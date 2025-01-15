«Как жалко, что я заболела»

Мама пятилетней Алены говорит, что у дочери невероятный интерес к жизни. Девочка хочет все знать и все уметь. У Алены всегда много дел, занятий и планов, и ничто не должно им помешать. Даже тяжелая болезнь.
Тем более что для борьбы с ней есть средство — иммунопрепарат «Блинцито». Он очень нужен Алене, чтобы вылечиться и дальше познавать этот мир. Девочке и правда все интересно. Вот сейчас вместе с братом-первоклассником учит буквы: гласные освоили, перешли к согласным. С мамой перескакивают с одного занятия на другое: пазл, алмазная мозаика, графический диктант. Даже в больнице Алена первым делом бежит на любимые мастер-классы.
У Алены невероятный интерес к жизни
Фото: из личного архива
Нужно 806 890 рублей
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В больницу Алене приходится ездить из-за острого лимфобластного лейкоза, который у нее обнаружили в августе. Как это часто бывает, девочка заболела неожиданно. Симптомы напоминали обычный вирус: высокая температура, боль в горле и в ухе, слабость. Начали противовирусную терапию, но Алене лучше не становилось. В местной больнице у девочки взяли анализ крови, и оказалось, что уровень гемоглобина у нее крайне низкий. Переливание крови не помогло, и врачи впервые заговорили о лейкозе. Алену экстренно на вертолете отправили в Московский областной онкологический диспансер, а родители поехали вслед за дочерью на машине.
Сегодня в больницу ездили. Ну что там: укол сделали, таблетки назначили, на следующей неделе — гормоны. У меня лейкоциты понижены, гулять нельзя.Алена Маркова,подопечная фонда
Лечение сработало сразу: показатели крови выровнялись, девочка довольно быстро вышла в ремиссию. Но на этапе закрепления ремиссии у Алены случилась аллергическая реакция на один из препаратов стандартной химиотерапии. Покраснели щеки и шея, начался зуд, одышка. Врачи приняли решение заменить лекарство на дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито».
Сейчас Алена дома, но регулярно бывает в больнице на необходимых процедурах. Девочка стойко переносит все медицинские манипуляции. И даже деловито докладывает потом бабушке: «Сегодня в больницу ездили. Ну что там: укол сделали, таблетки назначили, на следующей неделе — гормоны. У меня лейкоциты понижены, гулять нельзя». Мама говорит, что Алена, конечно, не все знает про свою болезнь, но к лечению относится ответственно и серьезно: соблюдает диету, помнит, что делать пока нельзя. И старается не унывать. Только когда запретили пойти на день рождения к подружке, грустно заметила: «Как жалко, что я заболела».
Хочется, чтобы «взрослых» забот у Алены было как можно меньше. Чтобы было обычное детство: новые пазлы и мозаики, детский сад, дни рождения у друзей. Чтобы можно было гулять, когда захочется, и есть, что пожелаешь. Чтобы запоминались не названия медикаментов, а заветные буквы.
Для этого Алене нужно продолжать лечение. И сейчас помочь девочке может препарат «Блинцито». Один курс препарата уже провели, Алена перенесла его хорошо. Для второго курса нужно пять флаконов лекарства стоимостью 806 890 рублей. Мы очень просим вас помочь Алене!
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«Как жалко, что я заболела»
Мама пятилетней Алены говорит, что у дочери невероятный интерес к жизни. Девочка хочет все знать и все уметь. У Алены всегда много дел, занятий и планов, и ничто не должно им помешать. Даже тяжелая болезнь.
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