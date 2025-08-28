Донорство крови: причина № 1

В 2026 году фонду «Подари жизнь» исполняется 20 лет. За это время мы помогли 100 000 детей. И это значит, что у нас есть 100 000 причин продолжать. Но необходимость в донорской крови всегда будет первой причиной в списке.

Фонд «Подари жизнь» начался именно с донорства. И сегодня, 20 апреля, в Национальный день донора, мы начинаем говорить о нашем юбилее. Нехватка крови — причина № 1, но у нас их еще 99 999. Мы будем понемногу знакомить вас с остальными причинами, рассказывая тем самым о том, чего за 20 лет нам с вами удалось достичь. Следите за публикациями на сайте и в наших соцсетях.

С Национальным днем донора! Фото: из личного архива

Дети, которым помогает «Подари жизнь», лечатся от тяжелых заболеваний крови. И сама болезнь, и ее лечение — химиотерапия, обычная или высокодозная, пересадка костного мозга — все это требует неоднократных переливаний крови. Именно поэтому в отделениях переливания крови (ОПК) больниц, которым помогает фонд, донорской крови всегда должно быть достаточно. Это в идеале. В действительности бывает по-разному. Двадцатилетний опыт работы показывает, как сложно иногда бывает достичь этого хрупкого равновесия — «достаточно». Много доноров в ОПК в один день — это так же плохо, как и мало доноров. Кровь — продукт скоропортящийся. Если плазму можно заморозить, то клетки крови сразу поступают к пациенту. Именно поэтому хорошо, когда каждый день в больницы, где лечатся подопечные фонда, приходит около 50 человек. Но так было и бывает далеко не всегда.

Письма доноров детям Фото: Юлия Ласкорунская 1 из 3

Шаг назад, два шага вперед Отчасти мы движемся по спирали. Отправная точка — 2003 год: фонд начался с инициативной группы «Доноры — детям», а она — с отклика на объявление о поиске доноров. В начале нулевых ситуация с донорской кровью была близка к катастрофе. Врачи могли сказать маме, что нужна кровь, иначе ребенок умрет. Отсюда масса историй о том, как родители искали доноров в магазинах, обращались в воинские части, стояли у метро. Сейчас семьи выключены из этого процесса. Никто не будет просить их искать доноров, даже если в больнице вдруг случится нехватка донорской крови. «Многое изменилось в 2008 году, когда была принята государственная программа развития донорства. Этот масштабный нацпроект стал развивать всю службу крови. По всей стране строили центры крови, шло информирование, доноры начали приходить в отделения переливания и делать это регулярно», — рассказывает Наталья Замаева, руководитель донорского кол-центра «Подари жизнь».

Спасибо, что делитесь самым ценным Фото: из личного архива

В это же время «Подари жизнь» начал формировать регистр доноров. В нем 7 000 человек, к которым фонд обращается со срочными просьбами. Самые актуальные сейчас — переливания гранулоцитов, компонентов крови, которые нужны как самая экстренная помощь в самых сложных случаях. Что касается информирования, на сайте фонда всегда была и есть самая актуальная информация, которая особенно важна для начинающих: как решиться сдать кровь, как подготовиться, куда пойти, кому задать вопросы, какие есть противопоказания, что вообще важно знать. А еще мы публикуем истории выздоровления детей и рассказываем про самих доноров, которых очень любим и ценим. Останавливаться нельзя После масштабных изменений, которые произошли в обществе и сознании в 10-х годах нового века, ситуация с донорской кровью действительно стала налаживаться. Но значит ли это, что теперь все работает и можно расслабиться? Нет. Чтобы в донорской крови не было недостатка, каждые 30–40 человек из 1000 должны быть донорами. Сейчас их 14, то есть в два раза меньше, и ситуация близка к стабильной. Однако и это не навсегда.

Для тяжелобольным детей вы — всё. И для нас тоже Фото: из личного архива

На ситуацию сильно влияют внешние обстоятельства, в том числе глобального масштаба (вспомним ту же пандемию и ковидные ограничения 2020 года) или локального порядка: к примеру, длинные праздники, лето, когда людей в городе объективно становится меньше. Конечно, сейчас принимается гораздо больше мер, чтобы в донорской крови не было недостатка. Так, для тех, кому удобнее сдавать кровь в выходные, многие ОПК переходят на работу по субботам (а некоторые и по воскресеньям). В этом году такой график утвердила у себя Морозовская детская городская клиническая больница. «Иногда, чтобы найти одного донора, нужно обзвонить десять человек. Именно поэтому мы всегда приглашаем и ждем новых доноров. Без регулярных переливаний невозможно ни лечение, ни выздоровление: в среднем каждому ребенку, проходящему терапию, нужно шесть переливаний крови в месяц, — говорит Наталья Замаева. — Пожалуйста, приходите в ОПК больниц, где лечатся подопечные фонда! Оставляйте данные в регистре доноров крови на нашем сайте, с вами свяжутся координаторы донорского центра, все расскажут и пригласят попробовать».

Донорская кровь незаменима Фото: из личного архива