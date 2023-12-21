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312 000 ₽309 600 ₽ осталось собрать
|Диагноз
|Ювенильный миеломоноцитарный лейкоз
|Город
|Чита
|Возраст
|10 месяцев
Ход лечения
21.12.2023
Большую часть жизни Вика провела в больнице. Помочь девочке выздороветь должна трансплантация костного мозга. Подходящий донор уже найден, процедура назначена на будущий январь. Сейчас Вике нужен препарат «Энтивио», чтобы избежать осложнений после пересадки. Три флакона лекарства стоят 312 000 рублей.
Ваша помощь Вике
21.12.23
|Б************я П.
|1 000 ₽
21.12.23
|100 ₽
21.12.23
|1 000 ₽
21.12.23
|П******в
|300 ₽