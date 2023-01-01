Как происходит гранулоцитаферез?

Донорские гранулоциты переливают крайне редко. Однако иногда такие переливания нужны, например, больным после интенсивной химиотерапии.

Гранулоциты — это разновидность лейкоцитов, то есть клеток крови, обеспечивающих защиту организма от инфекций. Донорские гранулоциты переливают крайне редко. Однако иногда такие переливания нужны, например, больным после интенсивной химиотерапии, в том числе пациентам отделений трансплантации костного мозга. Выработка клеток крови у них подавлена, своя иммунная система пока не работает, а лекарства зачастую не могут справиться с присоединившейся инфекцией. В этих случаях могут помочь донорские гранулоциты.

Забор гранулоцитов — довольно сложная процедура, требующая от донора определенной подготовки. Примерно за 12 часов до сдачи гранулоцитов донор должен получить подкожную инъекцию препарата «Нейпоген», который стимулирует выход гранулоцитов из костного мозга в кровь и таким образом повышает их концентрацию в крови. Иначе этих клеток было бы слишком мало для донорства — выделение их нужного количества из крови продолжалось бы целые сутки!

Сама процедура сдачи гранулоцитов практически аналогична сдаче тромбоцитов.

Некоторых доноров волнует, не вредно ли для здоровья применение «Нейпогена». Кроме того, непосредственно после укола могут возникнуть ощущения, напоминающие недомогание при простуде. Однако в клинической практике этот препарат применяется уже более 15 лет, и накопленный опыт показывает, что серьезные побочные эффекты его введения крайне редки. Отдаленных отрицательных последствий использования нейпогена не выявлено, хотя этот вопрос постоянно изучается. Естественный уровень содержания гранулоцитов в крови восстанавливается через сутки после укола.

Регулярной сдачи гранулоцитов в больницах нет, потому что нужны они только в исключительных случаях.