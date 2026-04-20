Вы сдали цельную кровь или плазму, и теперь вас точно ждут в отделении переливания крови через четыре месяца на повторную донацию. Хотя кровь можно сдавать чаще, сейчас речь о том, чтобы каждый раз использовать ее полностью.
«Существует ряд заболеваний, которые могут передаваться с кровью, — об этом всем известно. К сожалению, иногда их довольно сложно выявить. Пока медицинская диагностика не располагает всеми необходимыми для этого средствами, — рассказывает Павел Трахтман, врач-трансфузиолог. — Из-за этого мы не используем все компоненты крови сразу: плазму отправляем на долгосрочное хранение.
Павел Трахтман, врач-трансфузиолог Центра детской гематологии имени Дмитрия Рогачева:
Видео: Евгения Ванеева
Срок карантинизации — минимум четыре месяца. Это время (инкубационный период), когда гарантированно проявляются все заболевания, которые передаются с кровью.
Поэтому через четыре месяца (или позже) нам необходимо снова взять у донора анализы. Желательно сделать это во время очередной донации. Если донор здоров, это дает нам возможность практически со 100-процентной уверенностью предположить, что и четыре месяца назад с ним все было в порядке. И тогда мы готовы брать все компоненты крови.
К сожалению, если донор не явился повторно, плазма, заложенная на карантин, не может быть использована. Срок ее хранения составляет максимум три года — за это время донору точно надо прийти в то же ОПК, где он сдавал кровь».
Четыре месяца: важная информация для доноров
