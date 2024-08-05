Что нельзя есть перед донацией?

Накануне праздников самое время поговорить о диете. Об особой — для доноров. Почему перед донацией стоит ограничить себя, например, в жирной пище? Спрашиваем у врача-трансфузиолога Павла Трахтмана.

Жирное нельзя никому?

В чем проблема с жирным?

Что вообще считается жирной пищей?

Что будет, если все-таки поесть жирного?

Павел Трахтман, врач-трансфузиолог Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева

Начну осторожно: не факт, что жирное накануне вообще никому нельзя, — мы все разные. Кто-то легко и быстро усваивают самую разную пищу, у кого-то процессы идут медленнее. В чем проблема жирной пищи? Их две. Во-первых, это может повлиять на результаты исследований, которые проходит каждый донор, чтобы врачи могли быть уверены, что сданная им кровь безопасна для пациента. Эти исследования разнообразные, методики их выполнения сложные и тонкие. Если человек съест много жирного накануне, весьма вероятно, что эта пища не успеет к утру переработаться, частички жира продолжат циркулировать в крови, и результаты проводимых исследований будут искажены. Чаще всего ложноположительным оказывается результат анализа на возбудитель сифилиса. Человек здоров, просто тест-система сработала неправильно. Теперь представим реакцию донора на такую новость. Кроме того, ему придется еще раз сдавать анализы, чтобы убедиться, что он здоров. А самое главное, та кровь, которую он сдаст, не будет использована. Ее придется утилизировать. И получается, что человек зря потратит свое время, свои нервы, свою кровь, а еще и выделенные больницей деньги на то, чтобы окупить щедрый ужин с шашлыком. Это первая проблема.

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Вторая проблема более техническая. Дело в том, что донорская кровь подвергается многоступенчатой переработке. И каждый этап переработки сопровождается, скажем так, контролем качества. Мы смотрим, как выглядит сданная кровь, на что похожа, полноценна ли она, функциональна ли. Если человек съест много жирной пищи, то плазма, основная жидкая составляющая крови, будет белесой, в медицине это называется хилезная. В норме плазма прозрачная, желтоватая, а тут будет белой и мутной. Такую плазму врачи стараются не использовать, потому что она, конечно, не соответствует стандартам качества. Именно поэтому в рекомендациях для доноров есть такой пункт: накануне донации стоит воздержаться от приема большого количества жирных продуктов. Что такое большое количество? Этот термин условный, он разный для всех, потому что, повторимся, есть люди, которые едят много и разнообразно, и у них все хорошо, а есть те, у которых даже от одного куска шашлыка болит живот.

В норме плазма прозрачная, желтоватая. Жирные кислоты из пищи делают ее белесой и мутной, в медицине такую плазму называют хилезной. Врачи использовать ее не могут.