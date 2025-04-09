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Где сдать кровь в выходные мая?

29 апреля 2025Донорство
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Дорогие друзья, впереди длинные праздники, пожалуйста, внимательно изучите расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52 и МОНИКИ.

Сдать кровь для подопечных «Подари жизнь»:

Если вам удобнее сдавать кровь в других ОПК, вот информация о том, как они работают:

Важно: мы ждем только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПАСПОРТ!

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

Новости

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Где сдать кровь в выходные мая?

Дорогие друзья, впереди длинные праздники, пожалуйста, внимательно изучите расписание работы отделений переливания крови (ОПК). Вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52 и МОНИКИ.

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