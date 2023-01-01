Костный мозг – важнейший кроветворный орган человека. Именно в костном мозге образуются все виды клеток крови (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты) взамен отмирающих. Новые клетки после созревания в костном мозге выходят в кровь и начинают циркулировать с ней по всему телу.

Костный мозг имеет полужидкую консистенцию и содержится в полостях внутри костей скелета. У новорожденных детей все кости содержат функциональный костный мозг. У взрослых костный мозг в костях рук и ног уже замещен жировой тканью (это так называемый «желтый костный мозг»), но работающий («красный») костный мозг остается в костях таза и черепа, в грудине, ребрах, позвонках и лопатках.

В костном мозге содержатся клетки, которые в процессе кроветворения являются предшественниками эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов, а также их общие предки – гемопоэтические стволовые клетки. Кроме клеток, непосредственно участвующих в кроветворении, костный мозг содержит также соединительную ткань – строму.

Исследование образца костного мозга необходимо при диагностике многих тяжелых гематологических заболеваний. Для этого осуществляют прокол (пункцию) кости и набирают в шприц небольшое количество костного мозга. При некоторых заболеваниях производят биопсию, «вырезая» маленький столбик костной ткани вместе с костным мозгом при помощи специальной иглы (трепанобиопсия).

Результат исследования клеточного состава образца, полученного при пункции костного мозга, называется миелограммой.



Схематическое изображение клеток костного мозга человека