«Если она есть, все получится». В Национальный день донора ведем репортаж из донорского зала: в Центр Димы Рогачева пришли Марк Тишман, Марина Александрова, Сергей Новосад, Артем Якимов, Ассоль и Антон Шурцов.

На самом деле поддержать детей, которые лечатся от тяжелых болезней, 20 апреля пришло очень много дорогих нам доноров. Мы благодарим каждого, кто решил сдать кровь именно в этот день, и каждого, кто приходит в ОПК больниц в любой день, независимо от дат и праздников, только по зову сердца.

Как прошел День донора с друзьями фонда в Центре Дмитрия Рогачева

А еще рады сообщить, что 20 апреля стартовала юбилейная кампания «Подари жизнь»: в ноябре 2026 году фонду исполняется 20 лет. За это время мы помогли чем 100 000 детей. И это значит, что у нас есть 100 000 причин продолжать. Но необходимость в донорской крови всегда была и будет первой причиной в этом длинном списке. «Я давно с фондом и знаю, насколько важно сдавать кровь. Для меня очевидно, что даже если будут деньги благотворителей, лекарства, суперврачи, будет все, но вдруг в какой-то момент не будет крови, ничего не получится. На людях, которые приходят и сдают кровь для детей, и держится чудо выздоровления, чудо жизни, — говорит Марк Тишман, попечитель “Подари жизнь”, певец и композитор. — Символично, что мы начинаем говорить о юбилее фонда именно сегодня: “Подари жизнь” начался с того, что детям нужна была кровь. Донорская кровь — это база. Есть кровь — мы можем делать все остальное. Поэтому я сегодня здесь не только как человек, который с фондом большую часть из этих 20 лет, но и как донор. Приходите сдавать кровь в любой день. И знайте: вы очень нужны детям».

Марина Александрова, актриса Фото: Юлия Ласкорунская

Как это было? В восемь утра первой в отделении переливания крови Центра Дмитрия Рогачева появилась актриса Марина Александрова. Идеальное сочетание качеств для донора: не проблема проснуться и встать в шесть утра, совершенно не пугает вид иголок и крови, есть желание сдавать кровь и помогать. «Лежу и думаю сейчас о том, что моя кровь кому-то поможет. Что кому-то она будет важна. А мне она ничего не стоит. И очень хорошо на душе от этого». Марина пришла так рано, потому что в десять у нее уже репетиция, на которую нельзя опоздать. Все проходит быстро, но строго в рамках: анализ крови, разговор с врачом, допуск, сладкий чай и вкусное печенье, которое специально для доноров испекли в компании Flowwow. Следующими в очереди оказались сотрудники фонда, которые решили совместить приятное с полезным: сначала занимались организацией праздника, потом пришли в ОПК встречать дорогих гостей, потом, воспользовавшись случаем, оказались в донорском кресле.

«Подари жизнь» начался именно с донорства. Нехватка крови — причина № 1, но у нас их еще 99 999. Мы будем понемногу знакомить вас с остальными причинами, рассказывая о том, чего за 20 лет нам с вами удалось достичь.

Лика Гришина, отдел организации мероприятий «Подари жизнь»: «Сдать кровь — отличный способ помочь детям. Точно делала это уже раз семь, всегда рассказываю друзьям о том, что сдавать кровь не страшно и безопасно. И если у человека нет противопоказаний, то приходить сдавать кровь надо обязательно». На вопрос, праздник ли для вас День донора, Татьяна Снесарь, директор «Подари жизнь» по фандрайзингу, отвечает «да». Она в донорстве уже 15 лет, и впереди (уже, возможно, скоро) — звание почетного донора. Важно ли для вас это? Ответ — «не особо». «Мне нравится сам процесс и ощущения после донации. Внутренняя радость, прилив сил… Скажу больше, эйфория».

Впечатления друзей Сергей Новосад, актер, признается, что тема донорства постоянно у него в голове: «Недавно я нашел ответ почему. В детстве я хотел быть или пожарным, или полицейским, или хирургом. То есть я хотел либо спасать жизни, либо помогать людям. Видимо, в моей актерской профессии этого не хватает. Поэтому если моя кровь кому-нибудь поможет, мне кажется, это уже будет очень здорово. Главное в донорстве — постоянство, а мне его не хватает. Первый и единственный раз сдавал кровь лет десять назад, надеюсь, что теперь будет получаться чаще. Настроение и желание сдавать регулярно есть. Если мне еще будут в этом помогать, будет еще проще. И я очень воодушевлен, что в отделении столько людей». Ассоль, телеведущая, блогер: «Про День донора я знаю — и знаю давно. Мой муж (рэпер ST. — Прим. ред.) много раз поддерживал донорские акции. Но я все время была в том состоянии, когда нельзя сдавать кровь. Сначала беременна, потом кормила, потом опять родила… И вот наконец я могу прийти и сдать кровь, сделать доброе дело, потому что знаю, что один донор может спасти три жизни. И все должны знать о том, что можно сделать простой шаг, отдать частичку себя и это точно подарит жизнь другому человеку».

Я сегодня здесь не только как человек, который с фондом большую часть из этих 20 лет, но и как донор. Приходите сдавать кровь в любой день. И знайте: вы очень нужны детям. Марк Тишман, певец, попечитель фонда

Антон Шурцов, актер: «Очень понятно, почему в День донора мы, друзья фонда “Подари жизнь”, сдаем кровь в Центре Рогачева. Я лично делаю это впервые и очень рад, что именно сегодня нахожусь в донорском кресле и делаю что-то хорошее для мира и для детей. Сразу появляется ощущение, что день прожит не зря. И очень впечатлен количеством людей, которые сейчас здесь. И не потому, что их пригласили. Они пришли сами, потому что хотят быть донорами. Это очень круто и очень мотивирует».

Донорская кровь незаменима. Подопечные «Подари жизнь» постоянно нуждаются в переливаниях крови. Сложное лечение приводит к падению важных показателей, и восстановить их можно только благодаря донорской крови. О срочных потребностях нам сообщают врачи ОПК клиник, с которыми мы на связи. Важно, чтобы донорское сообщество росло, ведь так повышаются шансы вовремя найти необходимое количество доноров. Оставляйте данные в регистре доноров крови на сайте фонда: с вами свяжутся координаторы донорского центра, все расскажут и пригласят попробовать. Донорство — причина № 1, чтобы продолжать работать. Стать донором — причина № 1, чтобы начать помогать. Спасибо, что делитесь самым ценным.

Мы благодарим всех, кто был с нами в этот день! Дорогие гости, дорогие доноры, спасибо, что нашли время сдать кровь и поделиться самым ценным. Спасибо компании FlowWow за вкуснейшие угощения, компании Solgar за подарки донорам, Анну Чернавских, основательницу агентства EMPIRE, за сотрудничество, Центр Дмитрия Рогачева за радушный прием. Спасибо медсестрам и врачам отделения переливания крови за терпение и лояльность. И, конечно, за ваш труд.

