С Днем донора: вместе навсегда

Дорогие друзья! Мы поздравляем вас с Днем донора, желаем крепкого здоровья и передаем привет от всех детей, которым вы помогли. Поверьте, их очень много, и они точно знают, кого и за что благодарят.

В честь праздника мы поговорили с теми, кто уже много лет, или недавно, или после большого перерыва, или в каком-то своем понятном и удобном графике сдает кровь. И получает от этого удовольствие. И снова идет в ОПК. Не зная даже, кому конкретно сейчас нужна помощь. И как-то даже слишком просто говорит об этом: «От меня не убудет». А мы-то считаем вас настоящими героями! И очень любим и ценим каждого, кто однажды решил, что это ему по силам — сдавать кровь.

Спасибо, донор! Рисунок: архив фонда

Хочется, чтобы эти истории помогли тем, кто еще только думает о том, чтобы стать донором. Ведь совершенно не важно, какой у вас настрой, сколько раз в год вы хотите/можете сдавать кровь, решите ли, что надо стремиться к званию почетного донора, будете ли сдавать компоненты или цельную кровь, станете ли постоянным, регулярным или откликающимся на просьбы донором… Главное — быть рядом с детьми, которым не победить без вашей поддержки. Донорская кровь незаменима, помощь доноров бесценна — этим все сказано.

Лев Рубцов: «Фотографии детей в ОПК прямо за сердце трогают» Фото: Юлия Ласкорунская

«От меня не убудет, а кому-то станет легче» Лев Рубцов, 36 лет «Первый раз сдал кровь, когда еще учился. Нам, курсантам, предложили, и мы согласились. Тем более отгул дают, немного денег, лишняя радость. А потом, уже работая в полиции, задумался, что когда-то ведь сдавал кровь, значит, это было кому-то нужно, может быть, попробовать еще разок? Около 22 лет мне тогда было, уже ребенок родился. И я стал ходить через дорогу, в перинатальный центр. С мыслями “От меня не убудет, а кому-то польза”. Потом опять был небольшой перерыв, мы переехали, и стало неудобно ездить. И, наверное, в 2017 году снова прозондировал почву и понял, что есть две детские больницы на Юго-Западной, в которые мне удобно ездить: Центр Рогачева и РДКБ. Просто приехал однажды утром и зашел в Рогачева, даже без записи. Вдруг буду нужен. И, честно сказать, не пожалел. Все удобно, доброжелательно, красиво. На стенах фотографии детей. Это прямо за сердце трогает. Понимаешь, что кто-то в безвыходном положении и надо помогать. Тем более дома свои дети, и все понятно. Даже обычная простуда — и та порой проблема.

Обычно я прихожу в ОПК и говорю: «Что сейчас нужно, то и берите». «Мультики» (компоненты крови) или цельная кровь. А если все есть, я могу и в другой день прийти. Лев Рубцов, донор «Подари жизнь»

Обычно я прихожу в ОПК и говорю: “Что сейчас нужно, то и берите”. “Мультики” (компоненты крови) или цельная кровь. А если все есть, я могу и в другой день прийти. Отгулы я не беру, у меня все нормально проходит. И раз уж здоровье позволяет, почему бы не сдавать? И гранулоциты я тоже сдавал. Увидел объявление в соцсетях фонда: ребенку нужна помощь. Процедура меня вообще никак не смущает. Ну да, пару раз надо приехать, укол сделать стимулирующий. При этом я понимаю, что ребенок в очень тяжелом состоянии и что, возможно, помочь ему не удастся. Кстати, я потом писал в фонд, спрашивал, как самочувствие той девочки. Хотя и сомневался, нужно ли задавать этот вопрос. С другой стороны, я сделал все, что мог. Да, болезнь коварна. Но меня это не останавливает. Я все равно иду и сдаю. Я уже давно почетный донор. Цели получить звание у меня не было, но, когда получил, было приятно. Думаю, что по количеству кроводач я уже два раза почетный. Надеюсь, что в донорстве я еще надолго».

Юлия Панчук: «Страдала и думала, что я какой-то недокоординатор донорского отдела» Фото: из личного архива

«Очень хотела вернуться в донорство» Юлия Панчук, 44 года «Я координатор донорского отдела “Подари жизнь”. Всю жизнь работаю с кровью. После медучилища пошла в отделении гематологии. Хотела сразу стать донором, но не могла: весила всего 46 килограммов, и у меня был отвод. Моя первая донация состоялась в 29 лет. Вес пришел в норму, и на сайте фонда я увидела страничку пациента, которому захотела помочь. Проблема была в том, что я не очень хорошо переносила кроводачи. Слабость, сонливость, недомогания. Даже просила мужа со мной ездить. Я знала, что так бывает, что это естественно для организма. Но приходилось делать большие перерывы. И тогда я решила, что буду ходить два раза в год, что этого для меня достаточно (цельную кровь можно сдавать четыре раза в год. — Прим. ред.). А потом, в 2018 году, меня отправили на операцию, после которой, я знала, будет полный отвод от донорства. С грустью я об этом думала, конечно. Но деваться было некуда. На несколько лет о донорстве пришлось забыть. Но в 2021 году вышли новые правила для доноров, и оказалось, что мой отвод сняли!

