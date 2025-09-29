«Благодаря вам мы смогли пройти самое трудное»

Алена Маркова , Гоша Чуланов , Ксюша Погребная , Максим Мачнев и Даша Козлова : помните? В 2025 вы помогали и этим детям лечиться. Сегодня они поздравляют вас с Новым годом и говорят самое искренне спасибо на свете.

Гоша Чуланов : «Выражаю огромную благодарность благотворителям и фонду “Подари жизнь”. Спасибо, что дали мне возможность продолжить жить!»

Алена Маркова : «Сейчас я дома, лечусь, у меня все хорошо. Раз в два месяца приезжаю в больницу. Хочу пожелать вам в новом году здоровья, удачи и исполнения желаний!»

Ксюша Погребная: «Хочу сказать огромное спасибо волонтерам, которые проводят интересные мастер-классы. И благотворителям, которые собрали средства, чтобы я получила “Блинцито”. Желаю вам крепчайшего здоровья, счастья, любви, успехов и исполнения желаний. И всем детишкам — скорейшего выздоровления».

Даша Козлова: «Дорогой фонд, с наступающим Новым годом. Для нас этот год был непростым, но благодаря вашей помощи мы смогли пройти самое трудное».

Максим Мачнев: «Сейчас у меня этап поддерживающей терапии. Я хотел бы сказать фонду большое спасибо за то, что помогли мне в трудный момент и купили дорогостоящие лекарства. Также я хотел бы сказать всем, кто проходит такой же путь: вы победите, и все будет хорошо. С Новым годом!»

Дорогие ребята, мы тронуты до слез! Спасибо вам большое за добрые слова и пожелания! Так держать, не сдаваться, идти вперед!