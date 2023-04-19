|Диагноз
|Лимфома Ходжкина
|Город
|поселок Ломовский (Тульская область)
|Возраст
|15 лет
Ход лечения
21.06.2023
Хорошие новости: Марианне удалось выйти в ремиссию! Следующий шаг в лечении — аутотрансплантация. Но теперь важно оставаться в ремиссии как можно дольше. Для этого Марианне показано еще одно введение противоопухолевого препарата «Адцетрис». Его стоимость 543 000 рублей. Мы снова открываем сбор!
17.05.2023
Марианна хорошо перенесла очередной курс терапии и выписана для продолжения лечения по месту жительства.
29.04.2023
Спасибо, средства собраны! Марианне предстоят три блока терапии с «Адцетрисом». Затем будет контрольное обследование и в случае достижения ремиссии — аутотрансплантация.
Ваша помощь Марианне
|Т***в
|500 ₽
|П***в А.
|700 ₽
|700 ₽
|1 000 ₽
|25 ₽
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