И как только представилась возможность, я сразу же сдала кровь. Честно рассказала врачу, что у меня было, он посмотрел анализы и допустил меня до донации. Вот так я вернулась в донорство! Юлия Панчук, координатор донорского отдела

И как только представилась возможность, я сразу же сдала кровь. Честно рассказала врачу, что у меня было, он посмотрел анализы и допустил меня до донации. Вот так я вернулась в донорство! Интересно, что чувствую я себя теперь гораздо лучше. И восстановление проходит быстрее и проще. И сдавать получается чаще: в этом году точно будет четыре раза. Все теперь мне в удовольствие. Я не знаю, кому помогаю. Но каждый раз думаю: “Как хорошо, что я могу это делать”. Я правда очень переживала по поводу отвода. Страдала, думала, что я какой-то недокоординатор донорского отдела. Ну а как? Работать в донорстве и самой не сдавать… И вот справедливость восторжествовала. Или чудо произошло. Не знаю, как назвать. Я так хотела вернуться в донорство, и мне это официально разрешили. Сдать кровь — это как спасти утопающего или из пожара кого-то вытащить. Но каждый должен определить, как ему лучше, — может быть, и раз в год приходить. Потому что донорство не должно быть в ущерб себе. Я всех доноров этому учу. Если не справляетесь, ищите другие способы помогать. Недавно была моя 15-я донация. Помню свои давнишние амбиции: к 40 годам стать почетным донором. А сейчас я просто рада, что у меня есть возможность сдавать кровь».

Алина и ее мама Ванда сдают кровь вместе Фото: из личного архива

«Для меня сдача крови сродни медитации» Алина Егорова, 19 лет «Когда мне было четырнадцать, у меня заболел дедушка, ему требовались переливания крови. Мне очень хотелось быть тем героем, который спасет ему жизнь, но возраст не позволял. И я ждала совершеннолетия, чтобы стать донором и поделиться кровью с теми, кому она нужна. На первую донацию я пришла в Центр имени Пирогова 28 декабря, прямо перед Новым годом. И недели три потом восстанавливалась. Я маленького роста, вес чуть больше минимума, поэтому было тяжело. Потом у меня была еще одна попытка сдать цельную кровь, но больше я этого не делала. Цельная кровь не мой конек, я сдаю только компоненты. Для меня этот процесс сродни медитации: можно просто посидеть в тишине и покое или укутаться в плед и посмотреть кино в наушниках. Чаще всего я сдаю компоненты в банк, но была ситуация, когда на сайте “Подари жизнь” выложили заявку на гранулоциты для конкретного ребенка. Я тогда как раз ехала с дачи в ОПК, чтобы сдать плазму. Обновила сайт фонда и увидела объявление, которое вышло накануне. И все, маршрут перестроен.

Мама пришла в донорство вслед за мной. Однажды мы удачно совпали графиками: мамин выходной и моя запланированная донация. И мама предложила сходить вместе. Алина Егорова, донор «Подари жизнь»

Потом так же с мамой получилось: тоже нужны были гранулоциты, ее группа. Я на всякий случай уточнила у трансфузиолога, точно ли она подойдет по возрасту, ведь она старше пятидесяти. На что мне ответили, что в этом плане ограничений нет, главное — здоровье. Мама пришла в донорство вслед за мной. После каждой донации я возвращалась домой и рассказывала ей о процедуре, о диете, о том, что донорам предоставляются оплачиваемые отгулы (они нас однажды очень выручили). В какой-то момент мы удачно совпали графиками: мамин выходной и моя запланированная донация пришлись на один день. И мама предложила: “Давай сходим вместе”. Вообще, если вы прямо сейчас раздумываете о том, сдать ли кровь, скажу честно: для любого человека первый раз — самый пугающий и неприятный. Но на самом деле не страшно. Главное — правильно готовиться, соблюдать донорскую диету, много пить, и тогда процедура проходит сильно легче. В идеале найти единомышленника, который хотя бы несколько раз сдавал кровь, чтобы сходить с ним за ручку. Так гораздо спокойнее. Вы можете общаться по ходу дела, делиться впечатлениями, во многих центрах вас запросто посадят рядом. В такой волнительный момент чувствовать поддержку бесценно».