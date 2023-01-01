Где сдать кровь в Москве

В Москве работает более 25 станций и отделений переливания крови. Вы можете стать постоянным донором одной СПК (одного ОПК), а можете сдавать кровь поочередно на нескольких СПК или ОПК.

Полный список ОПК, работающих в выходные, смотрите в объявлениях для доноров Часть ОПК работает не каждые выходные, поэтому каждый месяц мы публикуем актуальный список отделений переливания, готовых принять доноров. Следите за новостями.