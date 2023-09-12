Алексей 12.09.2023

9 сентября 2023 первый раз посетил это заведение. Обычно сдаю в своем городе в Подмосковье, но к тому времени, как мне надо было сдавать кровь, в родном СПК не требовалась моя группа крови. Поэтому я выбрал для сдачи это отделение. В выходной день народу было много, к чему я был готов и несмотря на это, работники отделения приветливые, посетители понимающие, все процедуры проходили без суеты и не затянуто. Печеньки с бубликами к чаю были вкусные. Непременно вернусь сюда.