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Донорство — это поступок

17 ноября 2023Донорство
Текст:
Елена Шевченко
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И мы, конечно, всегда знали об этом. Но также мы знаем, что иногда стать донором мешают странные предубеждения и мифы. Чтобы избавиться от них, мы обратились к врачу-трансфузиологу Татьяне Бугаковой. И даже записали видео.

Татьяна Бугакова, врач-транс­фу­зио­лог Цен­тра кро­ви Пер­во­го МГМУ им. И.М.Се­че­но­ва

Видео: Евгения Ванеева

  • Сдавая кровь, можно заразиться

Заражение исключено полностью. Просто потому что все оборудование и все расходные материалы, которые используются в донорстве, одноразовые. Иголки, магистрали, контейнеры. И медперсонал, который работает с донором, тоже соблюдает все меры предосторожности (в перчатках, в костюмах).

Возможно, эти предубеждения идут из тех времен, когда в донорстве использовались многоразовые иглы, простерилизовать которые очень сложно. Но одноразовые инструменты с нами уже много лет, поэтому давно пора проститься с мифом о том, что во время донации можно заразиться.

  • Иду сдавать кровь, утром есть не буду

Пожалуй, это самая частая ошибка донора — не есть утром. Причем это может случиться даже с теми, кто сдает кровь не первый год. Вероятнее всего, такое представление возникает оттого, что анализы мы идем сдавать в поликлинику на голодный желудок. Конечно, есть очень важные рекомендации по питанию для донора, и их необходимо соблюдать. Но завтракать надо, особенно тем, кто привык есть по утрам, кто мало весит, у кого низкое давление. Как минимум необходимо выпить сладкий чай.

Самое актуальное требование к питанию донора сейчас — это убрать молочные продукты. Утром — и накануне, начиная со второй половины дня. Также жирное, соленое, копченое и экзотическое. Но сейчас наше основное требование все же касается молочных продуктов. У всех нас очень разный обмен веществ. Кто-то выпьет литр молока, и ничего, а кто-то полстакана кефира — и в сданной крови обнаружится хилез (много жира). Чтобы это исключить, мы всем рекомендуем убрать молочные продукты перед донацией.

  • Лучше сдавать кровь адресно, иначе ее утилизируют

Адресно сдавать кровь хорошо, если известен конкретный пациент и если известно, что ваша кровь ему подходит. Но такое встречается редко. Задача центров крови и отделений переливания в том, чтобы был резерв, определенное количество крови в запасе. Потому что потребность может возникнуть в любой момент. Все группы крови с разными фенотипами должны быть в распоряжении ОПК, чтобы в любой момент любому пациенту в любом количестве была оказана трансфузиологическая помощь.

А чтобы избежать ситуаций, когда в отделение приходят доноры, например, с одной и той же группой крови, мы ведем предварительную запись. Но все же кровь хранится месяц-полтора, и за это время всегда находится пациент, которому она нужна.

  • Потребность в крови есть только в моменты катастроф

Конечно, нет. Есть огромное количество заболеваний, когда переливания необходимы регулярно (острые лейкозы в том числе). Или плановая операция предполагает большую кровопотерю, и врачи заранее знают, какое количество доз крови им понадобится. Потребность в крови есть всегда и будет всегда, пока не изобретут ее искусственный аналог. Но я думаю, что на нашем веку и на веку наших детей и даже внуков особо ничего не изменится. Потребность в истинной человеческой крови не закончится.

  • Сдавать кровь больно

Ну… как больно? Да, иголка острая, ею надо проколоть кожные покровы. Возможно, это больно, а все остальное — точно нет. Но надо понимать, что игла, с помощью которой производится забор крови, толще, чем те, к которым мы привыкли (для анализов). Это объясняется тем, что тонкая игла или затромбируется (и тогда процесс встанет), или процедура забора крови будет длиться очень долго. А так пять минут — и все хорошо.

  • Сдавать кровь вредно для здоровья

Сдавать кровь для организма не вредно, если соблюдены все рекомендации по подготовке к донации; если донор не скрыл противопоказаний, которые у него есть; если он правильно отдохнул накануне; если после возможной болезни прошло достаточно времени. Когда человек приходит к нам, например, не выспавшись, донация вряд ли пойдет ему на пользу. Все-таки сдача крови — это поступок. И, чтобы все прошло хорошо, донор должен подготовиться, соблюсти все рекомендации и ничего не скрывать от врача. Тогда все будет замечательно.

