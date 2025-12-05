Как привлечь энергию зумеров в волонтерство

Ответ на этот вопрос искал портал «Милосердие.ru». Вопреки мнению, что молодое поколение даже работать не заставишь — не то что волонтерить, выяснилось, что зумеры умеют и любят это делать — только по-своему.

Зумеры — те, кто сейчас оканчивает школу или учится в вузе, — часто становятся героями мемов: инфантильные парни и девушки, помешанные на личном комфорте и виральном контенте. Тем временем в реальности многие молодые волонтерят, и у них получается. Быстрее обучаются, легко переключаются, успевают в нескольких местах одновременно — им нравится брать на себя задачи сразу в нескольких программах и фондах. «Если волонтерство “зашло”, молодые делают это стабильно и с удовольствием — пока жизненный цикл не уведет их в новое направление», — отмечает Елена Рачкова, руководитель волонтерских и реабилитационных программ фонда «Подари жизнь».

Алия участвует в реабилитационных программах фонда Фото: из личного архива

Часто молодые попадают в благотворительность благодаря преподавателям школы или вуза или родителям. «Моя мама вырастила нас пятерых. Я всегда видела ее, полностью отдающую себя, и понимала, что при этом она не чувствует себя обделенной, — вспоминает Алия, волонтер фонда. — Она просто хотела отдавать и отдавала». Сама Алия решила начать свой путь в волонтерстве сразу после школы — чтобы быть полезной, не замыкаться на себе. Сейчас, в 24 года, она участвует в выездных реабилитационных программах «Подари жизнь».

Ангелина пришла в волонтерство благодаря подруге Фото: из личного архива

Ангелине сейчас девятнадцать, и она студентка факультета журналистики РУДН. «Почти два года я наблюдала, как моя подруга Полина волонтерит. Она мне рассказывала множество историй. Если честно, до этого я даже не знала, что так тоже помогают. Как только мне исполнилось восемнадцать, я сделала себе подарок: прошла собеседование на волонтерство в две программы фонда». «Ангелина видела, что я возвращаюсь домой после встреч в фонде и вместо того, чтобы идти спать, готовлюсь к мастер-классу. В какой-то момент она сказала: “Хочу своими глазами видеть, ради чего в 11 часов вечера после учебы ты не спишь. Я жду, когда мне исполнится 18 лет, и подаю туда заявку!”» — комментирует Полина, студентка факультета педиатрии ПМГМУ имени И. М. Сеченова.

Алене 23 года, она арт-волонтер фонда Фото: из личного архива

Алена больше десяти лет назад перенесла онкологическое заболевание, провела почти год в больнице и еще год — на домашнем обучении. Сейчас она арт-волонтер, свой талант и любовь к рисованию дарит детям, которые проходят лечение в той же больнице, в которой когда-то лежала Алена. «Мой опыт скорее помогает, потому что я хорошо понимаю, через что проходят дети и их родители во время лечения. Я возвращаюсь в больницу не потому, что вынуждена это делать, и не для того, чтобы побороть свои страхи. Я верю, что могу помочь. И помогаю людям вспомнить, что они по-прежнему часть этого большого мира и в их жизни, несмотря на такое серьезное потрясение, по-прежнему может происходить что-то хорошее».