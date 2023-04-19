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Марианна Булыгина

Сбор завершен
ДиагнозЛимфома Ходжкина
Городпоселок Ломовский (Тульская область)
Возраст15 лет
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У Марианны ранний рецидив лимфомы Ходжкина.

Ход лечения

21.06.2023

Хорошие новости: Марианне удалось выйти в ремиссию! Следующий шаг в лечении — аутотрансплантация. Но теперь важно оставаться в ремиссии как можно дольше. Для этого Марианне показано еще одно введение противоопухолевого препарата «Адцетрис». Его стоимость 543 000 рублей. Мы снова открываем сбор!

17.05.2023

Марианна хорошо перенесла очередной курс терапии и выписана для продолжения лечения по месту жительства.

29.04.2023

Спасибо, средства собраны! Марианне предстоят три блока терапии с «Адцетрисом». Затем будет контрольное обследование и в случае достижения ремиссии — аутотрансплантация.

Весь ход лечения

Ваша помощь Марианне

30.06.23
Т***в500 ₽
30.06.23
П***в А.700 ₽
30.06.23
700 ₽
30.06.23
1 000 ₽
30.06.23
25 ₽
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Статьи о Марианне

19.04.2023

В планах — стать стюардессой

Покраситься в рыжий, улететь на Камчатку, поехать с друзьями в Санкт-Петербург! И еще много-много всего. Но сначала — вылечиться. В этом 15-летней Марианне должен помочь противоопухолевый препарат «Адцетрис».

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