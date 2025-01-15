«Как жалко, что я заболела»

Мама пятилетней Алены говорит, что у дочери невероятный интерес к жизни. Девочка хочет все знать и все уметь. У Алены всегда много дел, занятий и планов, и ничто не должно им помешать. Даже тяжелая болезнь.

Тем более что для борьбы с ней есть средство — иммунопрепарат «Блинцито». Он очень нужен Алене, чтобы вылечиться и дальше познавать этот мир. Девочке и правда все интересно. Вот сейчас вместе с братом-первоклассником учит буквы: гласные освоили, перешли к согласным. С мамой перескакивают с одного занятия на другое: пазл, алмазная мозаика, графический диктант. Даже в больнице Алена первым делом бежит на любимые мастер-классы.

У Алены невероятный интерес к жизни Фото: из личного архива

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В больницу Алене приходится ездить из-за острого лимфобластного лейкоза, который у нее обнаружили в августе. Как это часто бывает, девочка заболела неожиданно. Симптомы напоминали обычный вирус: высокая температура, боль в горле и в ухе, слабость. Начали противовирусную терапию, но Алене лучше не становилось. В местной больнице у девочки взяли анализ крови, и оказалось, что уровень гемоглобина у нее крайне низкий. Переливание крови не помогло, и врачи впервые заговорили о лейкозе. Алену экстренно на вертолете отправили в Московский областной онкологический диспансер, а родители поехали вслед за дочерью на машине.

Сегодня в больницу ездили. Ну что там: укол сделали, таблетки назначили, на следующей неделе — гормоны. У меня лейкоциты понижены, гулять нельзя. Алена Маркова, подопечная фонда

Лечение сработало сразу: показатели крови выровнялись, девочка довольно быстро вышла в ремиссию. Но на этапе закрепления ремиссии у Алены случилась аллергическая реакция на один из препаратов стандартной химиотерапии. Покраснели щеки и шея, начался зуд, одышка. Врачи приняли решение заменить лекарство на дорогостоящий иммунопрепарат «Блинцито».

Сейчас Алена дома, но регулярно бывает в больнице на необходимых процедурах. Девочка стойко переносит все медицинские манипуляции. И даже деловито докладывает потом бабушке: «Сегодня в больницу ездили. Ну что там: укол сделали, таблетки назначили, на следующей неделе — гормоны. У меня лейкоциты понижены, гулять нельзя». Мама говорит, что Алена, конечно, не все знает про свою болезнь, но к лечению относится ответственно и серьезно: соблюдает диету, помнит, что делать пока нельзя. И старается не унывать. Только когда запретили пойти на день рождения к подружке, грустно заметила: «Как жалко, что я заболела».

Хочется, чтобы «взрослых» забот у Алены было как можно меньше. Чтобы было обычное детство: новые пазлы и мозаики, детский сад, дни рождения у друзей. Чтобы можно было гулять, когда захочется, и есть, что пожелаешь. Чтобы запоминались не названия медикаментов, а заветные буквы.