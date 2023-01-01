Узнайте, можете ли вы стать донором
Ниже можно посмотреть полный перечень противопоказаний, утвержденный Минздравом в 2020 году. С полной версией Приказа Министерства здравоохранения РФ №1166н от 20.10.2020 г. можно ознакомиться в разделе «Официальные документы». Какие изменения были внесены и как это повлияло на жизнь доноров, читайте в статье «Новые правила для доноров».
1. Временные медицинские противопоказания для сдачи крови и ее компонентов
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№
Временные медицинские противопоказания
Срок отвода
1.
Масса тела менее 50 кг
До достижения массы тела 50 кг
2.
Возраст младше 20 лет — для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза
До достижения 20 лет
3.
Масса тела менее 70 кг — для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза
До достижения массы тела 70 кг
4.
Гемоглобин менее 140 г/л — для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза
До достижения уровня гемоглобина 140 г/л
5.
Температура тела выше 37 °C
До нормализации температуры тела (37 °C и ниже)
6.
Пульс — менее 55 ударов в минуту и более 95 ударов в минуту
До нормализации пульса от 55 до 95 ударов в минуту
7.
Артериальное давление:
систолическое — менее 90 мм рт. ст. и более 149 мм рт. ст.;
До нормализации давления:
систолического 90—149 мм рт. ст.;
8.
Индекс массы тела
Менее 18,5 и более 40
9.
Несовпадение результатов исследования группы крови AB0, резус-принадлежности, антигенов C, c, E, e, K с результатами исследования при предыдущей донации
До выполнения подтверждающего исследования
10.
Трансфузия крови и (или) ее компонентов
120 календарных дней со дня трансфузии
11.
Первичное выявление в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов
До подтверждения отсутствия в образце крови донора аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов не ранее, чем через 180 календарных дней после первичного выявления
12.
Оперативные вмешательства, в том числе искусственное прерывание беременности
120 календарных дней со дня оперативного вмешательства
13.
Лечебные и косметические процедуры с нарушением кожного покрова (татуировки, пирсинг, иглоукалывание и иное)
120 календарных дней с момента окончания процедур
14.
Контакт с носителями и больными вирусным гепатитом B или C, сифилисом, болезнью, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция)
120 календарных дней после прекращения последнего контакта
15.
Сомнительный результат на маркеры вирусного гепатита B и (или) вирусного гепатита C, и (или) болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), и (или) на возбудителя сифилиса
До подтверждения отсутствия маркеров вирусного гепатита B и (или) вирусного гепатита C, и (или) болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), и (или) на возбудителя сифилиса, но не ранее, чем через 120 календарных дней после получения сомнительного результата лабораторного исследования
16.
Перенесенные инфекционные заболевания: малярия в анамнезе при отсутствии симптомов и при наличии отрицательных результатов иммунологических тестов
3 года
брюшной тиф после выздоровления и полного клинического обследования при отсутствии выраженных функциональных расстройств
1 год
ангина, грипп, острая респираторная вирусная инфекция
30 календарных дней после выздоровления
17.
Перенесенные инфекционные и паразитарные заболевания, не указанные в разделе 1 и 2 приложения № 2 к настоящему приказу
120 календарных дней после выздоровления
18.
Острые или хронические воспалительные процессы в стадии обострения независимо от локализации
30 календарных дней после купирования острого периода
19.
Обострение язвы желудка и (или) двенадцатиперстной кишки
1 год с момента купирования острого периода
20.
Болезни почек, не указанные в пункте 12 раздела 2 приложения № 2 к настоящему приказу
1 год с момента купирования острого периода
21.
Аллергические заболевания в стадии обострения
60 календарных дней после купирования острого периода
22.
Период беременности, лактации
1 год после родов,
90 календарных дней после окончания лактации
23.
