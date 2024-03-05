Проект месяца: донорство

«Подари жизнь» начался с инициативной группы «Доноры–детям», а она — с отклика на объявление о поиске доноров. Все 17 лет работы фонд занимается развитием безвозмездного донорства крови.

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Без переливаний крови невозможно ни выздоровление, ни лечение подопечных фонда, детей с онкологическими и гематологическими болезнями. Назначенная ребенку «химия» убивает опухолевые клетки, но одновременно наносит удар и по его кроветворной системе. Пусть временный, но сильный. Показатели крови падают: из-за низкого гемоглобина дети становятся вялыми, бледными, у них кружится голова. Если мало тромбоцитов, могут произойти внутренние кровоизлияния. Чтобы быстро помочь в таких ситуациях, и в буквальном смысле дать ребенку силы бороться с болезнью дальше, нужны переливания компонентов донорской крови. Причем не разовые, а регулярные. Донорская кровь незаменима! Ни один искусственный аналог не может полностью ее заменить. Она как была, так и остается ценным ресурсом, без которого невозможно победить болезнь. Спасибо всем, кто сдает кровь и помогает детям.

В среднем каждому ребенку, проходящему лечение, нужно шесть переливаний крови в месяц. Чтобы дети могли лечиться, в ОПК каждый день должны приходить 30-50 доноров.

Обращаем ваше внимание, что сейчас нет экстренной необходимости в донорах. За прошедшие 2,5 недели со дня трагедии в Москве доноров было очень много, спасибо всем, кто откликнулся, пришел и сдал кровь для пострадавших! Сейчас очень важно вернуться к плановым и регулярным донациям: просто потому что дети (и взрослые) продолжают болеть и нуждаются в переливаниях. Что нужно сделать перед тем, как сдать кровь: Изучите список ОПК, Ознакомьтесь с противопоказаниями, Позвоните в ОПК и узнайте, требуется ли сейчас кровь вашей группы, Подготовьтесь к донации, Не забудьте паспорт и СНИЛС! Впереди майские праздники, в конце апреля мы расскажем о том, как будут работать отделения переливания и Центры крови.