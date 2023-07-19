Вам есть 18? Вы здоровы и готовы потратить немного времени, чтобы спасти жизнь? Станьте донором крови!

60 доноров нужно ежедневно только в ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачёва

В клиниках, которым помогает фонд, всегда нужны доноры крови. В этом разделе вы можете узнать, где сдать кровь в Москве, как подготовиться к донации, чего не стоит делать до и после, можно ли сдать кровь прямо на работе, а также почитать советы опытных доноров и ответы на самые частые вопросы.

Узнайте, можете ли вы стать донором Пройти тест

Мы ведем регистр безвозмездных доноров крови, чтобы в критические моменты, когда срочно нужны компоненты крови, иметь координаты людей, готовых прийти на помощь. Мы гарантируем, что информация будет использована только координаторами фонда и исключительно для поиска доноров крови.

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