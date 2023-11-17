Приложение фонда: важные обновления для доноров

В донорском разделе приложения «Подари жизнь» появился «Календарь донора», который точно сделает вашу жизнь удобнее. А еще вас ждут подарки! Скачивайте, обновляйте, пробуйте и делитесь впечатлениями.

Но если дата не подходит, донацию можно отменить или перенести на другой день.

Подсчитать, когда можно будет опять сдавать цельную кровь, а когда — компоненты.

После третьей, пятой и седьмой донации вы получите подарки от фонда — милые сувениры (магнит, стикерпак…). Для этого вам нужно будет заполнить анкету и зарегистрироваться в нашей донорской базе (если вас там еще нет).

Как получить подарок, мы вам расскажем в личном письме. Спасибо, что вы с нами!

Разработано командой CleverPumpkin при поддержке Aviasales.