Что нужно знать о донорстве гранулоцитов

Для тех, кто хочет разобраться, что такое гранулоциты, когда и зачем их переливают пациентам и почему донорство гранулоцитов — это нестандартная процедура, рассказываем все, что знаем сами (и узнали от врачей).

Гранулоциты — это разновидность лейкоцитов — клеток крови, отвечающих за защиту организма от инфекций. Гранулоциты (точнее, их самая большая подгруппа — нейтрофилы) первыми реагируют на попадание болезнетворных бактерий в организм и уничтожают их. Переливание донорских гранулоцитов является важным компонентом лечения пациентов с ослабленным иммунитетом.

Как и где образуются гранулоциты Гранулоциты образуются в костном мозге, процесс их формирования (гранулопоэз) начинается со стволовых клеток — предшественников, которые дают начало всем форменным элементам крови. После созревания гранулоциты дифференцируются — делятся на подгруппы (нейтрофилы, эозинофилы и базофилы), затем выходят в кровоток, где циркулируют в течение нескольких часов, а далее мигрируют в ткани, где выполняют защитные функции и затем разрушаются. Организм постоянно обновляет популяцию этих клеток, тем самым обеспечивая эффективную защиту от бактерий. Зачем нужны донорские гранулоциты? Подопечным нашего фонда — детям с онкологическими, гематологическими и иммунными заболеваниями требуется переливание гранулоцитов, чтобы бороться с тяжелыми инфекциями, когда их собственный иммунитет ослаблен из-за болезни или из-за агрессивного лечения. Донорские гранулоциты требуются не так часто (в среднем за год они нужны 15–20 детям), переливают их в исключительных случаях, когда нет эффекта даже от самых сильных антибиотиков.

Фото: Юлия Ласкорунская

Кому они могут понадобиться? Некоторые дети с рождения имеют очень слабый иммунитет, который не способен защитить их от инфекций, даже самых простых (такое состояние называется «первичный иммунодефицит»). Другая группа — дети с тяжелыми онкологическими и гематологическими заболеваниями, которые получают агрессивное лечение, такое как химиотерапия или трансплантация костного мозга, что сильно ослабляет их собственный иммунитет и делает организм уязвимым к инфекциям. Гранулоциты, полученные от здоровых доноров, помогают восполнить дефицит иммунных клеток и временно усилить защиту организма. Хотя эффект от переливания гранулоцитов кратковременный, он может сыграть решающую роль в спасении жизни ребенка.

Фото: Юлия Ласкорунская

Опасно ли быть донором гранулоцитов? Сдача гранулоцитов — это относительно безопасная процедура, схожая с донорством крови или плазмы, но требующая специальной подготовки. Донору вводят препарат, стимулирующий выработку гранулоцитов в костном мозге, что может сопровождаться кратковременными симптомами, такими как ломота в костях или легкое недомогание (гриппоподобный синдром). Если такие симптомы возникли после донации, от них можно легко избавиться, приняв жаропонижающий препарат. Это не опасно. Сам процесс забора клеток занимает несколько часов. Есть ли риски? Риски минимальны, так как процедура проводится под медицинским контролем, а организм быстро восстанавливает утраченное количество клеток. Однако частая сдача гранулоцитов не рекомендуется, чтобы не перегружать организм донора. В целом для здорового человека донорство гранулоцитов безопасно, более того, это поможет спасти жизни детей, борющихся с тяжелыми инфекциями. Как получают гранулоциты от донора? Для получения гранулоцитов от донора используется метод афереза. Эта процедура требует специальной подготовки донора и использования современных технологий для выделения клеток крови.

Фото: Юлия Ласкорунская

Подготовка донора Чтобы количество гранулоцитов в периферической крови было достаточным, применяется лекарственная стимуляция. Донору вводят препарат, повышающий продукцию и выход гранулоцитов из костного мозга, — в Центре имени Дмитрия Рогачева применяют гранулоцитарный колониестимулирующий фактор (G-CSF), но некоторые клиники используют комбинированную стимуляцию с добавлением глюкокортикостероидов (дексаметазона). G-CSF способствует разрастанию и разделению гранулоцитов на нейтрофилы, эозинофилы и базофилы в костном мозге. Подготовка донора начинается за 12–14 часов до процедуры, и забор клеток проводится в пик их концентрации в кровотоке. Процедура афереза Сама процедура получения гранулоцитов называется цитаферезом и осуществляется с помощью клеточного сепаратора. Кровь донора проходит через аппарат, который выделяет и собирает гранулоциты, а остальные компоненты (эритроциты, плазму, тромбоциты) возвращает обратно в кровоток. Забор гранулоцитов включает несколько этапов. Донор подключается к сепаратору через венозные катетеры (чаще всего используются периферические вены). Аппарат забирает небольшие порции крови и разделяет ее на фракции с помощью центрифугирования. Гранулоциты собираются в специальный контейнер, а остальные элементы возвращаются донору. Процедура занимает в среднем 1,5–2 часа. Гранулоцитарный аферез является сложной, но важной процедурой. Полученные клетки крайне важны для лечения пациентов с тяжелыми инфекциями, иммунодефицитом и нейтропенией, когда собственная система защиты организма оказывается неспособной справляться с угрозами.

Фото: Юлия Ласкорунская

Как происходит восстановление? После донорства гранулоцитов возможны незначительная слабость, головная боль или кратковременное снижение уровня лейкоцитов. Организм быстро компенсирует потерю клеток, и уже через несколько дней их количество возвращается к норме. В редких случаях возможны аллергические реакции на препараты, стимулирующие выработку гранулоцитов. Важно избегать физических нагрузок в первые сутки и дать организму время на восстановление. Какие анализы нужны? Перед сдачей гранулоцитов донор проходит обследование: сдает общий анализ крови, (чтобы определить уровень гемоглобина, лейкоцитов и других показателей), также определяются группа крови и резус-фактор. Донора гранулоцитов подбирают для конкретного пациента с той же группой крови, но резус-фактор может отличаться (детям с положительным резус-фактором можно переливать гранулоциты от донора с отрицательным). Обязательно проводится проверка на инфекционные заболевания (ВИЧ, гепатиты B и C, сифилис). Гранулоциты невозможно сдать заранее. Сразу после того, как клетки взяли у донора, они проходят обработку и переливаются пациенту.

Правильный завтрак перед донацией При сдаче гранулоцитов рекомендации по питанию такие же, как и при донации цельной крови. Перед сдачей крови или ее компонентов необходим легкий завтрак. Донор может питаться, как он привык, однако следует исключить некоторые продукты. Молоко и молочные продукты: они содержат большое количество жиров, которые могут привести к хилезу крови (состояние, при котором плазма становится мутной из-за высокого содержания жировых частиц — это затрудняет проведение анализов и мешает последующему переливанию). Бананы: они богаты калием, который может исказить лабораторные показатели крови, а также повлиять на уровень электролитов у реципиента. Повышенное содержание калия в крови может быть опасным, особенно для пациентов с заболеваниями сердца и почек. Алкоголь: запрещено пить за трое суток до процедуры.

Фото: Юлия Ласкорунская

Есть ли ограничения для женщин? Для женщин при сдаче гранулоцитов те же рекомендации, что и при донации цельной крови. Ограничениями являются беременность, послеродовой период и менструация — сдавать кровь или ее компоненты можно только через неделю после ее окончания. Дополнительно стоит отметить, что важное значение имеют вены на обеих руках — они должны быть в хорошем состоянии.