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Стать донором

Нужны доноры

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К нам постоянно поступает информация о нуждающихся в донорской крови детях и взрослых. Мы размещаем ее на этой странице после тщательной проверки и гарантируем достоверность данных.

Если вам или вашим родственникам нужны доноры крови, заполните форму ниже, и мы обязательно свяжемся с вами и постараемся помочь.

Если вам нужны доноры крови

Заполните форму

Объявления о поиске доноров

30.10.2023Объявления

Сдать кровь в выходные ноября

Дорогие доноры, в ноябре вас ждут в Морозовской больнице, Московском областном ЦК, ГКБ № 52, Центре крови и МОНИКИ. Важно: 6 ноября, понедельник — выходной день почти во всех ОПК!

23.10.2023Объявления

Спасибо, помощь оказана

Мы снова ищем доноров для Коли Титова, пациента Центра детской гематологии Димы Рогачева. Два месяца назад состоялась повторная ТКМ, пока ситуация сложная. Мы просим откликнуться доноров с третьей группой, резус-фактор любой.

26.09.2023Объявления

Сдать кровь в выходные октября

Традиционное объявление о работе Центров крови и ОПК больниц, а также приглашение на выездную акцию при Храме Вознесения Господня у Никитских Ворот. Она состоится в ближайшую субботу, 30 сентября.

29.08.2023Объявления

Сдать кровь в выходные сентября

Дорогие доноры, в сентябре приглашаем вас в Московский областной Центр крови (сдать кровь для подопечных фонда), ГКБ № 52, МОНИКИ и Центр крови (по субботам здесь ждут доноров плазмы).

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