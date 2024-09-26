Отвечаем на (неудобные) вопросы о донорстве

С донорством крови связано много заблуждений. Фонд «Подари жизнь» решил их опровергнуть, ответив на некоторые вопросы, которые возникают особенно часто.

Можно сдать кровь для конкретного человека? Не всегда. Сдача крови бывает адресная (для конкретного пациента) и безадресная (для любых нуждающихся). Чаще всего кроводачи происходят безадресно. Но если вы пришли в отделение переливания больницы по запросу о сдаче крови для конкретного пациента этой больницы, то, конечно, вы можете сообщить об этом врачам. Однако и при адресной кроводаче нет полной уверенности, что ваша кровь попадет именно тому пациенту, которого вы выбрали. Так, пробы на совместимость могут показать, что ваша кровь подходит ему хуже, чем кровь другого донора (но зато она может подойти другому человеку). Кроме того, может так случиться, что конкретному пациенту именно в эти дни переливания компонентов крови не будут нужны, зато срочно будут нужны другому человеку. Наконец, при сдаче цельной крови она разделяется на компоненты (эритроцитарную массу, тромбоциты, плазму), и разные компоненты достаются разным пациентам. Всегда адресно сдают такие компоненты крови, как гранулоциты. Это разновидность лейкоцитов, то есть клеток крови, которые защищают организм от инфекций. Донорские гранулоциты переливают крайне редко: например, это бывает нужно пациентам после интенсивной химиотерапии, в том числе пациентам отделений трансплантации костного мозга. Выработка клеток крови у них подавлена, своя иммунная система пока не работает, а лекарства зачастую не могут справиться с присоединившейся инфекцией. В этих случаях и могут пригодиться донорские гранулоциты. Регулярной сдачи таких клеток в больницах нет, потому что нужны они только в исключительных случаях. Гранулоциты невозможно сдать заранее. Сразу после того, как клетки взяли у донора, их облучают и переливают реципиенту — то есть пациенту, получающему кровь.

А вдруг у меня инфекция, о которой я не знаю? Я же могу навредить кому-то. Теоретически это возможно, но врачи пытаются свести такие риски к нулю. Кровь донора исследуют на присуствие возбудителей сифилиса, ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С. Врачи смотрят и на результаты других анализов.

Перед кроводачей донор заполняет анкету, из которой становится понятнее, был ли у него за последние месяцы риск заражения какими-либо заболеваниями, опасными для реципиентов. К факторам риска относятся недавние хирургические операции, татуировки, контакты с людьми, имеющими некоторые инфекционные заболевания, и др. Анкету надо заполнять максимально внимательно и честно!

Врачи отправляют донорскую плазму на карантин на полгода. Это связано вот с чем: после попадания, скажем, ВИЧ в организм человека может пройти несколько месяцев до того, как тесты начнут определять в крови антитела к этому вирусу. До этого момента стандартные анализы на антитела к ВИЧ покажут отрицательный результат (так называемое серонегативное окно). Сходная ситуация и с вирусными гепатитами. Так что после кроводачи обязательно нужно через некоторое время прийти на повторную сдачу крови или хотя бы на сдачу анализов. Если все хорошо, значит, на момент сдачи крови человек не находился в серонегативном окне, сданную плазму можно использовать. Если же донор пропал из виду, то через три года его плазму, увы, просто выкинут. Постепенно внедряются методы, позволяющие уничтожать вирусы в компонентах донорской крови. Все эти меры важны и эффективны, но даже они не обеспечивают абсолютной защиты. Кроме того, долгое выдерживание в карантине до повторной проверки донора возможно только для плазмы крови, но не для других ее компонентов. Поэтому врачи назначают переливания донорской крови только в тех случаях, когда они действительно жизненно необходимы. В ряде случаев, скажем, можно использовать собственную кровь пациента (аутотрансфузии). Но при лечении некоторых заболеваний, в том числе детских лейкозов или апластической анемии, без переливаний, увы, обойтись нельзя.

Могу ли я быть донором, если у меня насморк (кашель, першит в горле)? Пожалуйста, подождите со сдачей крови до полного исчезновения любых признаков простуды. Ведь насморк и кашель — признаки вирусной инфекции, а это значит, что вы можете заразить и пациентов, и врачей, и других доноров. И в любом случае терапевт не должен вас допустить до сдачи крови в этом состоянии. Вообще говоря, по существующим правилам после перенесенной ОРВИ человек должен выждать на меньше месяца до визита на донорский пункт.

