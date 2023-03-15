МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского (ГУ МОНИКИ)
г. Москва, ул. Щепкина, 61/2
Проспект Мира
+7 (495) 631 - 30 - 22
Пн.-Чт. с 8.30 до 12.00; Пт. с 8.00 до 11.00
Здесь в качестве доноров принимают всех граждан России, независимо от места регистрации.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Сдаю кровь в этом отделении больше девяти лет, уже получил звание почетного донора. Персонал очень вежливый и заботливый, но в то же время высоко профессиональный. Единожды был в другом ОПК, больше ни ногой. Хамы и непрофессионалы. Поэтому хожу только в ОПК МОНИКИ, где сдаю кровь для помощи людям и получаю позитивные эмоции от общения с сотрудниками.
Отличный персонал, все четко, надеюсь буду частым посетителем.