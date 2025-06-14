Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

Спорт после донации: да или нет

28 августа 2025Донорство
Елена Шевченко
Конечно да, но только через 24 часа! Пауза нужна по двум простым причинам — о них рассказывает Павел Трахтман, врач-трансфузиолог Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева.

Почему в день донации лучше отказаться от интенсивных тренировок? Есть две причины. Первая: организм должен успеть полноценно восстановиться. Первые признаки восстановления наступят очень быстро, через 30–40 минут после кроводачи, и в целом вы уже сможете приступить к своим стандартным физическим нагрузкам.

После донации организм должен успеть полноценно восстановиться

Видео: Евгения Ванеева

Но только к стандартным! Для полного восстановления, чтобы никто не мог догадаться, что вы сдавали кровь, требуется от 24 до 48 часов (по-разному для разных людей). Минимальный срок — это сутки. Поэтому если речь идет об интенсивных нагрузках, например, вы готовитесь к марафону, то лучше выждать 24 часа. Но для рутинной тренировки срок может быть меньше.

Вторая причина связана с тем, что во время донации в вену донора вводят иголку — довольно большую и толстую. И конечно, этот прокол не может затянуться по мановению волшебной палочки. Если в день сдачи крови вы захотите не просто побегать, а поподнимать тяжести (вы же знаете, что при работе с весами вены набухают, мышцы надуваются, кровь приливает?), то в месте ввода иглы, то есть травматического повреждения стенки вены, кровь будет просачиваться под кожу. И тогда там начнет образовываться гематома, или же попросту синяк.

