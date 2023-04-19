Хорошие новости: Марианне удалось выйти в ремиссию! Следующий шаг в лечении — аутотрансплантация. Но теперь важно оставаться в ремиссии как можно дольше. Для этого Марианне показано еще одно введение противоопухолевого препарата «Адцетрис». Его стоимость 543 000 рублей. Мы снова открываем сбор!