Городская клиническая больница № 52
г. Москва, Пехотная ул., д. 3, корп. 1, этаж 3 (вход через КПП 1)
Октябрьское поле
+7 (968) 009-13-27, +7 (499) 196-35-33
Пн.-Пт. с 8:30 до 14:00, Сб. с 8:30 до 13:00, на сдачу тромбоцитов приезжать к 8.30 в любой день
Здесь ждут только безвозмездных доноров! Регистрация в Москве или Московской области не требуется. Иностранные граждане могут здесь сдавать кровь, если есть документы, подтверждающие наличие регистрации на территории РФ за прошедший год плюс на 6 месяцев вперед.
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы доноров
Любимое отделение переливания крови, очень хочется, чтобы порядок и атмосфера, которая там есть, сохранялась. Хожу регулярно, все сотрудники приятные в общении, бывает приходится подождать час-другой своей очереди, но каждый раз после кроводачи чувствую радость. Так что всем советую это отделение, сюда приятно возвращаться!
9 сентября 2023 первый раз посетил это заведение. Обычно сдаю в своем городе в Подмосковье, но к тому времени, как мне надо было сдавать кровь, в родном СПК не требовалась моя группа крови. Поэтому я выбрал для сдачи это отделение. В выходной день народу было много, к чему я был готов и несмотря на это, работники отделения приветливые, посетители понимающие, все процедуры проходили без суеты и не затянуто. Печеньки с бубликами к чаю были вкусные. Непременно вернусь сюда.