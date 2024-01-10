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Теракт в Москве: нужны ли доноры крови сейчас

23 марта 2024Важное
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Дорогие доноры! Спасибо, что откликнулись и хотите сдать кровь. Делимся важной информацией: Федеральное медико-биологическое агентство сообщает о полном обеспечении компонентами крови всех пострадавших.

Поэтому специалисты учреждений Службы крови рекомендуют воздержаться от внепланового посещения ОПК. В случае необходимости регулярные доноры учреждений будут дополнительно проинформированы.

По словам врачей, кровь может понадобиться через 1-2 недели, когда закончатся запасы крови, подготовленные ранее. Вот почему мы просим вас отложить донацию как минимум до следующей недели. Спокойно подготовиться и пойти в удобное для вас ОПК

Спонтанные доноры, которые приходят сдавать кровь на волне трагедии, часто не готовы к кроводаче, могут забыть про противопоказания, диету, не взять паспорт и другие документы.

Внимание! Если вы сдавали кровь сегодня впервые — обязательно придите повторно. Кровь разделяют на компоненты, плазму отправляют на карантин на четыре месяца, после чего человек должен прийти повторно и сдать анализы на  инфекции. Иначе плазму просто утилизируют.  

Сдавайте кровь регулярно! Каждый день донорская кровь спасает десятки людей. У Службы крови всегда должен был запас компонентов для помощи пациентам.

Есть вопросы?

Наталья Сидорова,
координатор сall-центра «Подари жизнь»

donors-list@podari-zhizn.ru

+7 (925) 585-85-37

Юлия Панчук,
координатор сall-центра «Подари жизнь»

donors-list@podari-zhizn.ru

+7 (925) 081-15-82

Новости

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