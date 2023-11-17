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Приложение фонда: важные обновления для доноров

24 января 2024Донорство
Текст:
Елена Шевченко
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В донорском разделе приложения «Подари жизнь» появился «Календарь донора», который точно сделает вашу жизнь удобнее. А еще вас ждут подарки! Скачивайте, обновляйте, пробуйте и делитесь впечатлениями.

Чем поможет донору календарь?

  • Вы сможете запланировать следующую донацию.

  • Подсчитать, когда можно будет опять сдавать цельную кровь, а когда — компоненты.

  • Ближайшая дата определится автоматически.

  • Но если дата не подходит, донацию можно отменить или перенести на другой день.

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После третьей, пятой и седьмой донации вы получите подарки от фонда — милые сувениры (магнит, стикерпак…). Для этого вам нужно будет заполнить анкету и зарегистрироваться в нашей донорской базе (если вас там еще нет).

Как получить подарок, мы вам расскажем в личном письме. Спасибо, что вы с нами!

Разработано командой CleverPumpkin при поддержке Aviasales.

Новости

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Приложение фонда: важные обновления для доноров

В донорском разделе приложения «Подари жизнь» появился «Календарь донора», который точно сделает вашу жизнь удобнее. А еще вас ждут подарки! Скачивайте, обновляйте, пробуйте и делитесь впечатлениями.

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