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Вика Воробьева

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312 000 ₽309 600 ₽ осталось собрать
ДиагнозЮвенильный миеломоноцитарный лейкоз
ГородЧита
Возраст10 месяцев
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В три месяца у Вики диагностировали лейкоз. Девочка лечится в Центре имени Дмитрия Рогачева.

Ход лечения

21.12.2023

Большую часть жизни Вика провела в больнице. Помочь девочке выздороветь должна трансплантация костного мозга. Подходящий донор уже найден, процедура назначена на будущий январь. Сейчас Вике нужен препарат «Энтивио», чтобы избежать осложнений после пересадки. Три флакона лекарства стоят 312 000 рублей.

Ваша помощь Вике

21.12.23
Б************я П.1 000 ₽
21.12.23
100 ₽
21.12.23
1 000 ₽
21.12.23
П******в300 ₽
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