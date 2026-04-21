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14 июня — Всемирный день донора крови

14 июня 2026Донорство
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Поздравляем доноров «Подари жизнь» с этим важным для всех нас днем. И говорим огромное спасибо! Вы дарите детям возможность лечиться и выздоравливать, развиваться и мечтать, строить планы и осуществлять их — то есть жить.

Для подопечных «Подари жизнь» донорская кровь — это часть лечения, которая нужна каждый день и без которой это самое лечение сложно представить. И очень здорово, что есть люди (вы!), для которых прийти на донацию — естественная часть жизни.

Спасибо за вашу поддержку — ее сложно переоценить.

История фонда «Подари жизнь» когда-то началась именно с донорства. За 20 лет работы фонда мы вместе помогли 100 000 детей. Каждый из них — это целая жизнь. Этот огромный путь был бы невозможен без вашей постоянной и такой важной помощи.

Спасибо, что остаетесь рядом и делаете этот мир добрее.

Бесконечное спасибо и с праздником!

Новости

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14 июня — Всемирный день донора крови

Поздравляем доноров «Подари жизнь» с этим важным для всех нас днем. И говорим огромное спасибо! Вы дарите детям возможность лечиться и выздоравливать, развиваться и мечтать, строить планы и осуществлять их — то есть жить.

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