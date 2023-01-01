Что такое карантинизация плазмы?

Иногда случается, что у донора в крови есть возбудители каких-то инфекций, но анализами в момент сдачи крови их невозможно обнаружить (так называемое серонегативное окно длительностью до нескольких месяцев).

Поэтому в целях безопасности сданную кровь следовало бы использовать только после того, как донор сдаст повторный анализ на инфекции через несколько месяцев после кроводачи.

Как известно, взятую у донора цельную кровь разделяют на компоненты: эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Но эритроцитарная масса и тромбоциты не могут храниться долго и должны быть перелиты вскоре после кроводачи. А вот плазму крови (при наличии инфекций именно она содержит основное количество вирусов!) можно сохранять, и это ее свойство используется для дополнительной профилактики инфекций.

Через полгода после кроводачи донор цельной крови должен вновь прийти в ОПК или на СПК и сдать цельную кровь, один из компонентов крови или просто анализ на ВИЧ и возбудители вирусных гепатитов. И только если все повторные анализы донора через полгода после кроводачи снова покажут отсутствие инфекций, его плазму будут переливать нуждающимся пациентам. Такое хранение плазмы до повторной проверки донора и называется карантинизацией.

Именно из-за карантинизации очень важно, чтобы донор через полгода после кроводачи снова пришел в учреждение Службы крови. Причем обязательно именно в то учреждение, в котором он сдавал кровь в прошлый раз. Это особенно важно знать донорам, которые в первый раз приходят сдавать кровь после крупных катастроф, несчастных случаев, террористических актов. Как правило, в такие дни на станции переливания крови приходит очень много людей, но через полгода энтузиазм уже выветривается и доноры забывают о необходимости прийти повторно. Пожалуйста, помните о ней!