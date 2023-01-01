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Часто задаваемые вопросы

Как подготовиться к сдаче крови?

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Донорство крови и ее компонентов в современной клинике — абсолютно безопасный для здоровых людей процесс. И все же оно требует соблюдения ряда простых, но очень важных правил.

Соблюдая их, вы сможете избежать нежелательных осложнений после сдачи крови. Вот основные правила этой памятки:

  • Старайтесь регулярно и сбалансированно питаться, накануне кроводачи соблюдайте специальную диету.

  • Употребляйте повышенное по сравнению с обычным количество жидкости.

  • Воздержитесь от употребления алкоголя не менее чем за 48 часов (а лучше — не менее чем за 72 часа) до процедуры.

  • Воздержитесь от употребления лекарств, содержащих анальгетики и/или снижающих свертываемость крови (антикоагулянты, антиагреганты, в том числе аспирин), не менее чем за 72 часа до процедуры.

  • По возможности воздержитесь от курения не менее чем за час до процедуры.

  • Обязательно выспитесь! Не приходите сдавать кровь после бессонной ночи.

  • Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головную боль, слабость). Это важно и для вашей безопасности, и для безопасности больного.

  • Утром перед сдачей крови необходим легкий завтрак. Не сдавайте кровь натощак!

  • Непосредственно перед кроводачей рекомендуется выпить 1-2 стакана горячего чая с сахаром.

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