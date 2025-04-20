С праздником, дорогие доноры!

Сегодня, 14 июня, ваш праздник — Всемирный день донора крови. Мы всегда радуемся этому дню, потому что для нас это еще один повод выразить свое восхищение вами и сказать вам спасибо.

Мы хотим, чтобы вы знали: вы очень важные для нас люди. Благодаря вам дети имеют возможность лечиться, выздоравливать и возвращаться домой к родным и друзьям. Вы дарите им детство, возможность узнавать этот мир, развиваться, мечтать, строить планы и осуществлять их — одним словом, жить.

Своей кровью вы поддерживаете и спасаете жизни тех, кто, скорее всего, с вами даже не знаком. Вы остаетесь безымянными героями для ребят, которые борются с онкогематологическими заболеваниями, и их родителей.

Своим примером вы вдохновляете других помогать тем, кому приходится непросто.

Спасибо за вашу доброту и отзывчивость, за искреннюю и безвозмездную помощь! Спасибо, что неравнодушны к чужим трудностям, что остаетесь рядом и откликаетесь на наши просьбы.

С Днем донора вас!

Пусть в вашей жизни будет больше счастливых мгновений, радости и света, пусть будут силы и вдохновение для новых подвигов. Будьте здоровы и благополучны!