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Часто задаваемые вопросы

Как часто можно сдавать кровь?

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Цельную кровь разрешается сдавать не более 5 раз в год мужчинам и не более 4 раз в год женщинам.

При этом интервалы между кроводачами должны быть не менее 60 дней.

Отдельные компоненты крови можно сдавать чаще. Интервалы между разными видами донорства компонентов крови указаны в таблице у нас на сайте.

При донорстве плазмы разрешается сдавать в сумме не более 16 литров плазмы в год.

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