Вакцинация:
прививка инактивированными вакцинами (в том числе, против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа), анатоксинами
10 календарных дней после вакцинации
прививка живыми вакцинами (в том числе, против бруцеллеза, чумы, туляремии, туберкулеза, оспы, краснухи, полиомиелита перорально), введение противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции)
30 календарных дней после вакцинации
Прививка рекомбинантными вакцинами (в том числе, против вирусного гепатита B, коронавирусной инфекции)
30 календарных дней после вакцинации
введение иммуноглобулина против гепатита B
120 календарных дней после вакцинации
введение иммуноглобулина против клещевого энцефалита
120 календарных дней после вакцинации
вакцинация против бешенства
1 год после вакцинации
24.
Прием лекарственных препаратов: антибиотики
14 календарных дней после окончания приема
анальгетики, антикоагулянты, антиагреганты (в том числе салицилаты)
3 календарных дня после окончания приема
25.
Прием алкоголя
48 часов
26.
Отклонение пределов состава и биохимических показателей периферической крови (приложение № 2 к Порядку прохождения донорами медицинского обследования)
До достижения допустимых пределов значений показателей, но не ранее 30 календарных дней
2. Постоянные медицинские противопоказания
Инфекционные и паразитарные болезни: болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), вирусами гепатита B и C, сифилис, врожденный или приобретенный, туберкулез (все формы), бруцеллез, сыпной тиф, туляремия, лепра (болезнь Гансена), африканский трипаносомоз, болезнь Чагаса, лейшманиоз, токсоплазмоз, бабезиоз, хроническая лихорадка Ку, эхинококкоз, филяриатоз, дракункулез, а также повторный положительный результат исследования на маркеры болезни, вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), повторный положительный результат исследования на маркеры вирусных гепатитов B и C, повторный положительный результат исследования на маркеры возбудителя сифилиса.
Злокачественные новообразования.
Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм.
Болезни центральной нервной системы (органические нарушения).
Полное отсутствие слуха и (или) речи, и (или) зрения.
Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения и (или) представляющие опасность для больного и окружающих.
Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.
Болезни системы кровообращения (гипертензивная (гипертоническая) болезнь сердца II—III степени, ишемическая болезнь сердца, облитерирующий тромбангиит, неспецифический аортоартериит, флебит и тромбофлебит, эндокардит, миокардит, порок сердца (врожденный, приобретенный)).
Болезни органов дыхания (бронхиальная астма, бронхоэктатическая болезнь, эмфизема).
Болезни органов пищеварения (ахилический гастрит, хронические болезни печени, в том числе неуточненные, токсические поражения печени, калькулезный холецистит с повторяющимися приступами и явлениями холангита, цирроз печени).
Болезни мочеполовой системы в стадии декомпенсации (диффузные и очаговые поражения почек, мочекаменная болезнь).
Болезни соединительной ткани, а также острый и (или) хронический остеомиелит.
Лучевая болезнь.
Болезни эндокринной системы в стадии декомпенсации.
Болезни глаза и его придаточного аппарата (увеит, ирит, иридоциклит, хориоретинальное воспаление, трахома, миопия 6 диоптрий и более).
Болезни кожи и подкожной клетчатки (псориаз, эритема, экзема, пиодермия, сикоз, пузырчатка (пемфигус), дерматофитии, фурункулез).
Оперативные вмешательства (резекция, ампутация, удаление органа (желудок, почка, селезенка, яичники, матка и прочее)), трансплантация органов и тканей, повлекшие стойкую утрату трудоспособности (I и II группа инвалидности), ксенотрансплантация органов.
Стойкая утрата трудоспособности (I и II группа инвалидности).
Женский пол донора для донации 2 единиц эритроцитной массы или взвеси, полученной методом афереза.
Лица с повторными неспецифическими реакциями на маркеры вирусов иммунодефицита человека, гепатитов B и C и возбудителя сифилиса.
Лица с повторно выявленными аллоиммунными антителами к антигенам эритроцитов (за исключением доноров плазмы для производства лекарственных препаратов).
Лица с повторно выявленными экстраагглютининами анти-A1 (за исключением доноров плазмы для производства лекарственных препаратов).