60 доноров
нужно ежедневно только в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва
В клиниках, которым помогает фонд, всегда нужны доноры крови. В этом разделе вы можете узнать, где сдать кровь в Москве, как подготовиться к донации, чего не стоит делать до и после, можно ли сдать кровь прямо на работе, а также почитать советы опытных доноров и ответы на самые частые вопросы.
Узнайте, можете ли вы стать донором
Мы ведем регистр безвозмездных доноров крови, чтобы в критические моменты, когда срочно нужны компоненты крови, иметь координаты людей, готовых прийти на помощь. Мы гарантируем, что информация будет использована только координаторами фонда и исключительно для поиска доноров крови.
Присоединяйтесь к нам!
Остались вопросы? Свяжитесь с нами
Наталья Сидорова,
координатор по донорству
donors-list@podari-zhizn.ru,
+7 (925) 585-85-37
Юлия Панчук,
координатор по донорству
donors-list@podari-zhizn.ru,
+7 (925) 081-15-82
Статьи о донорстве
Мое сердце остановилось?
Представьте, что вы выскакиваете из аэроэкспресса и бежите через весь аэропорт, чтобы успеть на рейс, посадка на который закончится через двадцать минут. Представили? Именно так выглядит гипоксия. И о ней наш рассказ.
Кислорода хватит на двоих
Потому что в деле — эритроциты, самые многочисленные элементы крови, полностью сосредоточенные на переносе газов (кислорода и углекислого газа) между легкими и всеми остальными органами и тканями.
«Мы соревновались, кто чаще сдаст кровь»
Аня и Яна — близнецы. Яна учится на врача, а Аня по образованию инженер, но работает детским аниматором. Обе девушки начали сдавать кровь, как только им исполнилось 18. Свою историю они рассказали изданию «Горящая изба».
Универсальный солдат кроветворения
Речь про стволовую клетку, которая как Ева или матриарх пчелиного улья, может стать родоначальницей целого «народа» и произвести все виды и разновидности клеток крови, необходимые нашему организму.