До кроводачи
Перед тем, как идти в отделение переливания крови, выясните, нет ли у вас противопоказаний. Донорство крови в современной клинике — абсолютно безопасный для здоровых людей процесс. Надо просто знать и соблюдать ряд простых, но очень важных правил, познакомиться с которыми можно в «Рекомендациях донорам». После чего нужно выбрать место, где вы будете сдавать кровь.
Обратите внимание, что в разных лечебных учреждениях существуют различные требования к регистрации и гражданству доноров. Поэтому советуем заранее позвонить в отделение переливания и уточнить эти требования и какие компоненты крови сейчас нужны.
Сдача крови по шагам
Анкета и согласие
Сначала вы должны будете заполнить анкету, форму информированного согласия и согласие на обработку персональных данных. Если вы сдаете кровь адресно для конкретного пациента, надо назвать его фамилию и больницу, в которой он лечится.
Осмотр врача
Врач-трансфузиолог решает, можете ли вы сдавать кровь. Он задает вопросы о самочувствии, принимаемых лекарствах и перенесенных заболеваниях. Откровенно отвечайте на вопросы врача и не скрывайте информацию! От этого зависит здоровье пациента, которому будет переливаться ваша кровь.
Кровь из пальца
В процедурном кабинете у вас возьмут кровь из пальца, чтобы определить группу крови, резус-фактор, келл-антиген, уровень гемоглобина и другие показатели крови.
Все расходные материалы являются одноразовыми, поэтому заразиться чем-либо во время донации невозможно
После кроводачи
Поздравляем — вы стали донором! Это невероятно нужно и важно. Теперь надо посидеть 10-15 минут и прислушаться к своим ощущениям. Можно еще раз попить чай. Если вы почувствуете какие-то неприятные ощущения, обязательно скажите об этом медицинскому персоналу. Если все в порядке — можно идти за справкой.
Рекомендации донорам
Что нужно делать до, во время и после кроводачи, чтобы хорошо себя чувствовать
Донор может рассчитывать на компенсации и льготы. После сдачи крови или ее компонентов обязательно получите талон на обед или же денежную компенсацию на питание, а также справку о донорстве. Эта справка дает вам право на два дополнительных дня отдыха: день кроводачи и любой другой день.
Результаты ваших анализов можно узнать либо лично в отделении переливания, где вы сдавали кровь, либо в мобильном приложении Службы крови.
Через 4 месяца
нужно снова сдать кровь, иначе вашу кровь не используют
Для дополнительной безопасности пациентов, донорскую плазму на четыре месяца отправляют на карантин. Плазма будет перелита нуждающимся в ней людям только после того, как сдавший ее донор вновь придет в то же отделение переливания и сдаст кровь или просто анализы на ВИЧ, сифилис и вирусные гепатиты. Именно поэтому повторный визит доноров цельной крови очень важен.
Взятую у донора цельную кровь (в том виде, в каком ее забирают) никому не переливают. Ее разделяют на компоненты: эритроцитарную массу, тромбоциты и плазму. Эритроцитарную массу и тромбоциты переливают вскоре после кроводачи, потому что «время жизни» этих компонентов крови ограничено: тромбоциты необходимо перелить в течение нескольких дней, эритроциты — в течение нескольких недель. А вот плазма крови при соблюдении необходимых условий может храниться долго, но именно в ней могут быть обнаружены опасные инфекции.