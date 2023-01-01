Как часто можно сдавать кровь?

Цельную кровь разрешается сдавать не более 5 раз в год мужчинам и не более 4 раз в год женщинам.

При этом интервалы между кроводачами должны быть не менее 60 дней.

Отдельные компоненты крови можно сдавать чаще. Интервалы между разными видами донорства компонентов крови указаны в таблице у нас на сайте.

При донорстве плазмы разрешается сдавать в сумме не более 16 литров плазмы в год.

