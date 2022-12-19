Московский областной Центр крови
г. Москва, ул. Металлургов, д. 37а
Шоссе Энтузиастов
+7 (495) 304 - 02 - 06
ежедневно, с 8.00 до 13.00
Регистрация в Москве и Московской области не требуется!
Для доноров
Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.
Отзывы
Место, где работают профессионалы с золотыми руками и добрым сердцем.
Теперь станция называется Областным центром, но это не принципиально. На мой взгляд, это лучшее место для сдачи крови! Грамотно организованная работа и огромной души работники превращают донацию в совершенно комфортное и приятное действо. Культурные, вежливые, улыбчивые и очень приятные. У меня всего «одна» донорская вена, но я никогда не слышал здесь какого-либо негатива по этому поводу. С донацией никаких проблем не возникало. В ковидные времена даже смогли взять плазму. Было бы можно приходить сюда чаще — обязательно бы приходил. Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы есть!