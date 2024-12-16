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Алена Маркова

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484 133 ₽484 133 ₽ осталось собрать
ДиагнозОстрый лимфобластный лейкоз
ГородКоломна (Московская область)
Возраст5 лет
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В августе у Алены обнаружили лейкоз. Сейчас девочка лечится в Московском областном онкологическом диспансере.

Ход лечения

16.12.2024

В конце лета Алене поставили диагноз «острый лимфобластный лейкоз». Девочка довольно быстро вышла в ремиссию, но на этапе консолидации (закрепления ремиссии) у Алены случилась тяжелая аллергическая реакция на препарат «Онкаспар», что, к сожалению, случается. Врачи приняли решение заменить химиотерапию на курсы иммунопрепарата «Блинцито». Мы просим вас помочь собрать средства на 3 флакона этого лекарства общей стоимостью 484 133 рублей.

Ваша помощь Алене

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