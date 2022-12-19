Московский областной Центр крови

Алексей 19.12.2022

Теперь станция называется Областным центром, но это не принципиально. На мой взгляд, это лучшее место для сдачи крови! Грамотно организованная работа и огромной души работники превращают донацию в совершенно комфортное и приятное действо. Культурные, вежливые, улыбчивые и очень приятные. У меня всего «одна» донорская вена, но я никогда не слышал здесь какого-либо негатива по этому поводу. С донацией никаких проблем не возникало. В ковидные времена даже смогли взять плазму. Было бы можно приходить сюда чаще — обязательно бы приходил. Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы есть!