Морозовская детская городская клиническая больница

Юлия 18.10.2023

Исправьте информацию на сайте: донации производятся в девятом корпусе. Работают в будни и две субботы в месяц. На охране не знают куда идти, направляют в приемное отделение. Там хаос! В девятом корпусе на приеме все быстро и четко. Кровь из пальца взяли нормально, даже заклеили, терапевт долго рассказывал истории из жизни, перед окном на первом этаже без жалюзи и штор пришлось поднимать майку, чтобы послушали... В буфете чай с сахаром, печенье не досталось) Но самое главное — на донации молодые специалисты. Практиканты или еще кто. Это лютый ужас. Мне ковыряли вену около десяти минут, изначально ее проткнув... Надо отметить, что я около десяти раз была донором без каких-либо проблем. По итогу сдать кровь не удалось. Отвратительное впечатление. Хочу оказать помощь, а на донацию ставят таких «специалистов». В это отделение не вернусь.