Дорогие доноры! Постоянные и опытные, новички и те, кто только собирается в первый раз сдать кровь! Мы очень вам благодарны и хотим, чтобы донорство было вам в радость и не создавало проблем, в том числе и со здоровьем.

Донорство крови и ее компонентов в современной клинике – абсолютно безопасный для здоровых людей процесс. И все же оно требует соблюдения ряда простых, но очень важных правил, которые мы собрали для вас. Соблюдая их, вы сможете избежать нежелательных осложнений после сдачи крови. Перед сдачей крови Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головную боль, слабость). Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло . Дело в том, что употребление жиров и большого количества животных белков мешает разделению крови на компоненты. Из-за микрочастиц жира сыворотка крови приобретает характерный мутный вид (это явление называется "хилёз"). Такая кровь плохо годится и для анализов, и для переливаний компонентов. Поэтому несоблюдение диеты перед сдачей крови может привести к тому, что кровь просто нельзя будет использовать.

Также накануне кроводачи не рекомендуются бананы и орехи .

Натощак сдавать кровь не нужно! Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде).

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики (эти вещества ухудшают свертываемость крови).

Не курите за час до сдачи крови.

Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам. После сдачи крови 10–15 минут посидите спокойно и, если вы хорошо себя чувствуете (не испытываете слабости или головокружения), пройдите в буфет и выпейте сладкий чай.

Если вы почувствовали головокружение, обратитесь к медперсоналу. Самый простой способ помочь себе – лечь и поднять ноги выше головы или сесть и опустить голову между колен. Ни в коем случае не пытайтесь идти или вести машину, если у вас кружится голова!

В течение 3–4 часов не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить. Это убережет вас от возникновения синяка (если синяк появился, на ночь сделайте повязку с гепариновой мазью и/или троксевазином).

Не курите два часа после донации.

Избегайте в этот день тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъема тяжестей, в том числе и сумок с покупками.

Полноценно и регулярно питайтесь в течение 2 суток после донации и выпивайте не менее 2 литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется). Дорогие доноры! Берегите себя – ежедневно и особенно в день сдачи крови. Сегодня вы и так сделали невероятно важное дело! Вы не просто сдали кровь – вы спасли чью-то жизнь. Сегодня вы отдали частичку себя для того, чтобы сердце другого взрослого или пока еще совсем маленького человека продолжало биться. Спасибо вам за то, что вы с нами!