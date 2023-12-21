Большую часть жизни Вика провела в больнице. Помочь девочке выздороветь должна трансплантация костного мозга. Подходящий донор уже найден, процедура назначена на будущий январь. Сейчас Вике нужен препарат «Энтивио», чтобы избежать осложнений после пересадки. Три флакона лекарства стоят 312 000 рублей.