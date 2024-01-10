Теракт в Москве: нужны ли доноры крови сейчас

Дорогие доноры! Спасибо, что откликнулись и хотите сдать кровь. Делимся важной информацией: Федеральное медико-биологическое агентство сообщает о полном обеспечении компонентами крови всех пострадавших.

По словам врачей, кровь может понадобиться через 1-2 недели, когда закончатся запасы крови, подготовленные ранее. Вот почему мы просим вас отложить донацию как минимум до следующей недели. Спокойно подготовиться и пойти в удобное для вас ОПК .

Поэтому специалисты учреждений Службы крови рекомендуют воздержаться от внепланового посещения ОПК. В случае необходимости регулярные доноры учреждений будут дополнительно проинформированы.

Спонтанные доноры, которые приходят сдавать кровь на волне трагедии, часто не готовы к кроводаче, могут забыть про противопоказания, диету, не взять паспорт и другие документы.

Внимание! Если вы сдавали кровь сегодня впервые — обязательно придите повторно. Кровь разделяют на компоненты, плазму отправляют на карантин на четыре месяца, после чего человек должен прийти повторно и сдать анализы на инфекции. Иначе плазму просто утилизируют.

Сдавайте кровь регулярно! Каждый день донорская кровь спасает десятки людей. У Службы крови всегда должен был запас компонентов для помощи пациентам.