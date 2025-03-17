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Кровь нельзя сдавать натощак

7 мая 2025Донорство
Текст:
Елена Шевченко
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Это самая частая ошибка донора — не есть утром. Возможно, так происходит, потому что анализы мы идем сдавать в поликлинику на голодный желудок? Как бы то ни было, завтрак перед донацией необходим. Другой вопрос — какой.

Есть очень важные рекомендации по питанию для донора, и их необходимо соблюдать. Но завтракать надо, особенно тем, кто привык есть по утрам, кто мало весит, у кого низкое давление. Как минимум необходимо выпить сладкий чай. А самое актуальное требование к питанию донора сейчас — это убрать молочные продукты. Утром и накануне, начиная со второй половины дня. Так же как жирное, соленое, копченое и экзотическое.

О том, почему важно завтракать перед донацией, рассказывает врач-трансфузиолог Павел Трахтман

Видео: Евгения Ванеева

«Донация — это стресс для организма. А во время любого стресса, который может быть связан с физической нагрузкой или нервными переживаниями, всегда увеличивается потребление глюкозы, сахара, нашего основного энергетического компонента. Если уровень глюкозы низкий, а ее потребление увеличилось, мы сразу почувствуем себя плохо, — рассказывает врач-трансфузиолог Павел Трахтман. — Именно поэтому категорически нельзя сдавать кровь натощак. Утром важно завтракать, обязательно пить, к примеру, чай с сахаром, чтобы уровень сахара в крови был повыше. Это рекомендуют донорам во всем мире. Да, это должна быть легкоусвояемая пища — об этом мы уже говорили. Если вы решили позавтракать пельмешками да еще и жирной сметанкой сверху полить, вероятно, результаты обследований и внешний вид крови будут не очень симпатичны. Тем не менее каша на воде, вареные яйца, фрукты и достаточно большой объем жидкости — это надо обязательно, иначе вы рискуете получить негативный опыт, связанный с донацией».

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Кровь нельзя сдавать натощак

Пожалуй, это самая частая ошибка донора — не есть утром. Возможно, так происходит, потому что анализы мы идем сдавать в поликлинику на голодный желудок? Как бы то ни было, завтрак перед донацией необходим. Другой вопрос — какой.

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