К нам постоянно поступает информация о нуждающихся в донорской крови детях и взрослых. Мы размещаем ее на этой странице после тщательной проверки и гарантируем достоверность данных.

Если вам или вашим родственникам нужны доноры крови, заполните форму ниже, и мы обязательно свяжемся с вами и постараемся помочь.