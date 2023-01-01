Как подготовиться к сдаче крови?

Соблюдая их, вы сможете избежать нежелательных осложнений после сдачи крови. Вот основные правила этой памятки:

Старайтесь регулярно и сбалансированно питаться, накануне кроводачи соблюдайте специальную диету.

Употребляйте повышенное по сравнению с обычным количество жидкости.

Воздержитесь от употребления алкоголя не менее чем за 48 часов (а лучше — не менее чем за 72 часа) до процедуры.

Воздержитесь от употребления лекарств, содержащих анальгетики и/или снижающих свертываемость крови (антикоагулянты, антиагреганты, в том числе аспирин), не менее чем за 72 часа до процедуры.

По возможности воздержитесь от курения не менее чем за час до процедуры.

Обязательно выспитесь! Не приходите сдавать кровь после бессонной ночи.

Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головную боль, слабость). Это важно и для вашей безопасности, и для безопасности больного.

Утром перед сдачей крови необходим легкий завтрак. Не сдавайте кровь натощак!