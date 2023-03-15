МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Виктор 23.04.2023

Сдаю кровь в этом отделении больше девяти лет, уже получил звание почетного донора. Персонал очень вежливый и заботливый, но в то же время высоко профессиональный. Единожды был в другом ОПК, больше ни ногой. Хамы и непрофессионалы. Поэтому хожу только в ОПК МОНИКИ, где сдаю кровь для помощи людям и получаю позитивные эмоции от общения с сотрудниками.