, отвлечь и поддержать маму, которая устала, сложить тяжелые коробки на складе. Может быть, именно вам это будет по силам. Может быть, именно вы — то важное звено в цепочке волонтерской помощи.