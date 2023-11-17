В донорском разделе приложения «Подари жизнь» появился «Календарь донора», который точно сделает вашу жизнь удобнее. А еще вас ждут подарки! Скачивайте, обновляйте, пробуйте и делитесь впечатлениями.
Чем поможет донору календарь?
Вы сможете запланировать следующую донацию.
Подсчитать, когда можно будет опять сдавать цельную кровь, а когда — компоненты.
Ближайшая дата определится автоматически.
Но если дата не подходит, донацию можно отменить или перенести на другой день.
После третьей, пятой и седьмой донации вы получите подарки от фонда — милые сувениры (магнит, стикерпак…). Для этого вам нужно будет заполнить анкету и зарегистрироваться в нашей донорской базе (если вас там еще нет).
Как получить подарок, мы вам расскажем в личном письме. Спасибо, что вы с нами!
Разработано командой CleverPumpkin при поддержке Aviasales.
Новости
Приложение фонда: важные обновления для доноров
В донорском разделе приложения «Подари жизнь» появился «Календарь донора», который точно сделает вашу жизнь удобнее. А еще вас ждут подарки! Скачивайте, обновляйте, пробуйте и делитесь впечатлениями.
СНИЛС: зачем он (вдруг) донору
Если вы давно не сдавали кровь, то наверняка перед следующей донацией у вас попросят СНИЛС. Не удивляйтесь и будьте к этому готовы.
Донорство — это поступок
И мы, конечно, всегда знали об этом. Но также мы знаем, что иногда стать донором мешают странные предубеждения и мифы. Чтобы избавиться от них, мы обратились к врачу-трансфузиологу Татьяне Бугаковой. И даже записали видео. Для большей убедительности.