  • Женщинам лучше не сдавать кровь до беременности

Девочки разные бывают. Если худенькая с низким давлением, то тогда да, лучше ей немножко повзрослеть. Если же с нормальным весом, давлением и показателями крови — то почему нет? Всегда нужно индивидуально подходить к ситуации и слушать доктора. Нас настораживает, когда все по нижней границе: давление, вес, гемоглобин. Я тогда донорам говорю, что сдавать кровь можно с 18 лет, но вы в 18 лет как яблочко: созрели, но не поспели. Уже большие, хорошие, но еще не наливные. Еще чуть-чуть — и будет совсем хорошо.

  • Донорство вызывает привыкание

Скорее донорство становится хорошей привычкой, частью образа жизни. Мы очень радуемся, когда к нам приходит донор и говорит, что никак не мог избавиться от чувства, что в последнее время ему чего-то не хватает. А потом понял, что давно не сдавал кровь. Конечно, физически его ничего не беспокоило, он просто понял, что в его жизни не хватает доброго дела.

  • Даже если есть противопоказания, донор может сам согласиться сдать кровь с риском для здоровья

А ему не на что соглашаться — никто с противопоказаниями человека к кроводаче не допустит. Приказы есть приказы, мы их соблюдаем, они в прямом и переносном смысле написаны кровью. И появившееся недавно дополнение об индексе массы тела сильно облегчило нам жизнь. Это лишний аргумент в разговоре с теми, у кого нижняя или верхняя граница нормы. Например, девочка может весить 50 кг (что допустимо), но рост у нее при этом 175 см. И есть риск, что после донации она будет не очень хорошо себя чувствовать. А нам этого не нужно, ведь наш принцип — не навреди. Ни пациенту, ни донору. То же касается и тучных людей: у них и так идет нагрузка на сердце, и не факт, что донорство будет уместно. И теперь мы можем им отказать.

Что касается историй о том, что в чрезвычайных ситуациях (например, во время войны) люди все равно сдавали кровь, я скажу так: меня потрясают истории донорства в блокадном Ленинграде, это подвиг, заслуживающий глубокого уважения. Но у нас сейчас не та ситуация, у нас есть возможность взять кровь у доноров, которые более готовы и которым донация не навредит. Во время войны донация приносила вред донору, но без нее другой человек просто бы погиб. Хорошо, что у нас сейчас есть выбор.

  • На донорстве можно заработать

По нашим законам донорство крови является безвозмездным. Что такое деньги в донорстве? После донации мы должны накормить человека обедом. Но, с одной стороны, это бывает технически сложно, с другой, все доноры разные: один хочет шоколадку, другой — кусок мяса. Хорошо, что можно заменить питание денежной компенсацией, именно она и выплачивается. И это так же правильно, как и возможность взять отгул в день донации и на следующий. Это нужно, чтобы сохранить себя как донора и дальше. Дополнительный день для отдыха — хороший, правильный, потому что для организма кроводача — это все же нагрузка. И хорошо, что у донора есть такая возможность, а воспользуется он ею или нет — это уже его выбор.

  • После донации нужно долго восстанавливаться, день потерян

Повторюсь: нет, если соблюдены все рекомендации. На донацию нужно приходить выспавшись и отдохнув, без физической нагрузки накануне (а это и спорт, и огород, и туризм, и экзамены). После болезни должен пройти месяц. Нельзя приходить голодным. Но никто, конечно, не застрахован. Может быть, пока вы будете ехать в ОПК, на вас кто-то чихнет в транспорте. И магнитные бури никто не отменял, и настроение. Кстати, настроение должно быть хорошим. Но обычно именно так и бывает: доноры приходят к нам с воодушевлением и радостью.

Полезная информация

Список противопоказаний к донорству крови
Рекомендации для доноров

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Донорство — это поступок

И мы, конечно, всегда знали об этом. Но также мы знаем, что иногда стать донором мешают странные предубеждения и мифы. Чтобы избавиться от них, мы обратились к врачу-трансфузиологу Татьяне Бугаковой. И даже записали видео. Для большей убедительности.

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