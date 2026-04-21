Поздравляем доноров «Подари жизнь» с этим важным для всех нас днем. И говорим огромное спасибо! Вы дарите детям возможность лечиться и выздоравливать, развиваться и мечтать, строить планы и осуществлять их — то есть жить.
Для подопечных «Подари жизнь» донорская кровь — это часть лечения, которая нужна каждый день и без которой это самое лечение сложно представить. И очень здорово, что есть люди (вы!), для которых прийти на донацию — естественная часть жизни.
Спасибо за вашу поддержку — ее сложно переоценить.
История фонда «Подари жизнь» когда-то началась именно с донорства. За 20 лет работы фонда мы вместе помогли 100 000 детей. Каждый из них — это целая жизнь. Этот огромный путь был бы невозможен без вашей постоянной и такой важной помощи.
Спасибо, что остаетесь рядом и делаете этот мир добрее.
Бесконечное спасибо и с праздником!
Новости
14 июня — Всемирный день донора крови
Поздравляем доноров «Подари жизнь» с этим важным для всех нас днем. И говорим огромное спасибо! Вы дарите детям возможность лечиться и выздоравливать, развиваться и мечтать, строить планы и осуществлять их — то есть жить.
Четыре месяца: важная информация для доноров
Вы сдали цельную кровь или плазму, и теперь вас точно ждут в отделении переливания крови через четыре месяца на повторную донацию. Хотя кровь можно сдавать чаще, сейчас речь о том, чтобы каждый раз использовать ее полностью.
«Донорская кровь — это база»
«Если она есть, все получится». В Национальный день донора ведем репортаж из донорского зала: в Центр Димы Рогачева пришли Марк Тишман, Марина Александрова, Сергей Новосад, Артём Якимов, Ассоль и Антон Шурцов.