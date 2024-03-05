Проект месяца: донорство

«Подари жизнь» начался с инициативной группы «Доноры–детям», а она — с отклика на объявление о поиске доноров. Все 17 лет работы фонд занимается развитием безвозмездного донорства крови.
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Без переливаний крови невозможно ни выздоровление, ни лечение подопечных фонда, детей с онкологическими и гематологическими болезнями. Назначенная ребенку «химия» убивает опухолевые клетки, но одновременно наносит удар и по его кроветворной системе. Пусть временный, но сильный. Показатели крови падают: из-за низкого гемоглобина дети становятся вялыми, бледными, у них кружится голова. Если мало тромбоцитов, могут произойти внутренние кровоизлияния. Чтобы быстро помочь в таких ситуациях, и в буквальном смысле дать ребенку силы бороться с болезнью дальше, нужны переливания компонентов донорской крови. Причем не разовые, а регулярные.
Донорская кровь незаменима! Ни один искусственный аналог не может полностью ее заменить. Она как была, так и остается ценным ресурсом, без которого невозможно победить болезнь. Спасибо всем, кто сдает кровь и помогает детям.
В среднем каждому ребенку, проходящему лечение, нужно шесть переливаний крови в месяц. Чтобы дети могли лечиться, в ОПК каждый день должны приходить 30-50 доноров.
Обращаем ваше внимание, что сейчас нет экстренной необходимости в донорах. За прошедшие 2,5 недели со дня трагедии в Москве доноров было очень много, спасибо всем, кто откликнулся, пришел и сдал кровь для пострадавших! Сейчас очень важно вернуться к плановым и регулярным донациям: просто потому что дети (и взрослые) продолжают болеть и нуждаются в переливаниях.
Что нужно сделать перед тем, как сдать кровь:
Изучите список ОПК,
Ознакомьтесь с противопоказаниями,
Позвоните в ОПК и узнайте, требуется ли сейчас кровь вашей группы,
Подготовьтесь к донации,
Не забудьте паспорт и СНИЛС!
Впереди майские праздники, в конце апреля мы расскажем о том, как будут работать отделения переливания и Центры крови.
Фонд ведет регистр безвозмездных доноров крови, чтобы координаты людей, готовых прийти на помощь, были всегда под рукой. О срочных потребностях нам сообщают врачи ОПК разных клиник, с которыми сотрудники фонда постоянно на связи. Как попасть в регистр?
Оставьте свой номер телефона и e-mail. Когда пациенту срочно понадобится кровь вашей группы, координаторы донорского отдела свяжутся с вами.
Время от времени мы делаем информационные рассылки о том, как работают ОПК, о событиях, которые организует фонд в Дни донора, о детях, которым вы помогли.
В нашем регистре уже 5000 человек. Присоединяйтесь!
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Новости
Проект месяца: донорство
«Подари жизнь» начался с инициативной группы «Доноры–детям», а она — с отклика на объявление о поиске доноров. Все 17 лет работы фонд занимается развитием безвозмездного донорства крови.
Теракт в Москве: нужны ли доноры крови сейчас
Дорогие доноры! Спасибо, что откликнулись и хотите сдать кровь. Делимся важной информацией: Федеральное медико-биологическое агентство сообщает о полном обеспечении компонентами крови всех пострадавших.
Зачем донору электронный календарь?
Своими мыслями на этот счет поделились люди, которые придумали и воплотили воплотили идею создания календаря: донорский отдел фонда и разработчики приложения «Подари жизнь».