Аферез – метод целенаправленного получения отдельных компонентов крови. При аферезе донорской крови она разделяется на компоненты (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и плазму), обычно с помощью центрифуги; при этом требуемый компонент забирается для переливания больному или для переработки, а остальные компоненты возвращаются в кровяное русло донора. Такая процедура позволяет получить от одного донора существенно большее количество нужного компонента крови, чем при обычном взятии дозы цельной крови с ее последующим разделением на компоненты. Аферез используют для получения донорской плазмы (плазмаферез), тромбоцитов (тромбоцитаферез), эритроцитов (эритроцитаферез), гранулоцитов (гранулоцитаферез, лейкаферез).



Схема афереза: цельная кровь поступает в центрифугу (1) и разделяется на плазму (2), лейкоциты (3) и эритроциты (4). Забирается только требуемый компонент (5).

Аферез также применяют для выделения гемопоэтических стволовых клеток из крови для последующей трансплантации. После введения определенных препаратов выход этих клеток из костного мозга в кровь усиливается, и становится возможным их выделение путем афереза.

Иногда аферез используют для удаления определенных веществ или клеток из крови больного (лечебный, или терапевтический плазмаферез, лейкаферез, эритроцитаферез или тромбоцитаферез).

Специфическая область применения афереза – экстракорпоральный фотоферез. Лейкоциты, выделенные из крови посредством афереза, обрабатываются светочувствительным реагентом, облучаются УФ-лучами и возвращаются больному. Эта процедура применяется, например, при лечении хронической реакции «трансплантат против хозяина».