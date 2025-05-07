Почему в день сдачи крови донору положен выходной? 

Освобождение от работы нужно для того, чтобы ваш организм успел полностью восстановиться. Конечно, кто-то решит поработать (и это его право), но медики не хотят даже потенциально рисковать здоровьем донора.

«Перед тем как донора допустят к сдаче крови, он проходит значительный объем обследований. Потому что одна из задач персонала отделения переливания крови заключается в том, чтобы человек, который пришел к нам сдавать кровь, ушел от нас по меньшей мере таким же здоровым, каким он к нам пришел, — говорит Павел Трахтман, врач-трансфузиолог. — Поэтому, если у нас возникают даже малейшие опасения, что сдача крови может повредить здоровью донора, мы не допустим его к кроводаче.

Да, для нас это печально, потому что мы привлекаем меньше доноров, чем могли бы. Но, с другой стороны, это правильно, потому что сдача крови — это не медицинская процедура, она не для того, чтобы вылечить донора. Поэтому в данном случае для нас абсолютный приоритет — здоровье человека. Вот почему созданы такие рекомендации, которые с большим запасом перекрывают все возможные потенциальные риски, связанные с донациями. Мы считаем, что минимум сутки должны пройти для того, чтобы донор восстановился. А это значит, что любой человек имеет право не работать в день кроводачи. Возможно, он и может, но мы не хотим даже потенциально рисковать его здоровьем».