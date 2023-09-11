Донорство — это поступок

И мы, конечно, всегда знали об этом. Но также мы знаем, что иногда стать донором мешают странные предубеждения и мифы. Чтобы избавиться от них, мы обратились к врачу-трансфузиологу Татьяне Бугаковой. И даже записали видео.

Татьяна Бугакова, врач-транс­фу­зио­лог Цен­тра кро­ви Пер­во­го МГМУ им. И.М.Се­че­но­ва Видео: Евгения Ванеева

Сдавая кровь, можно заразиться Заражение исключено полностью. Просто потому что все оборудование и все расходные материалы, которые используются в донорстве, одноразовые. Иголки, магистрали, контейнеры. И медперсонал, который работает с донором, тоже соблюдает все меры предосторожности (в перчатках, в костюмах). Возможно, эти предубеждения идут из тех времен, когда в донорстве использовались многоразовые иглы, простерилизовать которые очень сложно. Но одноразовые инструменты с нами уже много лет, поэтому давно пора проститься с мифом о том, что во время донации можно заразиться.

Иду сдавать кровь, утром есть не буду Пожалуй, это самая частая ошибка донора — не есть утром. Причем это может случиться даже с теми, кто сдает кровь не первый год. Вероятнее всего, такое представление возникает оттого, что анализы мы идем сдавать в поликлинику на голодный желудок. Конечно, есть очень важные рекомендации по питанию для донора, и их необходимо соблюдать. Но завтракать надо, особенно тем, кто привык есть по утрам, кто мало весит, у кого низкое давление. Как минимум необходимо выпить сладкий чай. Самое актуальное требование к питанию донора сейчас — это убрать молочные продукты. Утром — и накануне, начиная со второй половины дня. Также жирное, соленое, копченое и экзотическое. Но сейчас наше основное требование все же касается молочных продуктов. У всех нас очень разный обмен веществ. Кто-то выпьет литр молока, и ничего, а кто-то полстакана кефира — и в сданной крови обнаружится хилез (много жира). Чтобы это исключить, мы всем рекомендуем убрать молочные продукты перед донацией.

Лучше сдавать кровь адресно, иначе ее утилизируют Адресно сдавать кровь хорошо, если известен конкретный пациент и если известно, что ваша кровь ему подходит. Но такое встречается редко. Задача центров крови и отделений переливания в том, чтобы был резерв, определенное количество крови в запасе. Потому что потребность может возникнуть в любой момент. Все группы крови с разными фенотипами должны быть в распоряжении ОПК, чтобы в любой момент любому пациенту в любом количестве была оказана трансфузиологическая помощь. А чтобы избежать ситуаций, когда в отделение приходят доноры, например, с одной и той же группой крови, мы ведем предварительную запись. Но все же кровь хранится месяц-полтора, и за это время всегда находится пациент, которому она нужна.

Потребность в крови есть только в моменты катастроф Конечно, нет. Есть огромное количество заболеваний, когда переливания необходимы регулярно (острые лейкозы в том числе). Или плановая операция предполагает большую кровопотерю, и врачи заранее знают, какое количество доз крови им понадобится. Потребность в крови есть всегда и будет всегда, пока не изобретут ее искусственный аналог. Но я думаю, что на нашем веку и на веку наших детей и даже внуков особо ничего не изменится. Потребность в истинной человеческой крови не закончится. Сдавать кровь больно Ну… как больно? Да, иголка острая, ею надо проколоть кожные покровы. Возможно, это больно, а все остальное — точно нет. Но надо понимать, что игла, с помощью которой производится забор крови, толще, чем те, к которым мы привыкли (для анализов). Это объясняется тем, что тонкая игла или затромбируется (и тогда процесс встанет), или процедура забора крови будет длиться очень долго. А так пять минут — и все хорошо.

Сдавать кровь вредно для здоровья Сдавать кровь для организма не вредно, если соблюдены все рекомендации по подготовке к донации; если донор не скрыл противопоказаний, которые у него есть; если он правильно отдохнул накануне; если после возможной болезни прошло достаточно времени. Когда человек приходит к нам, например, не выспавшись, донация вряд ли пойдет ему на пользу. Все-таки сдача крови — это поступок. И, чтобы все прошло хорошо, донор должен подготовиться, соблюсти все рекомендации и ничего не скрывать от врача. Тогда все будет замечательно. Женщинам лучше не сдавать кровь до беременности Девочки разные бывают. Если худенькая с низким давлением, то тогда да, лучше ей немножко повзрослеть. Если же с нормальным весом, давлением и показателями крови — то почему нет? Всегда нужно индивидуально подходить к ситуации и слушать доктора. Нас настораживает, когда все по нижней границе: давление, вес, гемоглобин. Я тогда донорам говорю, что сдавать кровь можно с 18 лет, но вы в 18 лет как яблочко: созрели, но не поспели. Уже большие, хорошие, но еще не наливные. Еще чуть-чуть — и будет совсем хорошо.

Донорство вызывает привыкание Скорее донорство становится хорошей привычкой, частью образа жизни. Мы очень радуемся, когда к нам приходит донор и говорит, что никак не мог избавиться от чувства, что в последнее время ему чего-то не хватает. А потом понял, что давно не сдавал кровь. Конечно, физически его ничего не беспокоило, он просто понял, что в его жизни не хватает доброго дела. Даже если есть противопоказания, донор может сам согласиться сдать кровь с риском для здоровья А ему не на что соглашаться — никто с противопоказаниями человека к кроводаче не допустит. Приказы есть приказы, мы их соблюдаем, они в прямом и переносном смысле написаны кровью. И появившееся недавно дополнение об индексе массы тела сильно облегчило нам жизнь. Это лишний аргумент в разговоре с теми, у кого нижняя или верхняя граница нормы. Например, девочка может весить 50 кг (что допустимо), но рост у нее при этом 175 см. И есть риск, что после донации она будет не очень хорошо себя чувствовать. А нам этого не нужно, ведь наш принцип — не навреди. Ни пациенту, ни донору. То же касается и тучных людей: у них и так идет нагрузка на сердце, и не факт, что донорство будет уместно. И теперь мы можем им отказать. Что касается историй о том, что в чрезвычайных ситуациях (например, во время войны) люди все равно сдавали кровь, я скажу так: меня потрясают истории донорства в блокадном Ленинграде, это подвиг, заслуживающий глубокого уважения. Но у нас сейчас не та ситуация, у нас есть возможность взять кровь у доноров, которые более готовы и которым донация не навредит. Во время войны донация приносила вред донору, но без нее другой человек просто бы погиб. Хорошо, что у нас сейчас есть выбор.