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Рекомендации донорам

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Дорогие доноры! Постоянные и опытные, новички и те, кто только собирается в первый раз сдать кровь! Мы очень вам благодарны и хотим, чтобы донорство было вам в радость и не создавало проблем, в том числе и со здоровьем.

Донорство крови и ее компонентов в современной клинике – абсолютно безопасный для здоровых людей процесс. И все же оно требует соблюдения ряда простых, но очень важных правил, которые мы собрали для вас. Соблюдая их, вы сможете избежать нежелательных осложнений после сдачи крови.

Перед сдачей крови

  • Не приходите сдавать кровь, если вы чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головную боль, слабость). Не следует сдавать кровь после ночного дежурства или просто бессонной ночи.

  • Накануне и в день сдачи крови не рекомендуется употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло. Дело в том, что употребление жиров и большого количества животных белков мешает разделению крови на компоненты. Из-за микрочастиц жира сыворотка крови приобретает характерный мутный вид (это явление называется "хилёз"). Такая кровь плохо годится и для анализов, и для переливаний компонентов. Поэтому несоблюдение диеты перед сдачей крови может привести к тому, что кровь просто нельзя будет использовать.
    Также накануне кроводачи не рекомендуются бананы и орехи.

  • Натощак сдавать кровь не нужно! Обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, сухое печенье, каша на воде).

  • За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики (эти вещества ухудшают свертываемость крови).

  • Не курите за час до сдачи крови.

  • Медики установили, что лучше всего на кровопотерю организм реагирует именно в утренние часы. И чем раньше происходит донация, тем легче переносится эта процедура. После 12.00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

После сдачи крови

  • 10–15 минут посидите спокойно и, если вы хорошо себя чувствуете (не испытываете слабости или головокружения), пройдите в буфет и выпейте сладкий чай.

  • Если вы почувствовали головокружение, обратитесь к медперсоналу. Самый простой способ помочь себе – лечь и поднять ноги выше головы или сесть и опустить голову между колен. Ни в коем случае не пытайтесь идти или вести машину, если у вас кружится голова!

  • В течение 3–4 часов не снимайте повязку и старайтесь ее не мочить. Это убережет вас от возникновения синяка (если синяк появился, на ночь сделайте повязку с гепариновой мазью и/или троксевазином).

  • Не курите два часа после донации.

  • Избегайте в этот день тяжелых физических и спортивных нагрузок, подъема тяжестей, в том числе и сумок с покупками.

  • Полноценно и регулярно питайтесь в течение 2 суток после донации и выпивайте не менее 2 литров жидкости в день: соки, воду, некрепкий чай (алкоголь не рекомендуется).

Дорогие доноры! Берегите себя – ежедневно и особенно в день сдачи крови. Сегодня вы и так сделали невероятно важное дело! Вы не просто сдали кровь – вы спасли чью-то жизнь. Сегодня вы отдали частичку себя для того, чтобы сердце другого взрослого или пока еще совсем маленького человека продолжало биться. Спасибо вам за то, что вы с нами!

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