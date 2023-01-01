Где сдать кровь в Москве

ЦКБ (Центральная клиническая больница с поликлиникой)
Москва
ул. Маршала Тимошенко, д. 15
м. Молодежная, Крылатское
НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
Москва
ул. Саморы Машела, д. 1
м. Юго-Западная, Беляево, Тропарево
Российская детская клиническая больница
Москва
Ленинский проспект, д. 117
м. Беляево, Тропарево, Юго-Западная
Московская областная станция переливания крови
Москва
ул. Металлургов, д. 37а
м. Шоссе Энтузиастов
Центр крови ФМБА России
Москва
Щукинская ул., д. 6, корпус 2
м. Щукинская
НМИЦ гематологии (ГНЦ)
Москва
Новый Зыковский проезд, д. 4А
м. Динамо, Савеловская
Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова
Москва
Ленинский проспект, д. 10, корпус 1
м. Октябрьская
Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева
Москва
Рублевское шоссе, д. 135
м. Молодежная, Крылатское
ГКБ № 40
Москва
Касаткина ул., д. 7, корп. 6
м. ВДНХ
Центр крови им. О.К. Гаврилова в Царицыно
Москва
Бакинская ул., д. 31
м. Царицыно
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Полный список ОПК, работающих в выходные, смотрите в объявлениях для доноров
Часть ОПК работает не каждые выходные, поэтому каждый месяц мы публикуем актуальный список отделений переливания, готовых принять доноров. Следите за новостями.