Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Публикации
Статьи

Почему в день сдачи крови донору положен выходной? 

22 июля 2025Донорство
Текст:
Елена Шевченко
Поделиться:

Освобождение от работы нужно для того, чтобы ваш организм успел полностью восстановиться. Конечно, кто-то решит поработать (и это его право), но медики не хотят даже потенциально рисковать здоровьем донора. 

Почему важно отдыхать в день донации, рассказывает врач-трансфузиолог Павел Трахтман

Видео: Евгения Ванеева

«Перед тем как донора допустят к сдаче крови, он проходит значительный объем обследований. Потому что одна из задач персонала отделения переливания крови заключается в том, чтобы человек, который пришел к нам сдавать кровь, ушел от нас по меньшей мере таким же здоровым, каким он к нам пришел, — говорит Павел Трахтман, врач-трансфузиолог. — Поэтому, если у нас возникают даже малейшие опасения, что сдача крови может повредить здоровью донора, мы не допустим его к кроводаче.

Да, для нас это печально, потому что мы привлекаем меньше доноров, чем могли бы. Но, с другой стороны, это правильно, потому что сдача крови — это не медицинская процедура, она не для того, чтобы вылечить донора. Поэтому в данном случае для нас абсолютный приоритет — здоровье человека. Вот почему созданы такие рекомендации, которые с большим запасом перекрывают все возможные потенциальные риски, связанные с донациями. Мы считаем, что минимум сутки должны пройти для того, чтобы донор восстановился. А это значит, что любой человек имеет право не работать в день кроводачи. Возможно, он и может, но мы не хотим даже потенциально рисковать его здоровьем». 

Новости

Все новости

Почему в день сдачи крови донору положен выходной? 

Освобождение от работы нужно для того, чтобы организм донора успел полностью восстановиться. Конечно, кто-то решит поработать (и это его право), но медики не хотят даже потенциально рисковать вашим здоровьем. 

Донорство 22.07.2025

С праздником, дорогие доноры!

Сегодня, 14 июня, ваш праздник — Всемирный день донора крови. Мы всегда радуемся этому дню, потому что для нас это еще один повод выразить свое восхищение вами и сказать вам спасибо.

Донорство 14.06.2025

Кровь нельзя сдавать натощак

Пожалуй, это самая частая ошибка донора — не есть утром. Возможно, так происходит, потому что анализы мы идем сдавать в поликлинику на голодный желудок? Как бы то ни было, завтрак перед донацией необходим. Другой вопрос — какой.

Донорство 7.05.2025

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari