Вы можете быть донором, если вы здоровы, старше 18 лет и у вас нет медицинских противопоказаний к донорству. Не забудьте взять на кроводачу паспорт.

До кроводачи Перед тем, как идти в отделение переливания крови, выясните, нет ли у вас противопоказаний. Донорство крови в современной клинике — абсолютно безопасный для здоровых людей процесс. Надо просто знать и соблюдать ряд простых, но очень важных правил, познакомиться с которыми можно в «Рекомендациях донорам». После чего нужно выбрать место, где вы будете сдавать кровь.

Обратите внимание, что в разных лечебных учреждениях существуют различные требования к регистрации и гражданству доноров. Поэтому советуем заранее позвонить в отделение переливания и уточнить эти требования и какие компоненты крови сейчас нужны.

Сдача крови по шагам Анкета и согласие Сначала вы должны будете заполнить анкету, форму информированного согласия и согласие на обработку персональных данных. Если вы сдаете кровь адресно для конкретного пациента, надо назвать его фамилию и больницу, в которой он лечится. Осмотр врача Врач-трансфузиолог решает, можете ли вы сдавать кровь. Он задает вопросы о самочувствии, принимаемых лекарствах и перенесенных заболеваниях. Откровенно отвечайте на вопросы врача и не скрывайте информацию! От этого зависит здоровье пациента, которому будет переливаться ваша кровь. Кровь из пальца В процедурном кабинете у вас возьмут кровь из пальца, чтобы определить группу крови, резус-фактор, келл-антиген, уровень гемоглобина и другие показатели крови. Все шаги

Все расходные материалы являются одноразовыми, поэтому заразиться чем-либо во время донации невозможно

После кроводачи Поздравляем — вы стали донором! Это невероятно нужно и важно. Теперь надо посидеть 10-15 минут и прислушаться к своим ощущениям. Можно еще раз попить чай. Если вы почувствуете какие-то неприятные ощущения, обязательно скажите об этом медицинскому персоналу. Если все в порядке — можно идти за справкой.

Рекомендации донорам Что нужно делать до, во время и после кроводачи, чтобы хорошо себя чувствовать

Донор может рассчитывать на компенсации и льготы. После сдачи крови или ее компонентов обязательно получите талон на обед или же денежную компенсацию на питание, а также справку о донорстве. Эта справка дает вам право на два дополнительных дня отдыха: день кроводачи и любой другой день. Результаты ваших анализов можно узнать либо лично в отделении переливания, где вы сдавали кровь, либо в мобильном приложении Службы крови.

Через 4 месяца нужно снова сдать кровь, иначе вашу кровь не используют