В конце лета Алене поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Девочка довольно быстро вышла в ремиссию, но на этапе консолидации (закрепления ремиссии) у Алены случилась тяжелая аллергическая реакция на препарат «Онкаспар», что, к сожалению, случается. Врачи приняли решение заменить химиотерапию на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Мы просим вас помочь собрать средства на 3 флакона этого лекарства общей стоимостью 484 133 рублей.