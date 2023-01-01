Полный перечень противопоказаний

Инфекционные и паразитарные болезни: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусами гепатита B и C, сифилис, врожденный или приобретенный, туберкулез (все формы), бруцеллез, сыпной тиф, туляремия, лепра (болезнь Гансена), африканский трипаносомоз, болезнь Чагаса, лейшманиоз, токсоплазмоз, бабезиоз, хроническая лихорадка Ку, эхинококкоз, филяриатоз, дракункулез, а также повторный положительный результат исследования на маркеры болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), повторный положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов B и C, повторный положительный результат исследования на маркеры возбудителя сифилиса.

Злокачественные новообразования.

Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.

Болезни центральной нервной системы (органические нарушения).

Полное отсутствие слуха и (или) речи, и (или) зрения.

Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих.

Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

Болезни системы кровообращения (гипертензивная (гипертоническая) болезнь сердца II—III степени, ишемическая болезнь сердца, облитерирующий тромбангиит, неспецифический аортоартериит, флебит и тромбофлебит, эндокардит, миокардит, порок сердца (врожденный, приобретенный)).

Болезни органов дыхания (бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема).

Болезни органов пищеварения (ахилический гастрит, хронические болезни печени, в том числе неуточненные, токсические поражения печени, калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита, цирроз печени).

Болезни мочеполовой системы в стадии декомпенсации (диффузные и очаговые поражения почек, мочекаменная болезнь).

Болезни соединительной ткани, а также острый и (или) хронический остеомиелит.

Лучевая болезнь.

Болезни эндокринной системы в стадии декомпенсации.

Болезни глаза и его придаточного аппарата (увеит, ирит, иридоциклит, хориоретинальное воспаление, трахома, миопия 6 диоптрий и более).

Болезни кожи и подкожной клетчатки (псориаз, эритема, экзема, пиодермия, сикоз, пузырчатка (пемфигус), дерматофитии, фурункулез).

Оперативные вмешательства (резекция, ампутация, удаление органа (желудок, почка, селезенка, яичники, матка и прочее)), трансплантация органов и тканей, повлекшие стойкую утрату трудоспособности (I и II группа инвалидности), ксенотрансплантация органов.

Стойкая утрата трудоспособности (I и II группа инвалидности).

Женский пол донора для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза.

Лица с повторными неспецифическими реакциями на маркеры вирусов иммунодефицита человека, гепатитов B и C и возбудителя сифилиса.

Лица с повторно выявленными аллоиммунными антителами к антигенам эритроцитов (за исключением доноров плазмы для производства лекарственных препаратов).