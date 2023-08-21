Морозовская детская городская клиническая больница
Морозовская детская городская клиническая больница
г. Москва, 4-й Добрынинский пер. д. 1/9, корпус 9
Добрынинская, Серпуховская
+7 (495) 959 - 88 - 37
Пн.-Пт. с 8.30 до 12.00
Регистрация в Москве и Московской области не требуется. Прием доноров по предварительной записи!
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Исправьте информацию на сайте: донации производятся в девятом корпусе. Работают в будни и две субботы в месяц. На охране не знают куда идти, направляют в приемное отделение. Там хаос! В девятом корпусе на приеме все быстро и четко. Кровь из пальца взяли нормально, даже заклеили, терапевт долго рассказывал истории из жизни, перед окном на первом этаже без жалюзи и штор пришлось поднимать майку, чтобы послушали... В буфете чай с сахаром, печенье не досталось) Но самое главное — на донации молодые специалисты. Практиканты или еще кто. Это лютый ужас. Мне ковыряли вену около десяти минут, изначально ее проткнув... Надо отметить, что я около десяти раз была донором без каких-либо проблем. По итогу сдать кровь не удалось. Отвратительное впечатление. Хочу оказать помощь, а на донацию ставят таких «специалистов». В это отделение не вернусь.
Обязательна предварительная запись. Телефоны всегда доступны. Врачи оперативно проводят консультацию, уточняют все необходимое для донации. Также предварительно консультируют по телефону (противопоказания и т.п.). Даже сами звонят, если долго не приходишь:) На проходной на согласованную с вами дату будет пропуск. Внимательное и дружелюбное отношение персонала. Справку просить не надо — выдают сами всегда.