Правду говорят, что массовая сдача крови после терактов и катастроф бессмысленна? Здесь важно ориентироваться на информацию от местной службы крови: она предоставляет точные данные о том, сколько именно сейчас нужно доноров. Проблема в том, что заготовка крови имеет свои особенности, и гораздо удобнее, чтобы все доноры пришли не в один день, а сдавали кровь регулярно. Кроме того, медицинский персонал может просто не справляться с наплывом желающих сдать кровь во время ажиотажа. Поэтому лучше не поддаваться общему порыву в тот же день, а узнать, как лучше поступить. Возможно, имеет смысл прийти на кроводачу не сразу, а через несколько дней, и сдать кровь в спокойном режиме. Если у меня тип «универсальный донор», надо бежать сдавать кровь? Нет, это мало что значит. Когда-то универсальным донором называли человека с первой группой крови (ее еще называют группой O) и отрицательным резус-фактором. Эритроциты (красные клетки крови) такого донора действительно можно переливать любому реципиенту. И во времена, когда донорская кровь была в большом дефиците, это было важно. Но сейчас понятие универсального донора во многом устарело. Во-первых, переливания компонентов крови теперь практически всегда проводятся «группа в группу», да еще и с дополнительной проверкой на совместимость. Во-вторых, «универсальность» донора будет разной для разных компонентов: если надо переливать не эритроциты, а плазму, то доноры с первой группой годятся только для реципиентов тоже с первой группой, а доноры с четвертой группой крови (ее еще называют группой AB) будут универсальными донорами. Бывают особые ситуации, при которых нужны именно доноры с первой группой и отрицательным резус-фактором. Но в остальном эти доноры так же ценны и необходимы, как и все остальные.

Какой группы крови недостает больше всего? На этот вопрос нет ответа. Бывает, люди говорят: «Моя группа крови — первая положительная, ее полно, донорской крови и без меня хватит». Но можно услышать и такое: «У меня четвертая отрицательная, таких пациентов почти нет, зачем мне сдавать кровь?» И то и другое одинаково неверно. Если группа крови распространенная, значит, и пациентов с такой группой будет много. И конечно, для них нужно много доноров. А если группа крови редкая, то пациентов мало, но и доноров немного, найти их трудно, поэтому каждый донор с редкой группой крови очень ценен. Другими словами, кровь каждой группы очень нужна. В крупных медицинских центрах практически всегда есть пациенты со всеми группами крови. Даже если в какой-то конкретный момент людей, например, с четвертой отрицательной группой в больнице нет, то они с высокой вероятностью могут через некоторое время там появиться.

За донорство крови платят? Сразу оговоримся: платное донорство существует. Но наш фонд, как и другие некоммерческие организации, стремится к развитию именно безвозмездного донорства. Ведь платный донор рассматривает сдачу крови как способ заработка, а значит, в среднем относится к ней менее ответственно, чем безвозмездный донор. При этом безвозмездные доноры тоже порой получают деньги. Дело в том, что безвозмездного донора, пришедшего в клинику, должны обеспечить питанием. Но в ряде случаев вместо компенсации за питание выдается ее денежный эквивалент. Возможны также и местные стимулирующие выплаты именно для безвозмездных доноров. Но все это не делает донорство платным. Как сдача крови сказывается на здоровье донора? В целом сдача крови безвредна. Количество крови, взятой при донации, не критично для работы организма, и она относительно быстро восстанавливается (плазма — за сутки, эритроциты — за 4–6 недель). Во-вторых, доноры перед кроводачей проходят медицинский осмотр. Если врачи считают, что кроводача может быть вредна для донора, то он получит отвод — то есть кровь у него не возьмут. Требования к здоровью донора в России чрезвычайно строги. Если есть опасения, что у постоянного донора может развиться железодефицитная анемия, он получит соответствующие рекомендации и также, возможно, временный отвод от донорства. Ну и, конечно, донор сам должен прислушитьваться к своему организму и не идти на кроводачу «через не могу». Уровень тромбоцитов после тромбоцитафереза, как правило, восстанавливается через несколько дней. Некоторые проблемы могут быть связаны с использованием цитрата натрия при сдаче крови: это вещество не позволяет ей сворачиваться во время сдачи тромбоцитов; оно ускоряет и облегчает процесс афереза (разделения клеток). Однако такие проблемы наблюдаются не очень часто. Донорство гранулоцитов более новая и редкая процедура в трансфузиологии, и пока влияние гранулоцитафереза на здоровье донора изучено не так подробно. У некоторых доноров вызывает беспокойство использование препарата филграстима, который стимулирует костный мозг, чтобы тот производил больше гранулоцитов. Но врачи считают, что однократное применение этого стимулятора не приводит к отрицательным последствиям для организма, в том числе долгосрочным. Некоторое время после гранулоцитафереза могут ощущаться несильные боли в костях или недомогание, напоминающее простуду или грипп, но эти ощущения являются нормальной реакцией организма на стимуляцию костного мозга и быстро проходят. Более серьезные осложнения исключительно редки. Встречный вопрос: может быть, донорство не только не вредно, но и полезно для организма? В конце концов, исследования показывают, что у доноров реже возникают некоторые заболевания, такие как сердечно-сосудистые. Однако, возможно, дело просто в том, что в доноры берут изначально здоровых людей и доноры более ответственно подходят к своему здоровью. И, кстати, чаще обследуются.