Спасибо, помощь оказана!

Мы любим писать эти слова. Они означают, что доноры спасли ребенка — поделились гранулоцитами, когда его организму было больше не на что опереться. Как это бывает, расскажем на примере Ульяны.

В этой статье мы не только расскажем (и покажем) историю десятилетней Ульяны, которой переливания донорских гранулоцитов однажды подарили второй шанс. Но еще напомним о том, что это такое — гранулоциты. И даже пригласим вас стать донором. Но обо всем по порядку.

Нужно только чуть потерпеть. И Ульяна вытерпела Видео: Евгения Ванеева

Гранулоциты — это живой щит организма, клетки крови, которые первыми бросаются в бой с тяжелыми инфекциями. Когда собственный иммунитет ребенка с тяжелым заболеванием не работает, обычные антибиотики часто оказываются бессильны. В этот критический момент спасти жизнь может только «переливание иммунитета» от донора. Гранулоциты невозможно заготовить впрок: они живут вне организма всего несколько часов, поэтому донор должен быть готов прийти на помощь немедленно. Апластическую анемию у Ульяны диагностировали в 2023 году: оказалось, что синяки по телу и сильная усталость никак не связаны со спортивными танцами, которыми она активно занималась.

Ульяна во время лечения Фото: из архива семьи

«До того как мы попали в больницу, дочь вообще не знала, что такое уколы, она до этого момента практически и не болела, — рассказывает Ирина, мама Ульяны. — В больнице ей пришлось испытать весь спектр: постоянные уколы, капельницы, установку катетера. Конечно, ей было страшно. Но я старалась вести себя невозмутимо, как будто так и надо. И еще я сразу стала говорить с ней как со взрослым человеком. Объяснила ей, что есть разные болезни и, к сожалению, такое испытание нам выпало, но мы его обязательно пройдем. И будет хороший результат. Просто он придет не скоро. Нужно чуть потерпеть. И Уля вытерпела».

Лечение проходило в несколько этапов Фото: из архива семьи

Первичная терапия не дала нужного результата, и тогда врачи приняли решение о трансплантации костного мозга. Ульяне не смогли найти неродственного донора, поэтому в феврале 2025-го у нее состоялась первая пересадка от мамы. К сожалению, костный мозг не прижился и девочку с мамой перевели в другое отделение — ожидать следующей попытки. Несмотря на стерильность и отсутствие каких-либо контактов извне, иммунитет Ульяны (которого, по сути, после первой пересадки не было) не мог противостоять больничным инфекциям. Как итог, ни один антибиотик не может справиться, у Ули сильное воспаление слюнной железы, синегнойная бактериальная инфекция — огромные волдыри по телу. И тут на помощь пришли незнакомые люди. Именно так описывает события Ирина.

Так проявлялась инфекция, с которой не могли справиться антибиотики Фото: из архива семьи

Перед процедурой донору вводят специальный препарат, чтобы «выманить» нужные клетки в кровоток. Сам процесс напоминает обычную сдачу плазмы: кровь проходит через аппарат, который забирает только гранулоциты. Для ребенка эти клетки становятся временной броней, позволяющей пережить самый опасный отрезок болезни. Такое донорство всегда адресно: кровь подбирается индивидуально для конкретного человека. «Они, доноры гранулоцитов, спасли Ульяну. Незнакомые люди приходили, сдавали кровь, и я своими глазами видела, как это работает. Сегодня клетки переливают дочери, а на следующий день синегнойка, вот этот прыщ, уменьшается, подсушивается и уходит. То есть вот прям вот так. Благодаря донорским гранулоцитам Ульяна смогла прийти в состояние, которое нужно, чтобы повторить пересадку. Донором во второй раз стал папа. Все прижилось».

Ульяна с младшими сестрами Фото: из архива семьи