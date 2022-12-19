Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами его использования

благотворительный фонд

Помочь
Меню
En
Помочь фонду
Стать донором
Где сдать кровь в Москве

Московский областной Центр крови

Поделиться:
Станция обеспечивает кровью и ее компонентами больницы Подмосковья, в том числе Московский областной онкологический диспансер, в детском отделении которого лечатся дети со всего Подмосковья.

Московский областной Центр крови

Адрес:

г. Москва, ул. Металлургов, д. 37а

Метро:

Шоссе Энтузиастов

Телефон:

+7 (495) 304 - 02 - 06

Сайт:

https://mospk.life/index.php

Часы работы:

ежедневно, с 8.00 до 13.00

Внимание!

Регистрация в Москве и Московской области не требуется!

Для доноров

Приходя на кроводачу, не забудьте взять с собой общегражданский паспорт!
Если вы ранее были донором и затем сменили фамилию (в связи с замужеством или по иным причинам), нужен также подтверждающий документ — например, свидетельство о браке.

Читать далее

Отзывы

Алексей 27.09.2023

Место, где работают профессионалы с золотыми руками и добрым сердцем.

Алексей 19.12.2022

Теперь станция называется Областным центром, но это не принципиально. На мой взгляд, это лучшее место для сдачи крови! Грамотно организованная работа и огромной души работники превращают донацию в совершенно комфортное и приятное действо. Культурные, вежливые, улыбчивые и очень приятные. У меня всего «одна» донорская вена, но я никогда не слышал здесь какого-либо негатива по этому поводу. С донацией никаких проблем не возникало. В ковидные времена даже смогли взять плазму. Было бы можно приходить сюда чаще — обязательно бы приходил. Спасибо вам за ваш труд и за то, что вы есть!

Весь список отзывов

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxSafari