Как часто можно сдавать кровь?
Цельную кровь разрешается сдавать не более 5 раз в год мужчинам и не более 4 раз в год женщинам.
При этом интервалы между кроводачами должны быть не менее 60 дней.
Отдельные компоненты крови можно сдавать чаще. Интервалы между разными видами донорства компонентов крови указаны в таблице у нас на сайте.
При донорстве плазмы разрешается сдавать в сумме не более 16 литров плазмы в год.
К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:Google ChromeFirefoxSafari